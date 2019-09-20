Маршрутка или гироскутер: Какой вид транспорта вам подходит

В предстоящее воскресенье, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. «Комсомолка» решила заглянуть в гороскоп и узнать, какой транспорт подойдет вам лучше всего.

Овен

Овен выбирает скоростной общественный транспорт. Ему важно везде успеть, и на помощь приходит маршрутка. И, признаться, частенько Овен ведет там себя буйно. Он постоянно пытается растолкать всех, ругается с другими пассажирами. А еще может сделать замечание водителю за то, что он берет пассажиров в переполненную машину. Тех, кто не хочет уступать место пожилым людям и беременным, ждет укоризненный взгляд Овна, который сам едет прижатым к стеклу и даже в таком положении чувствует себя удовлетворенным.

Телец

Даже в такой сложной ситуации, как отказ от машины, Телец ведет себя спокойно и уравновешенно. Ему не стоит никакого труда пересесть на автобус, где ничего не сможет испортить ему настроение. Даже если сосед с перегаром прикорнет у него на плече. Он может спокойно выйти из зоны комфорта при условии, что это продлится только один день.

Близнецы

Для Близнецов отказ от личного автомобиля — хороший способ сменить обстановку. Им не терпится выйти в город на роликах, которые пылятся на антресоли, и завести новые знакомства. Они отправляются в парк и отлично проводят время в компании единомышленников.

Рак

Раки — приверженцы самого экологичного вида транспорта — велосипеда. Возможно, у них даже и автомобиля нет. А зачем он нужен? Как можно отказаться от приятной поездки, когда ветер обдувает лицо и снежный град уже пробил ваш полиэтиленовый дождевичок. Зато Раки заботятся о природе, а еще о своей фигуре. А вы?

Лев

Льва не пугает то, что на день нужно выбраться из своего «Майбаха». Для него это прекрасный повод достать свой новенький гироскутер последней модели. А все для того, чтобы приковывать к себе завистливые взгляды прохожих, а еще как бы невзначай демонстрировать смартфон последней модели. Ну, в этом весь Лев.

Дева

Дева больше всего на свете боится куда-нибудь опоздать. И поэтому скорее всего ей отлично подойдет электросамокат. С ним Дева чувствует себя уверенно, словно только что оседлала коня. И этот конь покорно слушается, а главное —он не загрязняет город. Ну, и про взгляды завистливых прохожих (как и у Льва) тоже не забывайте.

Весы

Весы любят общественный транспорт и отдают предпочтению модному и комфортному рельсобусу. Во время поездки они заинтересованно наблюдают за другими пассажирами и даже заводят ни к чему не обязывающие знакомства. А иногда разговор получается настолько увлекательным, что они забывают выйти на своей остановке и сходят на конечной, в лесополосе. Главное, чтобы телефон не сел.

Скорпион

Скорпион — единственный знак зодиака, который не способен расстаться со своим автомобилем. Его не волнует мнение окружающих. Ведь свой комфорт — превыше всего. Максимум, на что он способен, — это отказаться от любимой машины ради веселого вечера. Но даже в этом случае он планирует возвращаться домой на такси.

Стрелец

Стрельцы обожают троллейбус. В нем всегда больше места, чем в автобусе. Не замечали? А еще он никогда не сидит в общественном транспорте. И дело не в том, что ему выходить на ближайшей остановке. Он просто терпеть не может, когда над ним стоят люди и смотрят на него уставшим взглядом.

Козерог

Традиции много значат для Козерогов. И они с радостью выберут трамвай вместо автомобиля. В нем они чувствуют дух времени и их даже не пугает сумасшедшая тряска, огненная печка в ногах, от которой глаза лезут на лоб. Козерог ностальгирует по прошлому, когда трамвай был популярным видом транспорта. Эх…

Водолей

У Водолеев все необычно. И даже отказавшись от автомобиля, они выберут не просто скучную прогулку пешком, а скандинавскую ходьбу. Для них здоровье — на первом месте. Так что если вы увидите странного человека с двумя палками в руках, знайте — это Водолей.

Рыбы

Рыбы никуда не торопятся. Их подождут. На самом деле представителям этого знака нравятся пешие прогулки. Они обожают бродить под звуки любимой музыки и погружаться в свои размышления. Рыбы частенько отказываются от личного транспорта и никакой повод для этого им не нужен.