Как живут калининградцы, перебравшиеся в Крым и на Кубань

Житница края

Крым всегда был для меня местом силы. Я много раз отдыхала здесь в советское и украинское время, а в 2015 году поехала уже в российский Крым. Повторила путешествие и в этом году.

В начале сентября мы с мужем провели бархатный сезон на полуострове, начав свое путешествие в соседствующей с Крымом зажиточной Кубани. Сюда переехал из Черняховска наш друг Сергей. Общаясь с местными жителями, мы живо интересовалась, знают ли они про Калининградскую область, и что для них изменилось через пять лет после присоединения Крыма к России.

- В Краснодарский край я решился переехать из Черняховска спонтанно, - рассказывает Сергей. - Это был 2008 год. Я работал на своей большегрузной машине и в какой-то момент дальнобой стал меня жутко раздражать очередями на границах. Кроме того, ударил кризис. Случайно узнал о продаже участка в одной из кубанских станиц. Поехал и купил его, а потом перевез жену.

На новом месте наш земляк построил большой дом для комфортной жизни, купил автомобиль-рефрижератор для работы, легковой автомобиль для поездок с женой на Азовское или Черное море и мотоцикл – для души (любит погонять на двух колесах еще с молодости). С длительными поездками завязал. Перевозит продукты по Краснодарскому краю и в Крым. Уверяет, что не жалеет о переезде – в Черняховске такого уровня жизни он бы не достиг.

Земляк переехал на Кубань, построил дом и полюбил мотоциклы.Фото: Ядвига Латыпова

- После присоединения полуострова работы стало больше. Раньше Крым кормила Украина, теперь – весь Краснодарский край и, прежде всего, его житница – Кубань. Я могу выбирать удобные для себя по времени и по цене рейсы. Прежде в Крым мы переправлялись на пароме, теперь по новому мосту. Это быстрее и удобнее.

Чтобы показать всю красоту и мощь Крымского моста, Сергей повез нас по нему на своем автомобиле днем, предварительно накормив на берегу Азовского моря вкуснейшими местными дынями и арбузами. Мост впечатлил длинной, строгостью линий, чудесными видами из окна и высокой степенью безопасности. Поскольку мы ехали на машине с местными номерами, нас никто не остановил. А вот пассажирам рейсовых автобусов, которые пересекают мост, придется пройти личный досмотр вещей. Их паспортные данные занесут в базу при покупке билета.

Крымский мост.Фото: Ядвига Латыпова

Все на пляж!

Перебравшись из Краснодарского края по Крымскому мосту на полуостров, мы быстро заметили разницу в ландшафте. Зеленые, сочные земли Кубани с плодоносящими виноградниками, бахчами, кукурузными полями и садами сменил унылый пейзаж выжженной горячем солнцем травы. Развивать сельское хозяйство Крыму мешает нерешенная пока проблема орошения. Да что там поля, когда в некоторых населенных пунктах воду дают по часам! Правда, в крупных курортных городах принять душ можно в любое время суток. А вот с электроснабжением Крыма, по всему чувствуется, все гораздо лучше. По полуострову бодро «шагают» ЛЭПы и крутят лопасти ветрогенераторы. Огромными темпами идет строительство новых и реконструкция старых шоссе и развязок – дорожная техника работает день и ночь. Начинают подтягиваться в Крым и крупные застройщики.

- Многоэтажному строительству пока мешают невыгодные условия по ипотеке – процент в Крыму намного выше, чем в целом по стране, - жалуется наш знакомый – предприниматель из Феодосии Владислав.

У него трое детей и двухэтажный частный дом. Он держит пять небольших магазинчиков в Коктебеле и выращивает шампиньоны для кафе. Не раз бывал в Калининграде – тетя его жены живет в Советске. Влад откровенничает:

- Дом я построил при Украине. До 2014 года торговля шла лучше, поскольку было больше отдыхающих. Украина только недавно начала пропускать своих граждан на отдых в Крым, а до этого на границах стояли кордоны, и националисты заворачивали всех назад. Кроме того, если раньше возникали проблемы, предприниматели всегда знали, кому и сколько нужно дать, чтобы быстро решить вопрос. Сейчас это не проходит. Ударило по крымчанам и падение доходов отдыхающих.

Севастополь. Вид на город с воды.Фото: Ядвига Латыпова

Я поинтересовалась у Влада, не жалеет ли его семья, что голосовала за присоединение Крыма к России? Он ответил не раздумывая:

- Нет! Нас заставляли учить украинский язык, что всех глубоко возмущало. И мы все прекрасно видели, как Украина «доит» Крым, ничего не давая взамен – не вкладывая в развитие туристической инфраструктуры, самих городов. Посмотрите на разбитые улицы и фасады наших жилых домов.

