Большой праздник АВТОТОР:Мотошоу, «Бессмертный оркестр» и первая «Ночь на заводе»

Живая музыка, распахнутые ворота цехов, выставка автомобилей. Такую разностороннюю картину могли увидеть все, кто в минувшую субботу заглянул на территорию завода АВТОТОР в микрорайоне имени Космодемьянского. Каждый год в конце сентября калининградский автопроизводитель проводит финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и устраивает традиционный День открытых дверей. В этот раз праздник был приурочен к 25-летию

АВТОТОР и получился особенно масштабным. Почетными гостями стали министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков, депутат Госдумы Александр Пятикоп, заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова, председатель Калининградского областного объединения организаций профсоюзов Виктор Захарчиц и директор колледжа мехатроники Андрей Даниленко.

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

Конкурс профессионального мастерства тоже отметил юбилей и состоялся на АВТОТОР уже в 15-й раз. За престижное звание «Лучший по профессии» боролись около 500 сотрудников, из которых в финал вышли 43. Победители и призеры поделили между собой солидный призовой фонд - больше полумиллиона (!) рублей. По 15 000 выплатят обладателям третьих мест, по

25 000 рублей - занявшим вторые места и по 50 000 - занявшим первые. Самой сенсационной можно назвать победу в своей категории контролера ОТК Дулата Сардарбека. Этот молодой улыбчивый парень приехал к нам из Казахстана, устроился на АВТОТОР чуть больше года назад и с первой же попытки выиграл профессиональное состязание!

- В мои служебные обязанности входит проверка автомобилей, которые выпускаются у нас на заводе, - рассказал Дулат. - На конкурсе мне выдали совершенно незнакомую модель, и мне предстояло за ограниченное время на незнакомом автомобиле найти как можно больше неисправностей и недочетов (машину организаторы сами «сломали» специально для конкурса. - Ред.). Всего было 12 пунктов-нарушений, и я обнаружил их все. Очень рад, что победил в сложной борьбе с достойными соперниками. Ну, а призовые деньги, скорее всего, потрачу на путешествие.

Призы в этот день получили не только лучшие работники. АВТОТОР наградил своих маленьких и юных гостей, которые прямо на открытом воздухе создавали живописные шедевры на автомобильную тематику. Еще один подарок - комплект футбольной формы - на сцене торжественно вручили экипажу малого ракетного корабля «Серпухов», с которым автопроизводитель не первый год поддерживает теплые дружеские отношения. Военные моряки, как оказалось, тоже пришли не с пустыми руками. Они передали представителям АВТОТОР памятный адрес и настоящий осколок ракеты «Калибр» - одной из тех, что были выпущены с борта нашего корабля по террористам в Сирии!

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Пока автоторовцы, участвовавшие в конкурсе, выполняли задания, все желающие могли своими глазами увидеть изнутри, как работает один из самых современных и высокотехнологичных автозаводов нашей страны. Ведь, несмотря на праздник, конвейер АВТОТОР не останавливался ни на секунду - таковы жесткие правила автоиндустрии. На глазах посетителей штампованные заготовки сначала превращались в сваренные кузова, затем проходили окраску, «обрастали» интерьером и электронной начинкой, обзаводились двигателями, трансмиссией и подвеской и, наконец, из ворот выезжали уже полностью собранные, сверкающие лаком автомобили.

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Как и в прошлые годы, в цехе сварки можно было не только посмотреть за искрометной (в буквальном смысле) работой профессионалов, но и попробовать свои силы. После инструктажа по технике безопасности добровольцам одевали защитные очки и перчатки и вручали диковинный, напоминающий металлические щупальца, сварочный аппарат. По правде говоря, он был отключен от сети, зато можно было смело нажать заветную кнопку и на миг ощутить себя настоящим автомобилестроителем. В цехе окраски тем временем гостям предложили поучаствовать в шоу с химическими опытами.

