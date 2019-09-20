Людмила Осипова: «У нас в России стало позорным быть пенсионером»

В минувшую среду в Общественной палате Калининградской области прошло обсуждение ситуации, в которой оказалась экс-директор лицея № 49 Людмила Осипова. Напомним, в настоящее время Центральный районный суд Калининград рассматривает дело бывшего директора. Осипову обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса, среди которых – мошенничество, хищение и растрата.

Как заметил ведущий обсуждения заместитель председателя Общественной палаты Калининградской области Олег Грознецкий, «хотелось бы понять в результате этой встречи, насколько эта ситуация – симптомна для системы образования в целом». Также он несколько раз подчеркнул, что в результате обсуждения «никаких документов принимать не будем».

- Палата не собирается никоим образом влиять на судебный процесс, - подчеркнул Олег Грознецкий. - Но по закону, как общественники, мы имеем право знать детали, понять, что проиcходит, чтобы извлечь позитивный опыт, чтобы ситуация, которая сложилась с залуженным педагогом, не повторилась.

Организаторы отметили также, что официально на обсуждение темы сбора средств на охрану школ были приглашены представители мэрии Калининграда, комитета по образованию мэрии Калининграда, регионального министерства образования, представители прокуратуры, следственных органов. Но в зале, как оказалось, к обсуждению была готова только сторона обвиняемой: сама Людмила Осипова, ее адвокат Дмитрий Новиков, учителя лицея № 49, родители лицеистов, а также выпускники этого образовательного учреждения.

«Комсомолка» приводит наиболее яркие моменты обсуждения.

Ни чиновники, ни силовики в Общественную палату не пришли.Фото: Александр КАТЕРУША

Соломон ГИНЗБУРГ, член Общественной палаты Калининградской области, инициатор этого обсуждения:

- Дело резонансное, оно мне напоминает историю с Павлом Устиновым. Который стоял в центре Москвы и якобы вывихнул плечо росгвардейцу. Не знаю, кто стоит за делом Людмилы Осиповой, но могу сказать одно. Если верить тому, что сегодня пишут в прессе, то весь директорский состав должен быть на скамье подсудимых. Перед нашим заседанием повидался с некоторыми родителями, чьи дети учатся в 49-м лицее, пообщался с педагогами. Не услышал ни одной претензии к Людмиле Осиповой. С точки зрения общественного мнения, дело Осиповой шито белыми нитками. И вот хочу спросить: почему именно 49 лицей? Почему именно Осипова стал мишенью? Кому это выгодно?

Сергей ГОМАН, директор Центра развития одаренных детей Калининградской области:

- Безусловно, дело резонансное, коллеги воспринимают это тяжело. То отношение со стороны контролирующих органов, которое есть к руководителям образовательных учреждений, вызывает настороженность. С высоких трибун говорят, что нельзя кошмарить бизнес. В этом есть доля справедливости. И под ударом кто? Те, кого можно кошмарить. Мы, коллеги, поддерживаем Людмилу Григорьевну. И надеемся на то справедливое решение, о котором все думаем.

Елена ВОЛОВА, член Общественной палаты РФ:

- Не одна она (Людмила Осипова. – Ред.) собирала средства, не одна она подписывала договоры с родителями. Не директор виновата, надо что-то менять в системе. Это первое. И второе. Я очень уважаю правоохранительную систему, считаю ее оплотом нашей с вами безопасности. Но хотелось бы, чтобы этот процесс был прозрачным. Если Людмила Осипова потратила деньги на нужды школы, то это не злой умысел, а, может, нарушение финансовой дисциплины. Если следствие готово доказать, что на эти средства директор купила меха, бриллианты, дом на берегу моря, - покажите! Я сегодня прошу суд был прозрачным.

Олег ПОТАПОВ, глава попечительского совета лицея №49 Калининграда с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года:

