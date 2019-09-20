Тильзитский сыр - лекарство против санкций

В конце XIII века рыцари Тевтонского ордена, захватив добрую часть Пруссии, вышли к реке Неман, за которой начиналась Литва. На высоком речном берегу был заложен замок Рагнит, который на многие десятилетия стал опорной точкой рыцарей в этом приграничном районе. Впоследствии, когда мечи и луки сменило огнестрельное оружие, а замок Рагнит стал больше не нужен как замок, за толстыми кирпичными стенами расположилась тюрьма. В 1945 году Восточная Пруссия стала частью Советского Союза, город Рагнит, выросший вокруг замка, превратился в советский Неман. Древнюю твердыню приспособили под хозяйственные нужды, потом бросили, и замок постепенно разрушался. В итоге к 2010 году, когда Рагнит, как и еще несколько десятков крепостных и культовых сооружений в Калининградской области, стал собственностью Русской православной церкви, от замка оставались только стены и одинокая часовая башня.

И вот недавно появилась новость, что у замка теперь новый хозяин и даже перспективы. Мол, Рагнит в аренду у РПЦ взял предприниматель Иван Артюх, который ранее в Немане открыл сыроварню и возродил производство знаменитого на весь мир сыра тильзитер. У местных жителей забрезжила надежда, что в их маленьком, не избалованном вниманием туристов городке появится интересная достопримечательность, а с ней забурлит и новая жизнь.

Сегодня замок тевтонских рыцарей Рагнит представляет собой живописную руину.Фото: Иван МАРКОВ

Олег Сирота подсказал, что делать

Хотя, как минимум, одна достопримечательность уже есть. Это как раз сыроварня Ивана Артюха «Тильзит Рагнит». Несколько лет назад предприниматель купил руины старого немецкого ресторана, торчавшие, как гнилой зуб, в центре Немана, привел их в порядок. Вскоре в краснокирпичном здании открылся ресторан Deutsches Haus, а затем, в 2015 году, заработала сыроварня.

- Мне часто задают вопрос, зачем я поехал в Неман, - рассказывает Иван Артюх. - Мол, край света, точнее, край области. Но тогда, в начале 2010-х, был резон. Возле Немана начинала строиться Балтийская атомная электростанция. Это значит, новая жизнь, поэтому и ресторан к месту. Но атомной электростанции, во всяком случае пока, не случилось, и все мы, по сути, оказались у разбитого корыта. А ведь многие под это планировали целую жизнь...

С Балтийской АЭС действительно получилось как-то нехорошо. В 2014 году грянул украинский кризис, Росатому договориться с европейскими партнерами о покупке электроэнергии, выработанной на новой атомной станции, не удалось, поэтому проект был заморожен до лучших времен. Неман, казалось, возвращался в состояние перманентной депрессии, в котором он пребывал все последние годы, когда разрушился градообразующий ЦБК и приказали долго жить некогда богатые колхозы.

- Но мы уже начали, ресторан работал, не бросать же, - продолжает Артюх. - К тому же подоспели санкции с контрсанкциями... А закон бизнеса такой: когда случаются кризисы, нельзя впадать в панику, нужно попытаться извлечь из этого пользу.

- И вы решили варить сыр...

- Да. В интернете узнал про интересный опыт теперь уже знаменитого сыровара Олега Сироты в Московской области. Поехал к нему в гости. Как сейчас, помню: зима, жуткая холодина, будка посреди поля, а он в этой будке живет. Олег ведь заложил все и открыл сыроварню. Мы сдружились, начали общаться. Я смотрю его задор: я сделаю, я буду ползти в эту сторону, руки-ноги переломают - буду головой отталкиваться. Меня это завело. А почему бы, думаю, и нам не попробовать. И мы начали в ресторане варить сыр.

Вначале в старом немецком здании открылся ресторан, а затем и сыроварня.

