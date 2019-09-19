2019-09-20T15:51:57+03:00
Общество

С места в карьеру

В Калининградской области началось переобучение людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills
Надежда Ржевская
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Галина Беляева . Фото предоставлено Гусевским политехническим техникумомГалина Беляева . Фото предоставлено Гусевским политехническим техникумом
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В сентябре студенты старшего возраста сели за парты в Гусевском политехническом техникуме. Направления два - «Экспедирование грузов» и «Инженерный дизайн».

- Занятия проводятся по будням, вечерами, - рассказывает куратор федерального проекта WorldSkills на базе техникума Наталья Глинушкина. – В программе приняли участие управленцы, экономисты, финансисты, преподаватели.

Первые группы завершат обучение в середине октября и после экзаменов получат свидетельства о новой квалификации и скиллс-паспорт – сертификат актуальных профессиональных умений, дающий хорошие шансы на дальнейшую профессиональную карьеру.

- Приятно видеть, - говорит Наталья, что состоявшиеся в своем деле специалисты не испытывают страха перед требованиями времени, меняющимся рынком труда, пользуются шансом пройти обучение по мировым стандартам, узнать новое, уметь это новое претворять в жизнь.

Галина Беляева по образованию экономист. Последние десять лет работает финансистом.

- Информацию о переобучении впервые увидела в интернете, - рассказала «КП» Галина Беляева. - сразу заинтересовалась. Пошла по направлению «Инженерный дизайн CAD», и это для меня – совсем-совсем новое занятие. Пока рано говорить о том, как полученные знания и навыки повлияют на мою профессиональную деятельность. Но сейчас могу точно сказать: после работы с большим удовольствием иду учиться. Потому что там интересные люди, потому что во мне всегда есть желание узнавать что-то новое, потому что я уверена – все это обязательно пригодится.

Галина Беляева желает тем ровесникам, кто еще сомневается, поверить в себя и обязательно осваивать новые знания и умения.

- Каждый из нас был школьником, студентом, это такое приятное чувство – снова посидеть за партой, снова быть в роли учащегося.

Еще один студент первого набора Гусевского политеха по переобучению предпенсионеров по международным стандартам WorldSkills - Андрей Мкртчян. По образованию инженер-электрик, занимался предпринимательством (держал небольшой книжный магазин), а последние два с половиной года руководит библиотекой в Гусевском политехническом техникуме.

- Выбрал направление «Экспедирование грузов» не случайно, - говорит Андрей. – Работая с книгами, ищу точки продажи необходимой литературы, нужную цену и выстраиваю пути расчета с продавцом, доставки заказа. Но если раньше я это делал по-дилетантски, то теперь, пройдя обучение, стал куда профессиональнее. Учиться мне легко - время занятий удобное, преподаватели компетентные. Спасибо им за доходчивость.

Андрей Мкртчян. Фото предоставлено Гусевским политехническим техникумом

Андрей Мкртчян. Фото предоставлено Гусевским политехническим техникумом

К СВЕДЕНИЮ

Бесплатное профессиональное обучение по международным стандартам WorldSkills проходит во всех регионах России. Программа реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках страны.

В этом году получить новые знания могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

Попасть на бесплатные курсы можно зарегистрировавшись на сайте 50plus.worldskills.ru. Там же можно ознакомиться со списком компетенций (всего их 119!), выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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