Как зоопарк и два музея делили миллион евро

Стартовал международный проект «Cross-border transmission», ставший победителем Программы трансграничного сотрудничества Литва-Россия в этом году. В нем участвуют Калининградский зоопарк, музей истории города «Фридландские ворота» и Литовский морской музей в Клайпеде. Именно им посчастливилось разделить почти 1 миллион евро (а, точнее, с учетом софинансирования 952 522 евро). Деньги пойдут на ремонтно-реставрационные работы.

Фонтан и два вольера

В Калининградском зоопарке на выделенные деньги планов много. Средства пустят на капитальный ремонт исторического фонтана (если вы заметили, этим летом он не работал). Запланирована реконструкция чаши и оборудования. Установят специальный механизм, который будет учитывать силу ветра и корректировать высоту и мощность струи воды. Кстати, рисунок струй подсмотрели на довоенных фотографиях и решили воссоздать его. Скоро вода будет литься точно, как когда-то в Кёнигсбергском зоопарке!

Помимо этого отремонтируют два вольера для копытных животных. Там приведут в порядок домики, сделают аутентичное тростниковое покрытие крыши, а вокруг вольеров благоустроят территорию.

Ждали 75 лет

В ожидании работ и музей «Фридландские ворота». Уникальное историческое сооружение в советские годы использовали под овощебазу. По словам директора музея Андрея Ярцева, сейчас ворота нуждаются в срочном ремонте.

- Прошло 75 лет после войны, а реставрации не было. У нас кирпичи выпадают, из стен выступает соль, в швы проникает влага, возникают трещины, - перечисляет Ярцев. - Можно что-то делать за счет средств местного бюджета, но прорывные вещи, к сожалению, возможны только при помощи грантов. Потому что это не ремонт дома или стандартная стройка, а объекты, требующие особых капиталовложений.

В планах музейщиков - отремонтировать не только кирпичный фасад, но внутренний дворик. И это еще хорошо, что около 10 лет назад отреставрировали рыцарей, которые украшают ворота с двух сторон. Так что ими на этот раз заниматься не будут.

Часть денег потратят на освещение Фридландских ворот и территории вокруг музея. Мечтают установить 64 исторических фонаря, если их, конечно, удастся отыскать. Но, вероятнее всего, ограничатся копиями.

- У музея большая территория и мы хотим создать прогулочную зону. Когда работы будут завершены, на территорию будем пускать бесплатно, - делится планами директор. - И не думайте, что мы цены на билеты в сам музей взвинтим. Будет приятно, когда через два года калининградцы и гости города смогут гулять по территории Фридландских ворот.

Есть и так называемая «мягкая» часть проекта – два туристических маршрута, которые будут связывать учреждения культуры. Кроме того, в Клайпеде проведут большую научно-практическую конференцию.

Будет развиваться волонтерская программа, причем речь идет о «серебряных волонтерах» - это когда люди пожилого возраста участвую в жизни и работе учреждений культуры.

Программа рассчитана на два года – к 2021 два музея и зоопарк немножко, но изменятся.

Реставрация и капремонт

Литовский морской музей расположен на территории старинного форта в Клайпеде и выступил ведущим бенефициаром проекта. Здесь есть аквариум, знаменитый дельфинарий, пингвинник, экспозиции, посвященные истории судоходства и рыболовству.

- Главная цель проекта – развитие культурного туризма, - говорит директор музея Ольга Жалейне. - Мы намерены осуществить реставрацию в фортификационном объекте. За те 40 лет, что музей открыт, никаких реставрационных работ не проводилось. Осуществляя реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт, мы хотим увеличить количество посещений и туристические потоки

Отдельное внимание уделят посетителям с ограниченными возможностями здоровья. В частности – оборудуют подъемник на второй ярус форта.

КОНКРЕТНО Кто и сколько получит*

Калининградский зоопарк – 426,5 тыс. евро/30,7 млн. руб.

Морской музей Литвы (Клайпеда) – 398 тыс. евро/28,6 млн. руб.

Музей «Фридландские ворота» – 127,9 тыс. евро/9,2 млн. руб.

*10% от полученной суммы каждый участник проекта дает из собственных средств.