Первый блин... поросятам

Надо сказать, что контрсанкции, введенные Россией на поставку продовольствия из Евросоюза, здорово помогли в Калининграде если не всем, то многим. В первую очередь, сельхозпроизводителям. Если лет десять назад обработанное поле в самом западном регионе России нужно было поискать, то сейчас огромные площади засеяны пшеницей, рапсом, рожью и другими культурами. Когда иссяк поток мясопродуктов, молока, сыров из соседних Литвы и Польши, появился шанс и у производителей пищевой продукции. Именно таким шансом попытался воспользоваться Иван Артюх и его партнеры.

Получилось. Хотя первый опыт был, мягко говоря, не слишком удачный - 12 тонн молока, которые пошли на производство сыра, пришлось скормить свиньям.

- Первый год - это был кошмар. Выкинутый сыр, вылитое молоко. От жены выслушивал в свой адрес много всего интересного. Она меня постоянно спрашивала: «Зачем ты это все делаешь?» - смеется Иван Артюх.

Потом стало легче, процесс шаг за шагом налаживался. Ездили в Германию и Швейцарию, учились у тамошних сыроваров, закупали новое оборудование. Постепенно сыр калининградского производства становился все более популярен - вначале один ресторан закупит небольшую партию, затем другой. Вопрос, какой сорт сыра производить, не стоял. Дело в том, что Рагнит и Тильзит, нынешние города Неман и Советск, - это родина знаменитого сыра тильзитер. Этот сорт сейчас с успехом производят в Европе.

- До 1945 года тильзитер производился почти исключительно в долине реки Мемель (Неман) - от нынешних Славска до Краснознаменска. Было много маленьких сыроварен, - рассказывает Иван Артюх. - А рожден был этот сыр в Тильзите, сегодняшнем Советске, отсюда и название. Но после войны товарный знак фактически валялся на дороге, сыр этот стали варить в Германии, Голландии, других странах. Теперь вот он производится и в России - мы запатентовали марку сыра «Тильзитер из региона Тильзит-Рагнит». Это говорит и будет говорить о том, что производим его только мы.

Учиться навыкам сыроварения сотрудники Ивана Артюха ездили в Германию и Швейцарию.

"Тильзитер из Тильзита - это всегда сильно"

За несколько лет объемы производства калининградского тильзитера выросли хоть и не в геометрической прогрессии, но заметно: в месяц Артюх и компания варят около трех тонн. Устав «воевать» за качество молока с местными животноводами (оно, то есть качество, зачастую оставляет желать лучшего), в прошлом году Иван Артюх открыл собственную ферму, в 2019-м появилось стадо - первые 35 коров. Сейчас тильзитер из Немана можно купить в торговых сетях и на ярмарках Калининграда, заказать в кафе и ресторанах. Небольшие партии уходят в материковую Россию.

- Насытить рынок «большой России» - такой задачи у нас не стоит, - признается Иван Артюх. - Важно заработать себе имя здесь, в Калининградской области. А затем и дальше можно идти. Кстати, мастер, который нас многому научил, - Клаус Тепеке, председатель Ассоциации крафтовых сыроварен Северной Вестфалии, - сказал мне как-то: «Ты со своим тильзитером будешь актуален всегда. Потому что тильзитер - это раскрученная давным-давно марка, и тебе не придется прилагать усилия, чтобы создавать сыр, например, «Калининградский». Тильзитер из Тильзита - это всегда будет сильно».

- Даже если санкции отменят?

- Я считаю, что да, - отвечает Артюх. - Безусловно, нам будет сложнее. Но мы уже есть, нас уже знают.

Знают во многом и благодаря ежегодным сырным фестивалям, которые проводятся в Немане. На них съезжаются представители практически всех небольших сыроварен региона - а их уже в области около десятка, - а также гости из Европы, в том числе из Германии и Швейцарии. Последний из фестивалей, уже четвертый по счету, собрал около 8 тысяч гостей со всей области.

В месяц Артюх и компания производят около трех тонн сыра.

Замок как новая точка притяжения

- Сыр - это прекрасно. Но зачем вам замок Рагнит? Для чего вам эта «груда кирпичей»? - спрашиваю Ивана. - Это же непрофильный актив. И к тому же замок надо восстанавливать...

