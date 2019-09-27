«Спорная инициатива»: Депутаты не поддержали запрет на продажу спиртного после 20 часов в Калининграде

Комитет по экономической политике калининградской Облдумы не поддержал прокуратуру, которая предложила ужесточить продажу алкоголя в Калининградской области.

Напомним, весной областная прокуратура подготовила поправки в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». В первую очередь, ведомство предложило сразу на три часа сократить время продажи алкоголя. Сейчас горячительные напитки можно продавать с 10 до 22 часов прокуратура просит установить в области другой временной промежуток - с 11 до 20 часов.

Но это еще не все. По мнению областной прокуратуры, необходимо установить полный запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни. В их числе – Рождество (7 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

Против ужесточения правил продажи спиртного выступило бизнес-сообщество. По мнению предпринимателей, все это приведет к развитию теневого алкогольного рынка в Калининградской области. Поддержало бизнес и региональное Министерство экономического развития. Чиновники высказали опасения в том, что обсуждаемая инициатива, обретя статус закона, приведет к закрытию или перепрофилированию значительного количества магазинов, сокращению числа рабочих мест в сфере торговли и, соответственно, уменьшению налоговых поступлений в бюджет области.

В итоге депутаты не стали голосовать за предложенные поправки в закон и решили создать расширенную рабочую группу для доработки законопроекта в течение ближайших двух месяцев.