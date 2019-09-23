Русские пушки против «Королевских тигров»: как полковник Линьков пытался остановить немцев под Метгетеном

Уроженец деревни Большое Жуково Вологодской губернии (сегодня Сокольский район Вологодской области) Иван Евгеньевич Линьков в Великой Отечественной войне принимал участие с самого ее начала. Кадрового офицера (в Красной Армии он с 1928 года) перебрасывали на разные участки Западного фронта, начиная с июля 1941 года. Майор вместе со своими противотанкистами принял участие в битве под Москвой, в августовском прорыве обороны противника под Ржевом, в весеннем наступлении 1943 года под Вязьмой, а также в «разгроме врага в его логове» – в Восточной Пруссии.

Форсирование Вазузы

За форсирование реки Вазуза заместитель командира 6-го гвардейского истребительно-противотанкового артполка 6-го танкового корпуса Иван Линьков был награжден орденом Красной звезды. 6-го августа 1942 года противотанкисты Линькова вместе с шестым танковым корпусом с боями взяли несколько деревень и вышли к берегу реки Вазуза (Калининская область). Противник был к этому готов и отошел на заранее укрепленные позиции, параллельно направив авиацию бомбить наступающие советские части и их растянувшиеся по заболоченным лесам тылы. Также в контратаку в район деревни Гредякино немцы бросили танки, первый удар которых приняли на себя третья и пятая батареи полка. Несмотря на систематические бомбардировки и попытки забить танковые клинья в передовые части красноармейцев, Линькову удалось обеспечить переправу батарей через реку. Благодаря своевременной расстановке орудий артиллеристы под руководством майора уничтожили 10 тяжелых и средних немецких танков. Правда, награда за это пришла нескоро – орден Ивану Линькову вручили только в январе следующего года.

Иллюстрация из "Истории 1-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады".

Бои под Вязьмой и Оршей

В начале мая 1943 года в районе Вязьмы из трех истребительно-противотанковых полков (1-го, 3-го и 6-го) была сформирована 1-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, а 10 июня того же года гвардии майор Линьков стал полковником. К концу месяца полностью укомплектованная бригада получила приказ выдвигаться в направлении Всходского района Смоленской области. Вскоре с ее участием с боем будет взята Ельня, Рославль и Смоленск.

В конце зимы 1944 года полковник Иван Линьков со своим полком переходит границу Белоруссии и увязает с боями в районе деревни Киреево под Оршей. Свой передний край немцы успели укрепить основательно: он был изрыт траншеями, опутан колючей проволокой, насыщен пулеметами и другими видами вооружения. 5 марта артиллеристы обрушили на немцев ураганный огонь, однако занять пехота смогла лишь два первых ряда траншей. Гитлеровцы ответили бесконечными контратаками при поддержке танков и авиации. Бои начали затягиваться. А в ночь с 9 на 10 марта полку Линькова пришлось бить по наступающим немцам в упор – враг не выдержал мощного отпора и бежал.

Согласно сводкам, с 5 по 12 марта артиллеристы Линькова подбили под деревней Киреево 3 самоходных орудия «Фердинанд», один пикирующий бомбардировщик «Ю-87» (из противотанкового ружья), а также уничтожили 3 пулемета, 2 блиндажа, 1 наблюдательный пункт, 1 ДЗОТ и до 300 человек пехоты противника.

- Во время контратаки противника с 9 на 10 марта 1944 года после 30 минут массированного огневого налета полк вступил в ожесточенную схватку с противником всеми имеющимися огневыми средствами своего вооружения (пушки, пулеметы, противотанковые ружья, автоматы и гранаты), - говорится в наградном листе Линькова, - а также использовал четыре 76 миллиметровых орудия батареи 1104-го стрелкового полка (у пехоты уже не было своих расчетов – Ред.).

В результате контратаки противник была отброшен с большими потерями, а личный состав полка дрался буквально до последнего издыхания: раненые не уходили с поля боя и продолжали драться, пока не падали от усталости.

За умелое командование Линьков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (хотя, командование рекомендовало вручить ему орден первой степени).

