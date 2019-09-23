2019-09-23T20:10:09+03:00
Общество

20 лет «Стране Калининград»: как благодаря журналистам менялся город и горожане

23 сентября 1999 года вышел первый номер популярной газеты
Светлана БАРОН
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Альбина Краснощекова и соучредитель медиагруппы "Западная пресса" Марина Васильева - первый директор и редактор "Страны".Альбина Краснощекова и соучредитель медиагруппы "Западная пресса" Марина Васильева - первый директор и редактор "Страны".Фото: Александр КАТЕРУША
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Двадцать лет назад вышел первый номер газеты «Страна Калининград». Генеральный директор издательства «Страна» Альбина Краснощекова вспомнила в эфире радио «Комсомольская правда» о том, как создавался городской еженедельник и что журналистам удалось изменить в городе за два десятилетия.

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- Мы же помним девяностые. Закон о СМИ был очень демократичный, тогда в Калининграде было зарегистрировано 650 средств массовой информации! На фоне этого «разгула» хотелось создать газету про людей, в негативе искать позитив. Проект затевался как сетевой — «Страна и Мурманск», «Страна и Архангельск», «Страна и Калининград». Глобальный проект не пошел, остались только мы. Но нам не понравилось сокращение — СиК. Потому мы букву «и» потеряли и поставили герб города, - вспоминает гендиректор. - Кстати, основной костяк журналистов работает с нами все эти двадцать лет, годами «ведут» своих героев.

За два десятилетия вышло более тысячи номеров «Страны Калининград». По ним вполне можно изучать историю города. Кстати, в октябре этого года совместно с Областной библиотекой журналисты предоставят в общегородское пользование электронный архив всех своих изданий.

К юбилею журналисты «Страны Калининград» собрали десять самых запомнившихся побед за время своей работы. Среди них и оказавшаяся на улице мать-одиночка с двумя детьми, которой помогли получить муниципальное жилье, и грустная история, как собирали деньги для семьи с ребенком, умершим от онкологии (у родителей остался полумиллионный кредит, и один из калининградских предпринимателей его погасил), и спасение ротвейлера, которого привязали в районе Окружной, и он три дня на коротком поводке сидел без еды и воды.

- Мы эту собаку пристроили и она еще 12 лет прожила в любящей семье, - рассказывает Альбина Краснощекова. - С удовольствием вспоминаем и другую историю с Окружной: когда ее только строили, там за ночь закатали асфальт, поставили отбойники, а утром выяснили, что отбойники отрезали от дороги целый поселок! Мы сразу обратились в дорожную службу, практически за ночь там нарисовали зебру, перемонтировали отбойник. Конечно, мы помогаем, когда человек уже сам сделал все, что мог, и оказался в тупике. А ведь до сих пор звонят: «у меня в подвале трубу прорвало, пришлите журналиста!». Что журналист сделает? Трубу починит?

Зато читатели, чью проблему удалось решить, возвращаются в редакцию с угощениями. Бывают и невероятно красивые истории: пару лет назад молодой человек из Москвы на страницах «Страны Калининград» сделал предложение своей любимой — калининградке. Она ответила «да», отметили это в редакции с шампанским и тортом.

В «Стране» вообще внимательно относятся к приезжим — есть постоянная рубрика о жизни переселенцев. Раз к нам едут — значит, у нас хорошо, уверены в редакции. Вот только жители других регионов часто не могут найти свежих газет в городе, ведь в закрывшихся киосках прессы теперь продают то цветы, то шаверму.

Полный эфир про двадцать лет «Страны Калининград» слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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