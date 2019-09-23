2019-09-23T19:15:27+03:00
Общество

Зачем в Балтийск пришла самая крупная яхта в мире?

На выходных в Балтийске ошвартовалась "Черная жемчужина", принадлежащая бизнесмену Олегу Бурлакову
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Черная жемчужина" обошлась Олегу Бурлакову в 250 млн евро."Черная жемчужина" обошлась Олегу Бурлакову в 250 млн евро.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В Балтийске ошвартовалась одна из самых дорогих яхт в мире и, по некоторым данным, самая крупная – «Черная жемчужина». Эта парусная 106-метровая яхта, использующая энергию солнца и ветра, по версии «The World's Superyacht Awards» была названа лучшим парусником 2019 года. Издание «SuperYacht Times» назвало «Черную жемчужину» одной из самых инновационных яхт в мире.

Собственник судна - бизнесмен Олег Бурлаков (сооснователь и бывший акционер тюменской нефтяной компании «Бурнефтегаз»), потративший на нее более 250 миллионов евро.

Как сообщает Forbs, Бурлаков, чтобы реализовать проект, нашел единомышленника — английского дизайнера Кена Фрейвоха.

- В 2006 году разработанная им яхта «Мальтийский сокол» (Maltese Falcon) произвела на яхт-шоу в Монако настоящий фурор. Уникальная система из 15 квадратных парусов раскрывалась всего за шесть минут. Аналогичная парусная система сейчас установлена на «Черной жемчужине», - сообщает издание. - Уникальность проекта в том, что в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные батареи. А при движении лодки энергию можно «снимать» с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.

22 августа яхта прибыла в Санкт-Петербург из Риги (там она была 18 августа), а ранее она заходила в порты Гданьска (14 августа) и британского Портленда (7 августа).

Известно, что судно было спущено на воду в сентябре 2016 года голландской верфью Oceanco. Его максимальная скорость —17,5 узла.

Как стало известно «Комсомолке» из источника, знакомого с ситуацией, яхта прибыла в Калининградскую область не просто так.

- У Бурлакова какие-то дела с оборонкой, он встречался с представителями Объединенной судостроительной корпорации и в Питере, и у нас (в АО «Балтийский завод» и ПСЗ «Янтарь»), - сообщил источник.

Правда, в судостроительном заводе "Янтарь" эту информацию не подтвердили.

КСТАТИ

За последние годы «Черная жемчужина» стала далеко не первым примечательным судном, посетившем Балтийск. Так, в августе 2017 года в самый западный порт страны зашло 195-метровое судно Braemar с почти тысячей британских туристов на борту. Летом 2018 года в Балтийске встречали 204-метровый круизный лайнер Prinsendam. В июне нынешнего 2019 года в порт Балтийска заходил крупный немецкий лайнер Albatros немецкого оператора Phoenix Reisen. А в августе на рейде в 6,5 км к западу от крайней оконечности Северного мола встал крупнейший в мире контейнеровоз MSC Gulsun. Ему потребовалась дозаправка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
В Черняховском районе в лесу заблудились две женщины
В Славске во вторник отключат воду
В Калининграде неоднократно судимый работник автомойки угнал машину клиента
В Багратионовском районе судят охотника за незаконный отстрел трех косуль
ГИБДД напоминает водителям о запрете разворачиваться на двух перекрестках на ул. Шатурской
В ГИБДД сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
Алиханов: В Калининградской области созданы благоприятные условия для развития фармацевтического бизнеса
За 8 месяцев в Калининградской области построили свыше 500 тысяч «квадратов» жилья
С жителя Славска потребовали через суд 146 тысяч за 10 спиленных деревьев
В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину
В Калининграде оштрафовали 26 водителей неисправных пассажирских автобусов
В Советске в понедельник включат отопление в социальных учреждениях
Житель Немана попался на краже 80 батарей из школы
Калининградская область оказалась «в хвосте» рейтинга по росту зарплат
В ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки
Грибник из Польши заблудился в лесу и попал в Калининградскую области
С начала года калининградцам выписано свыше полумиллиона штрафов за превышение скорости
Алиханов сообщил, когда появятся первые рабочие места в офшорной зоне в Калининграде
Стартовало онлайн-голосование конкурса «Мисс офис», в котором участвуют две калининградки
На матч «Балтики» с «Локомотивом» уже продано 11 тысяч билетов
Стадион «Калининград» примут на баланс области до конца года
В Калининграде презентуют книгу режиссера Романа Виктюка