Выход к немецкой границе

В районе белорусской деревни Киреево противотанкисты задержались до начала лета: войска 3-го Белорусского фронта все это время проводили разведку, готовясь к крупномасштабному наступлению в рамках операции «Багратион». Подчиненные полковника Линькова вычисляли расположение пулеметных точек и минометных батарей противника, чтобы 23 июня уничтожить их разом. В итоге, цель была выполнена: за время артподготовки полк разбил 37 пулеметных точек, 3 минометные батареи, 3 отдельных миномета, 1 противотанковое орудие, 8 наблюдательных пунктов, 4 автомашины, 32 блиндажа и уничтожил более 250 солдат и офицеров.

Во время прорыва Иван Линьков выкатил артиллерию на передовую и в самые решительные моменты боя лично командовал расчетами, за что снова был награжден (на этот раз уже орденом Александра Невского).

В августе 1944-го Линьков стал одним из разработчиков операции по прорыву обороны немцев в районе литовского городка Расейняй. Ранее гитлеровцы сильно потеснили тут наступавшие советские части и успели занять все основные господствующие высоты. Однако это не помешало взять город 7 октября. Противник был отброшен к Таураге (город был взят через 4 дня), а полк Линькова получил благодарность от Сталина. До границ Восточной Пруссии оставались считанные километры.

Иллюстрация из "Истории 1-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады".

Первые бои на чужой земле

К исходу 17 октября артиллеристы отбросили противника к самой границе и сместились в район поселка Ширвиндт. Здесь 1-й и 6-й полки противотанкистов должны были помочь пехоте, уничтожая бетонные огневые точки и танки немцев.

- ДОТы были блокированы, и на второй день их гарнизоны сдались, - вспоминает Линьков. - В каждом ДОТе был гарнизон по 35-40 человек. Таким образом, батареи 1-го и 6-го полков совместно с пехотой пробили сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону противника.

25 октября артбригада была переброшена в район Голдапа, где ей снова пришлось надолго увязнуть в боях с гитлеровцами, сражавшимися на своей территории с упорством обреченных. 3-го ноября 1944 года пришел приказ о награждении еще одним орденом Красной звезды. На этот раз Ивана Линькова отметили за выслугу лет. Приказ о награждении был подписан самим «всесоюзным старостой» Михаилом Калининым.

Герой Великой Отечественной Иван Линьков.

Прорыв под Метгетеном

Наверное, самая жестокая передряга на территории Восточной Пруссии, в которую попал полк Ивана Линькова, случилась в феврале 1945-го под Метгетеном (поселок Космодемьянского – Ред.) Эти бои в своей статье подробно описаны калининградскими историками Владимиром Беспаловым и Василием Савчуком.

Утром 19 февраля гитлеровцы обрушили на красноармейцев бронированный кулак из 65 танков и самоходок (в их числе были и «Королевские тигры», Pz.VI B «Konigstiger»), пытаясь прорваться из Кёнигсберга на запад. Согласно отчету гвардии майора Горпинченко, в течение одного дня боя полк Линькова уничтожил 10 танков, одно орудие, один станковый пулемет и около 750 солдат и офицеров, потеряв при этом 15 рядовых и сержантов убитыми. Однако гитлеровцы достигли определенного успеха, сначала взяв в клещи 945-й стрелковый полк, а во второй половине дня, смяв артиллеристов, прорвались в Зеераппен (Люблино – Ред.).

Через несколько часов артиллеристам, потерявшим несколько орудий, помогли танкисты и минометчики. В итоге, немцам хоть и удалось занять Зеераппен, но они потеряли около 40 единиц бронетехники, а наступление захлебнулось.

В конце февраля изрядно потрепанный под Меттетеном полк противотанкистов Линькова получил небольшую передышку. Однако вскоре его доукомплектовали и снова бросили в бой. В итоге, артиллеристам пришлось воевать практически до 9 мая. Но главное - Линькову удалось дожить до Победы. 9 сентября 1945-го полковник сфотографировался на память со своими боевыми товарищами, уже находясь на службе в Белоруссии.