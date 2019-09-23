«Витязь» уходит на ремонт, а Змей Горыныч» остается зимовать

- Светлана Геннадьевна, в прошлые выходные в Калининграде уже в шестой раз прошел фестиваль «Водная ассамблея»(0+). Как вы оцените его итоги?

- На мой взгляд, все прошло замечательно. Главным виновником торжества стал, конечно же, «Витязь», у которого в этом году целая череда круглых дат. Это 80 лет со «дня рождения», 70 лет с того момента, как он вышел в первый научный рейс, 40 лет, как «Витязь» закончил свою научную деятельность, и 25 лет, как он стоит у причала в Калининграде. Именно поэтому на фестивале мы так много говорили о «Витязе», о том, как много он сделал для укрепления дружеских связей с другими государствами. «Витязь», напомню, посетил 100 портов в 49 странах мира. Несмотря на то, что кораблю предстоит уйти в док, мы специально для гостей фестиваля открыли на борту сразу две новые каюты - выдающихся ученых Анатолия Сагалевича и Александра Городницкого, которые не раз участвовали в экспедициях на нашем знаменитом судне. К сожалению, ни того, ни другого на празднике не было, так уж сложились обстоятельства. После того, как «Витязь» вернется к причалу музея, мы, конечно же, восстановим все экспозиции, включая новые каюты. Предстоит серьезнейшая работа и очень беспокойная для нас.

- На фестивале был эффектный «Змей Горыныч». Он действительно остается в Калининграде?

- «Змей Горыныч» - это древнерусская ладья, представляющая духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» из Самары. Год назад на нашем фестивале самарская делегация под руководством отца Феоктиста провела презентацию проекта, связанного с исторической морской реконструкцией - экспедицией на Варяжское море «Путь Рюрика». И уже в этом году на «Водной ассамблее» была представлена сама ладья, а все желающие смогли не только увидеть, но и посетить это необычное судно. Всех, кто не успел, я приглашаю на набережную нашего музея, где ладья будет стоять всю зиму.

- Кто помогал музею в организации «Водной ассамблеи»?

- Организовать такой большой праздник в одиночку музею действительно было бы необычайно сложно. На протяжении последних лет спонсорскую поддержку нам оказывает компания АВТОТОР, которая в этот раз выделила средства на призы участникам «Мили Витязя». Мы очень благодарны нашим друзьям и соратникам за эту помощь!

- Известно, что основатель АВТОТОР Владимир Щербаков долгое время дружит с музеем и даже подарил уникальную этнографическую коллекцию. Какова ее дальнейшая судьба?

- Да, наше сотрудничество началось с выставки, которую мы сейчас называем «Люди моря»(0+). Несколько лет назад Владимир Иванович предложил приобрести для нашего музея более 1500 предметов из Китая, Индии, Мьянмы, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. Коллекция тогда находилась в городе Малага у известного коллекционера Хуберта Матишека. Наши сотрудники съездили, посмотрели, сделали фотографии и провели консультации с коллегами из Музея востока и Русского этнографического музея. Эксперты подтвердили, что коллекция действительно представляет большой интерес, после чего Владимир Щербаков приобрел ее специально для нас. Выставку мы подготовили всего за три месяца, что по музейным меркам очень короткий срок, и уже в апреле 2016 года состоялось открытие. Изначально в этом пространстве «Янтарь холла» планировалось создать Музей Балтики, но так получилось, что выставка «Люди моря» пришла первой, и мы нисколько об этом не жалеем. Во многом благодаря Владимиру Ивановичу был издан каталог коллекции и началось формирование реставрационной мастерской. Один из наших сотрудников получил специальное образование реставратора, и у нас отпала острая необходимость приглашать таких специалистов из других музеев.

- В конце июля экспозицию «Люди моря» пополнили еще более 100 аутентичных предметов быта и религиозных обрядов, собранных в странах Африки, что тоже стало подарком от Владимира Щербакова. Когда их можно будет увидеть?

- Часть новых экспонатов сейчас находится на карантине и проходит дезинфекцию. В первую очередь это касается изделий из дерева. Предметы из серебра мы уже частично разместили в экспозиции. Поскольку коллекция очень обширна, представить все экспонаты в залах музея физически невозможно, но мы устраиваем экскурсии и по фондохранилищу. Кроме того, проводим на основе выставки фестивали «Другие берега»(0+), где дополнительно представляем те или иные предметы. Около 100 предметов можно увидеть в корпусах музея в Калининграде - это выставка «Мир путешествий»(0+), которая выступает в роли своеобразного анонса большой коллекции. Возможно, часть коллекции разместим на заводе АВТОТОР или в новом ФОКе в микрорайоне имени Космодемьянского.

Сейчас мы ставим перед собой задачу придать этой коллекции новое дыхание. Идет подготовка к открытию совершенно новой выставки «Путешествие за три моря»(0+), посвященной 550-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию. Хотим показать Индию глазами известного русского путешественника. Следующая подобная выставка будет посвящена Миклухо-Маклаю, поскольку самая ценная часть коллекции - это как раз экспонаты из Новой Гвинеи. Мне кажется, было очень важно представить такую коллекцию именно в нашем регионе. Мы ведь все время смотрим на Запад, а мудрость, как это принято говорить, идет с Востока с его особенной культурой. Благодаря Владимиру Ивановичу коллекция целиком представлена в одном музее, а не разбросана по всему миру. Иначе она просто потеряла бы свое значение.

Уникальную экспозицию «Люди моря» скоро ждет обновление. Она пополнится предметами, которые приобрел для музея основатель АВТОТОР Владимир Щербаков

- Насколько активно бизнес вообще откликается на призывы сотрудничать и помогать?

- Ни один крупный музей не может жить без меценатов, и это совершенно нормально. Нам очень приятно, что в последнее время многие люди бизнеса понимают, что участвовать в создании и сохранении музеев и экспонатов - это дело чести. Ведь мы служим всем поколениям, представляя подлинную историю нашей планеты, человечества, отдельных народов. И вклад представителей бизнеса в формирование фондов музеев часто бывает сопоставим с вкладом научного сообщества. Мы очень рады, что у нас есть такой замечательный партнер, как Владимир Щербаков. Я уже говорила, что если можно было бы назвать имя мецената десятилетия в России, то я бы назвала АВТОТОР и лично Владимира Ивановича, потому что это пример уникального частно-государственного партнерства в нашей стране.

В первый день фестиваля «Водная ассамблея», 14 сентября, у нас прошло расширенное заседание ученого совета. По нашему приглашению Владимир Иванович торжественно расписался на памятном винте, на котором собраны подписи тех, кто внес особый вклад в создание и развитие Музея Мирового океана. Это, например, Алексей Архипович Леонов, который помог нам с судном «Космонавт Виктор Пацаев». Это Александр Васильевич Городницкий, поучаствовавший в передаче «Витязя» в Министерство культуры из Академии наук. Это Анатолий Михайлович Сагалевич, благодаря которому в экспозиции нашего музея появился глубоководный аппарат «Мир».

- Что кроме новых выставок в ближайших планах музея?

- У нас с Владимиром Ивановичем есть договоренность о том, что он поможет музею в участии в кругосветной экспедиции на барке «Седов» и плавании «Крузенштерна», посвященного 200-летию открытия Антарктиды. Мы собираемся делегировать на парусники двух наших сотрудников. Один будет заниматься в том числе продолжением комплектования этнографической коллекции, собирать устные истории. А второй займется живописью. Художники-натуралисты всегда участвовали в больших экспедициях и походах, и мы хотели бы поддержать эту прекрасную традицию.

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