- Почему замок? - Иван Артюх на секунду задумывается. - Дух захватывает, как представишь, что удастся привести его в порядок. Как будто Королёву ракету в космос запустить, примерно такое же чувство. Полностью восстанавливать замок ни к чему. Достаточно будет его законсервировать, возможно, воссоздать пару комнат, оборудовать подвалы, внутренний двор, восстановить ворота, сделать систему безопасности, подсветку... И там можно будет проводить ярмарки и разного рода культурные мероприятия.

- Но это памятник культуры и в любом случае это громадные деньги.

- За свои средства я это не сделаю. Может, только начну, например восстановлю ворота. Вообще же мы планируем привлекать гранты, а также длинные и дешевые деньги. Губернатор Антон Алиханов инициировал программу, по которой, возможно, мы и пойдем. Эта программа предполагает, что приоритетные инвестпроекты в районах области могут получать кредит под один процент годовых. У нас есть все шансы попасть в эту программу.

- Вы все-таки бизнесмен. Как планируете зарабатывать на замке?

- Все очень просто. Если оставить сыроварню и ресторан, то рано или поздно интерес к этим объектам начнет иссякать. А если мы сделаем замок, то он не иссякнет никогда. Восстановленный замок создаст некий кластер, появится возможность привлекать большее количество туристов. А наши туркомпании, я считаю, в этом заинтересованы. Им ведь нужно что-то показать гостям области помимо Куршской косы. При всем уважении к косе, уже оскомина от нее. Люди приезжают во второй, третий раз и каждый раз - коса, коса, коса. Должно быть что-то еще. Может быть, маршрут «Замки Восточной Пруссии». Найдется много людей, которым будет интересно проехать по этим замкам. Даже если мы пока просто почистим наш Рагнит, просто подсветим и обезопасим, это будет уже хорошо.

Без сомнения, турист, особенно из материковой России, это оценит. Особенно подкрепившись местным сыром.

Сейчас калининградский тильзитер можно купить на ярмарках и в некоторых супермаркетах.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Программа - хорошо, но нужны люди

Таких городков, как Неман, - маленьких и, на первый взгляд, бесперспективных - в России тысячи, если не десятки тысяч. Хватает их и в Калининградской области, особенно в восточной части региона. Так уж сложилась экономическая география: у нас бурно развивающийся запад и умирающий восток. Причем в прямом смысле слова - убыль населения в некоторых муниципалитетах выглядит зловеще. Недавно я задал вопрос губернатору Антону Алиханову, как он собирается возрождать эти районы. Глава области не согласился с характеристикой «умирающие районы», отметив, что есть успешные предприятия и в Советске, и в Черняховске, и в Озерске. Но согласился, что «поднимать с колен» восточные районы необходимо. Алиханов рассказал о программе «Восток», которая должна вдохнуть жизнь в наименее перспективные с экономической точки зрения муниципалитеты.

- Это программа будет включать в себя суперльготное кредитование предприятий, которые создаются на востоке региона, - за счет региональных фондов и так далее, - сказал губернатор. - Плюс - это административное «принуждение» компаний к запуску инвестпроектов в муниципалитетах, которые немножко отстали - Краснознаменск, Неман, Славск, Советск и другие. Еще один плюс - специальные меры поддержки, которые будут отдельно выделять муниципалитеты, где можно будет реализовывать проекты под более дешевые кредиты, может быть, иногда и бесплатно.

Безусловно, задумка интересная и своевременная. Кредиты под один процент - это замечательно. Однако, чтобы программа ожила, нужны конкретные люди. Готовые переезжать в Тмутаракань, чтобы поднимать там хозяйство, создавать кластеры, возрождать жизнь в конце концов. Вот такие энтузиасты, как, например, Иван Артюх, или как семья Сорокиных, перебравшаяся в Калининградскую область из Белгорода, чтобы взять в аренду и восстанавливать еще один древний замок - Вальдау. Есть и другие примеры.

Чем больше таких людей в глубинке - тем светлее у этой глубинки перспективы.