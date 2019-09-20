К «Мерседесу» претензий нет: в Калининграде вынесли приговор водителю-убийце

Эта трагедия случилась вечером 1 марта. В районе дома №185 на Московском проспекте есть пешеходный переход. По нему и собиралась пересечь проезжую часть 60-летняя Наталья Максимова.

Увы, но «зебра», призванная обеспечивать безопасность пешеходов, зачастую вообще не работает. Многие водители едут через переходы так, словно их нет. Вот и в этом случае тот, кто сидел за рулем, даже не подумал пропустить пешехода. А в роковой последний момент вместо того, чтобы затормозить, решил объехать «препятствие».

Не вышло. И удар был настолько страшным, что Наталья Федоровна скончалась на месте. Наверное, она даже не успела понять, что произошло. На то, чтобы перечислить телесные повреждения, судье потребовалось три минуты. Три минуты профессиональной судебной скороговорки, чтобы просто озвучить все травмы, полученные в результате ДТП…

В подобных историях нередко пытаются переложить хотя бы часть вины на пешехода. А то и вовсе – сделать его крайним. Дескать, не убедившись в безопасности, «бросился под колеса». Однако здесь такой номер пройти не мог. В пользу погибшей говорили не только очевидцы, но и запись видеокамеры, бесстрастно все зафиксировавшей.

Изучив обстоятельства дела, эксперт заключил, что к пешеходу нет никаких претензий. А вот к водителю…

Наталья Максимова была любящей и любимой дочерью, матерью, бабушкой, сестрой.Фото: предоставлено родственниками.

Именной стипендиат

Жизнь Натальи Максимовой, нарушив целый ряд пунктов ПДД, оборвал студент Калининградского института управления Георгий Яковлев. Да не просто студент, а, надо полагать, гордость КИУ – ведь он получатель стипендии главы Калининграда и горсовета депутатов «для одаренных и социально активных».

Учится одаренный и социально активный стипендиат на специальности «Государственное и муниципальное управление». И действительно явно не чужд общественно-политической жизни. В соцсетях выложена информация о том, что он принял участие в заседании Молодежного совета партии «Единая Россия».

Судя по фото на его странице «ВКонтакте», тянет парня и к автомобилям. То возле одной «крутой тачки» позирует, то возле другой. И не скажешь, что перед тобой будущий управленец. Скорее, автогонщик. Хотя, как видим, одно другому не мешает. Ведь по Московскому проспекту именной стипендиат не ехал, а именно гнал – со скоростью около 90 километров в час. И, как следует из решения суда, еще и в состоянии опьянения…

Как Георгий оказался за рулем? Неужели к 19 годам успел заработать на «Мерседес»? Надо полагать, это подарок. Впрочем, в суде больше пытались выяснить, почему Яковлев отказался от медицинского освидетельствования. Причем он ведь уже явился в диспансер, а потом раз – и в отказ. По его словам, это случилось потому, что он… находился в шоковом состоянии. Вот такое объяснение.

Между тем при отказе от такой проверки водитель, согласно законодательству, считается находившимся в состоянии опьянения. А это – весьма отягчающее обстоятельство.

Бабушке придется пожить без внука

Подсудимый признал вину и попросил прощения у родственников погибшей. Кроме того, он оплатил похороны и услуги адвоката пострадавшей стороны. Также в деле имеются положительные характеристики. А еще прозвучало, что парень «проживает с престарелой бабушкой – в целях оказания ей помощи в быту». В общем, кто-то, наверное, надеялся, что приговор будет более мягким.

Однако суд не усмотрел оснований для вынесения условного наказания. Яковлев получил три с половиной года лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен на два года права управлять транспортным средством. А еще должен компенсировать моральный вред родным убитой им женщины. Хотя, конечно, никакими деньгами тут уже ничего уже не поправишь.

– Да и не за этим мы в суд пошли, – сказал после оглашения приговора Илья Максимов, сын погибшей.

Все понятно, хотелось добиться справедливости, чтобы виновный не ушел от ответственности. К слову, вскоре после ДТП не стало и матери Натальи Максимовой. Узнав о гибели дочери, она не пережила горя…

Георгий Яковлев ехал со скоростью 90 км/ч и даже не собирался пропускать пешехода.Фото: Facebook

Пострадавшая сторона считает, что приговор, учитывая обстоятельства, мог быть жестче. Тем не менее оспаривать решение суда родственники не будут.

А перед переходом, где погибла Наталья Максимова, появился знак ограничения скорости – не выше 40 километров в час. Добилась этого сестра погибшей Лилия Мойсеенко. Также она добивается установки «лежачего полицейского»:

– Сестру не вернешь. Но я хочу сделать все возможное, чтобы там больше никто не смог гонять. Чтобы там больше никто не погиб...