- 2 февраля 2018 года я был избран председателем попечительского совета лицея №49. После того, как прошло 19 проверок КРУ, весь предыдущий попечительский состав сложил с себя полномочия. Как только меня выбрали, я изучил, что такое попечительский совет. Попечительский совет создается только из родителей. Функции? Сбор и расходование денежных средств: на охрану, коврики, воду. Это функции совета. А не директора! Обвиняют директора в том, что она деньги собирала. Не она собирает средства, а родители! Что такое охрана? Из двух частей: техническая охрана (видеонаблюдение, тревожная кнопка), физическая охрана (охранники). В год лицей тратил на охрану 2 миллиона 500 тысяч рублей. Администрация города в год выделяла на охрану: один год 125 тысяч рублей, другой – 81 тысячу рублей. Я спросил родителей: будет собирать деньги на охрану? Единогласно: да! Начались претензии, что мы не так собираем деньги. Я спросил и у Апполоновой (вице-мэр по социальным вопросам - Ред.), и у Петуховой (руководитель комитета по образованию мэрии Калининграда - Ред.): каков порядок сбора средств на охрану? Удивитесь, они посоветовали воспользоваться опытом других школ или руководствоваться законом о добровольных пожертвованиях. Я даже сходил в Сбербанк, но, оказалось, что там нет такого назначения платежа. Писал письмо руководителю калининградского отделения банка, после этого такое назначение появилось. И это все происходило весной 2018 года.

У меня ребенок учится в этом лицее . И я готов оплачивать охрану. Если государство не желает выделять средства. Но тогда порядок сбора средств пусть определяют родители.

Ирина БАШКИРОВА, мама лицеиста:

- Меня, как председателя управляющего совета лицея, допрашивали в числе первых. Со следователем общалась почти четыре часа. Следователь порядка семи раз сказал: «Осипова должна уйти!». Я тогда сказала следователю, что следствие должно созидать, а вы разрушаете своими действиями ту систему образования в лицее, которую создала Осипова. И вообще, уважаемые следователи, это не вам решать, кому и когда уходить на пенсию.

Альберт АДЫЛОВ, член Общественной палаты Калининградской области:

- История с посвящением в старшеклассники в лицее № 49… Вы не помните, что именно с этого все началась? Сложилась нездоровая ситуация, при которой группа лиц, присвоив полномочия патриотов, православных, кошмарит всю область. Могут вырвать кого угодно, оклеветать, опубликовать что угодно. И как ни странно, это имеет последствия. Прессе и гражданскому обществу нужно говорить об этом. Не нужно делать вид, что этого нет.

На это замечание Людмила Осипова сказала, что уволили ее не из-за свиной головы.

- В материалах дела, которое рассматривается в суде, нет об этом ни слова, - отметила бывший директор.

Людмила Осипова консультируется со своим адвокатом.Фото: Александр КАТЕРУША

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Людмила ОСИПОВА, экс-директор лицея № 49 Калининграда:

- Обстоятельства в стране складывались таким образом, что вопросы безопасности жизни и здоровья детей решались незамедлительно. Я говорю о события в Беслане, других событиях. В тот момент лицея по ночам охраняла старушка. Однажды прибежала ко мне дежурная учительница и говорит, мол, там пьяные в лицей ворвались. Я вышла к этим разнузданным парням. Один сказал мне: «Хочешь перо в пузо? Получишь!». Тогда удалось их вывести из лицея, но мне стало страшно. В тот момент создавался попечительский совет, и мы стали решать вопрос с охраной. Одно дело создать охранную систему, другое – оплачивать. Родители подошли к делу серьезно. Они решили оплачивать охранные услуги. Круглосуточно, круглогодично, чтобы все были довольны. Никто с родителей не требовал насильно оплачивать услуги, это добровольное дело. И все наладилось. Знала ли администрация города об этом? Знала. Знала ли прокуратура? Знала. Регулярно и я, и мои коллеги писали, каким образом осуществляется охрана лицея, на какие средства. Ни у кого не вызывало удивления. Все приняли эту ситуацию.

Кому выгодно мое дело? Могу только догадываться. Дело в том, что у нас в России стало позорным быть пенсионером. Я вышла на пенсию и продолжала работать. Лицеисты при этом продолжали получать высокий уровень качества образования, коллектив работал стабильно, творчески. У меня не было сомнения: имею ли я право работать или не имею. Но, видимо, пришла пора кого-то другого использовать на этой должности. Если чем-то я не устраивала руководителей, разве трудно было сказать: пришла пора оставить должность. Но этого не было! Зато за год (имеется виду 2017 год. – Ред.) я пережила 19 проверок КРУ. Думали, что я проколюсь. Ничего не нашли! Пошли другим путем: теперь я, оказывается, похитила огромную суму… Да, меня просили взять без зарплаты на три месяца одну даму, чтобы я подучила ее. С предложениями приходил человек, я даже не знаю, кто его подсылал ко мне... Меня бы пышно проводили на пенсию, а она заняла бы мое место. Как только я отказалась это делать, начали угрожать. Не уйду – будет уголовное дело. Машина есть? Героинчик положим. Дети есть? Подумайте о них…

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