Зачем в Балтийск пришла самая крупная яхта в мире?

В Балтийске ошвартовалась одна из самых дорогих яхт в мире и, по некоторым данным, самая крупная – «Черная жемчужина». Эта парусная 106-метровая яхта, использующая энергию солнца и ветра, по версии «The World's Superyacht Awards» была названа лучшим парусником 2019 года. Издание «SuperYacht Times» назвало «Черную жемчужину» одной из самых инновационных яхт в мире.

Собственник судна - бизнесмен Олег Бурлаков (сооснователь и бывший акционер тюменской нефтяной компании «Бурнефтегаз»), потративший на нее более 250 миллионов евро.

Как сообщает Forbs, Бурлаков, чтобы реализовать проект, нашел единомышленника — английского дизайнера Кена Фрейвоха.

- В 2006 году разработанная им яхта «Мальтийский сокол» (Maltese Falcon) произвела на яхт-шоу в Монако настоящий фурор. Уникальная система из 15 квадратных парусов раскрывалась всего за шесть минут. Аналогичная парусная система сейчас установлена на «Черной жемчужине», - сообщает издание. - Уникальность проекта в том, что в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные батареи. А при движении лодки энергию можно «снимать» с винтов, которые вращаются за счет набегающего потока воды.

22 августа яхта прибыла в Санкт-Петербург из Риги (там она была 18 августа), а ранее она заходила в порты Гданьска (14 августа) и британского Портленда (7 августа).

Известно, что судно было спущено на воду в сентябре 2016 года голландской верфью Oceanco. Его максимальная скорость —17,5 узла.

Как стало известно «Комсомолке» из источника, знакомого с ситуацией, яхта прибыла в Калининградскую область не просто так.

- У Бурлакова какие-то дела с оборонкой, он встречался с представителями Объединенной судостроительной корпорации и в Питере, и у нас (в АО «Балтийский завод» и ПСЗ «Янтарь»), - сообщил источник.

Правда, в судостроительном заводе "Янтарь" эту информацию не подтвердили.

КСТАТИ

За последние годы «Черная жемчужина» стала далеко не первым примечательным судном, посетившем Балтийск. Так, в августе 2017 года в самый западный порт страны зашло 195-метровое судно Braemar с почти тысячей британских туристов на борту. Летом 2018 года в Балтийске встречали 204-метровый круизный лайнер Prinsendam. В июне нынешнего 2019 года в порт Балтийска заходил крупный немецкий лайнер Albatros немецкого оператора Phoenix Reisen. А в августе на рейде в 6,5 км к западу от крайней оконечности Северного мола встал крупнейший в мире контейнеровоз MSC Gulsun. Ему потребовалась дозаправка.