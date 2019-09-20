О чем говорит Калининград: Генерал-параноик, вандалы Летнего озера и самая нужная кнопка в поликлинике

НАТО «бомбит»

Под занавес недели начало «бомбить» НАТО, точнее, одного североатлантического генерала – командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна. Он заявил, что в случае большой ядерной заварушки между НАТО и Россией первым под раздачу попадет Калининград. И доблестная авиация альянса, согласно Харригяну, без особого труда преодолеет нашу систему ПВО. Хотя, не только авиация. На Калининград, мол, может обрушиться шквал огня и с неба, и с моря, и из космоса, и даже из киберпространства.

Я всегда считал, что генералов, во всяком случае, генералов НАТО, нельзя пускать к микрофону, теперь еще раз в этом убедился. Но на параноидальный выпад вояки пришлось отвечать (иначе это могли бы расценить либо как слабость, либо как согласие с его словами), и первым вступил в бой губернатор Антон Алиханов. Он не стал говорить про ракеты, а просто посоветовал Харригяну почитать историю последних трех столетий и выяснить, что случилось с теми, кто попытался прийти в Россию с мечом. Затем к заочному диалогу с Харригяном подключилось Минобороны. Там пояснили, что о систему ПВО, защищающую Калининград, сломать зубы довольно просто: С-400 – это не шутки. А завершил дискуссию премьер Дмитрий Медведев:

- С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами.

Тот, кто следит за международными событиями, наверняка понял, о чем премьер. На прошлой неделе хуситские дроны без особого труда прорвали систему ПВО Саудовской Аравии и разгромили нефтяные вышки.

Кстати, за несколько дней до выпада Харригяна американцы смоделировали первый этап ядерной войны между Россией и НАТО. И пришли к выводу, что только в первые часы погибнет 90 миллионов человек с обеих сторон. Вот об этом в первую очередь должны думать «прорыватели» системы ПВО Калининграда.

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Правильная кнопка

Говорили о Калининграде в стране и по другой причине, куда более мирной. В поликлинике на улице Генделя в терминале электронной очереди появилась новая кнопка, которую давно ждали – «просто спросить». И действительно, давно пора было ее сделать: сколько нервных клеток потратили граждане в очереди к терапевту только для того, чтобы он отправил, допустим, к урологу? А сейчас нажимаешь кнопку и попадаешь в регистратуру, где тебе все подробно разъяснят. Хотя… И так же все идут первым делом в регистратуру. Может, и без кнопки можно было обойтись?

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Терминал в поликлинике на улице Генделя приобрел новую опцию.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Дело Людмилы Осиповой

Тем временем продолжается суд над бывшим директором лицея №49 Людмилой Осиповой. Заслуженного педагога, напомню, обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса – в мошенничестве, хищениях и растрате. На этой неделе произошло, как минимум, два важных поворота в этом процессе. Во-первых, суд решили сделать закрытым, то есть журналистов на заседания – а них в ближайшее время будет проходить опрос многочисленных свидетелей – пускать не будут. Во-вторых, состоялось заседание Общественной палаты Калининградской области, на котором в числе прочего, напротив, потребовали максимальной прозрачности судебного процесса. Но то, что палату услышат, в этом есть большие сомнения. Во всяком случае, ни чиновники, ни силовики на заседание не пришли, хотя их и приглашали.

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Людмила Осипова и ее адвокат на слушаниях в Общественной палате.Фото: Александр КАТЕРУША

Развели мосты

Еще одно общественное заседание случилось по другому поводу – судьбе исторического двухъярусного моста. Информация о том, что этот мост, между прочим, объект культурного наследия, собираются снести, появилась давно. Вместо него планируется построить новые мосты – автомобильный и железнодорожный. Эта идея понравилась далеко не всем, и вот власти решили сыграть в демократию и пригласили народ на общественные слушания в музей Мирового океана.

Увы, нормального диалога не получилось. Чиновники и проектировщики говорили о том, какими прекрасными и удобными будут новые мосты, общественные активисты настойчиво просили ответить на вопрос, снесут ли старый мост или нет. Как будто слепой с глухим поговорили. А судьба двухъярусного моста так и осталась туманной.

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Говорим, подрядчик, подразумеваем - вандалы

В начале мая не без подобающей в таких случаях помпы мэрия Калининграда отчиталась о завершении благоустройства Летнего озера. Возле водоема появились новые скамейки, террасы с пандусами, тренажеры и прочая красота. Казалось, всё это если не на века, то на годы. Но нет. Один из внимательных горожан заметил на днях, что покрытие террасы уже сейчас расходится и лопается, а кое-где уже покрылось плесенью. «Как же так?» - справедливо спросил горожанин в Фейсбуке, намекая на то, что подрядчик, мягко говоря, не выполнил своих обязательств.

Ответил ему лично мэр Алексей Силанов. «Надо к этим снимкам приложить фото сожженных скамеек, вывернутых тренажеров и т.д., - написал градоначальник. - Это тоже вина подрядчика, так же как и выломанные террасные доски на спуске к озеру? Конечно, подрядчик все исправит в рамках гарантийных обязательств. Но, может, и поберечь надо сделанное»?

Как это часто бывает, истина где-то рядом. То, что калининградские вандалы – это настоящие звери, кажется, общеизвестно. Но и про подрядчика не нужно забывать. Вздувшиеся доски и зеленая плесень – это точно не вандальских рук дело.

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