Действительно, дворы, проезды и фасады многоэтажных жилых домов Феодосии в шаге от центральной улицы, как, впрочем, и в других городах Крыма, пока еще выглядят непрезентабельно. Капризные туристы, морщась, комментируют: «Фу, какой совок...», хотя, если честно, в любом городе России можно найти точно такие же убитые дома. До жилфонда, как мне кажется, у местных градоначальников пока не доходят руки или просто нет средств. Поскольку благополучие всего Крыма зависит от потока отдыхающих, в первую очередь приводятся в порядок пляжи, променады, санаторно-курортные зоны и объекты турпоказа. Чистые, длинные, широкие песчаные пляжи Феодосии с шезлонгами, раздевалками и белыми зонтами от солнца на берегу ласкового Черного моря мне лично очень понравились. О таких пляжах Севастополь, который стал следующей точкой нашего путешествия, может только мечтать.

Константинопольская батарея.Фото: Ядвига Латыпова

Город русской славы

В городе русской славы, заслужившем это почетное звание героической обороной Севастополя в Крымскую войну и в Великую Отечественную войну, мы снимали номер у Владимира и его жены. Офицеру в отставке спокойно живется на пенсию и деньги от сдачи в собственном доме двух номеров со всеми удобствами и отдельными входами со двора. Владимир проходил срочную службу на корабле в Балтийске и настолько полюбил тогда море, что поступил в военно-морское училище. Патриотично настроенный офицер-черноморец с радостью воспринял присоединение Крыма к России: «Украина нагло искажала историю, заставляла молодежь забывать о подвиге русских моряков, разрушала памятники истории и культуры!».

О том, что было с памятниками до присоединения Крыма и после него, легко понять по фотографиям в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». Сегодня этот белоснежный форт – украшение Севастопольской бухты. А до 2017 года был, фактически, грудой камней. Также приведены в порядок и работают музеи с выставкой военной техники под открытым небом на Малаховом кургане и Сапун-горе. У панорамы обороны Севастополя идет реконструкция парка. Получил вторую жизнь и древний Херсонес, где крестился князь Владимир. В 2015 году заповедник «Херсонес Таврический» получил статус объекта культурного наследия федерального значения, и здесь закипела научная, культурная деятельность.

Кстати, из Севастополя меньше чем за два часа можно доехать на автобусе до Ялты с ее уникальной канатной дорогой на гору Ай-Петри, шикарными Ливадийским и Воронцовским дворцами и по моему личному мнению уж слишком растиражированным Ласточкиным гнездом. Или же за два часа добраться автобусом до Евпатории, где всех желающих пускают в действующую мечеть Хан-Джами, Караимские кенассы, древние Гезлевские ворота.

Анапа - симпатичный город, но смотреть там решительно нечего.Фото: Ядвига Латыпова

Белая шляпа

В плане достопримечательностей курорты Краснодарского края явно проигрывают Крыму. В чистенькой Анапе с ее аккуратными домиками, дорогими отелями, популярными санаториями, яркой ночной иллюминацией, где и завершилось наше путешествие, посмотреть, откровенно, нечего. Экскурсии дорогие (в среднем от 1000-1500 рублей на человека) и утомительные – от 4 до 11 часов. Символ Анапы – немного странный памятник Белая шляпа.

- В Крыму хуже развита инфраструктура туризма, но он, безусловно, конкурент курортам Краснодарского края. А ведь доходы местного населения зависят от летнего сезона. Осенью многие магазины в Анапе закроются и люди останутся без работы. В декабре по Крымскому мосту пустят поезда, и неизвестно еще, какое направление выберут отдыхающие, – говорит заместитель начальника пожарной части Анапы Максим. Он получает зарплату в 24 тысячи рублей и, чтобы подработать, после службы едет на своем автомобиле к автовокзалу - предлагает отдыхающим жилье от 250 рублей на человека. О Калининграде Максим знает благодаря пожарному, пожаловавшемуся Путину на низкие зарплаты: «Мечтаю крепко пожать ему руку. У нас бойцам после этого подняли зарплаты вдвое».

Хотя в Анапе есть свой аэропорт, мы вылетали домой до аэропорта Краснодара, поскольку так билеты выходили каждому из нас на 4 тысячи дешевле. Наслушавшись про задержки рейсов и багажа из Москвы, летели через Санкт-Петербург (прямых рейсов в Симферополь и Краснодар из Калининграда нет). По времени это на пару часов дольше, но зато удобнее по стыковке и без задержки или отмены рейсов. Однако поскольку авиаперевозчики обещают очередное подорожание билетов, в следующий раз поеду в Крым поездом. Тем более, что Крым, действительно, наш. И он с радостью примет калининградцев.