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Производственная «кухня» произвела сильное впечатление на зрителей.

- Меня поразило, как четко организованы все рабочие процессы и насколько современное здесь оборудование! А цех сварки - это вообще что-то невероятное, - поделился эмоциями калининградец Антон Скребков. - Обязательно расскажу друзьям, и в следующем году придем большой компанией.

- Побывав на АВТОТОР, я испытала чувство гордости за нашу область, в которой есть такое производство, - соглашается жительница Светлогорска Оксана Вахромеева. - Даже представить не могла, сколько сложных операций здесь выполняют и сколько труда вкладывают в каждый автомобиль. На мой взгляд, все организовано на мировом уровне!

Всех, кто во время насыщенной и увлекательной экскурсии нагулял аппетит, тем временем ждали на открывшемся здесь же фестивале стрит-фуда. Угощение приготовили на любой вкус и возраст - от выпечки и сахарной ваты до безалкогольного глинтвейна и нескольких видов шашлыка. А вскоре в воздухе запахло не только жареным, но еще и жженой резиной - на треке стартовало экстремальное мотошоу. Спортсмены на мощных байках и дрифт-трайках продемонстрировали разнообразные фигуры «высшего пилотажа», включая езду на переднем колесе и эффектные развороты с клубами дыма из-под колес.

Музыкальную часть открыли приглашенные звезды - участники проходящего в Калининграде Международного фестиваля духовой музыки «Бессмертный оркестр» (6+). Затем на сцену одна за другой выходили популярные группы «Night Call», «АтриМ» и другие калининградские коллективы. Впервые в истории заводских праздников АВТОТОР программа продолжилась в вечернее время - День открытых дверей плавно перетек в «Ночь на заводе». После заката на производственных площадках развернулся еще один фестиваль, включавший в себя иммерсивное шоу, новые выступления байкеров и фантастическое лазерное представление на водной глади авторовского пруда. Это действительно нужно было видеть!

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Сюрпризом для зрителей стала и экскурсия с элементами шоу - в одном из цехов неожиданно появились девушки в одежде сварщиков и станцевали под композицию в стиле хэви-металл. Кроме того, публика смогла насладиться эффектным выступлением гимнастки под аккомпанемент электроскрипки, причем свой номер спортсменка показала в подвешенном к потолку металлическом кубе.

- Мы всегда рады встречать на нашем заводе гостей и стараемся, чтобы с каждым годом все проходило еще интереснее, чем прежде, - отметил президент - генеральный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов. - Если говорит о юбилее, то, конечно же, приятно видеть, что 25-летие АВТОТОР встречает в роли флагмана калининградской промышленности. На компанию сегодня приходится 50% всех собираемых в регионе налогов, она обеспечивает до 80% загрузки портов и 60% загрузки железной дороги, у нас серьезные социальные обязательства, объем которых достигает миллиарда рублей в год. И особенно важно, что наши сотрудники смогли доказать - рабочие специальности снова становятся престижными!

Стоит сказать, что АВТОТОР вовсе не ставит точку в череде своих юбилейных торжеств. В декабре компания готовится открыть в микрорайоне имени Космодемьянского суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс, который уже несколько лет строит на собственные средства. Спортивное сооружение станет подарком всем калининградцам к 25-летию АВТОТОР.

ВНИМАНИЕ!

На заводском празднике официально стартовала акция «Добрый флешмоб», которую АВТОТОР проводит совместно с Благотворительным детским центром «Верю в чудо». Для участия в акции необходимо опубликовать в соцсетях любое фото с автомобилем из модельного ряда, выпускаемого на АВТОТОР (это модели BMW, Genesis, HYUNDAI, KIA), пометив его хэштегом #Автотор25. За каждую публикацию компания перечислит по 25 рублей в помощь подопечным центра «Верю в чудо». Средства пойдут на закупку оборудования для четырех ребят, уже многие месяцы находящихся в реанимации. Благодаря нашим общим усилиям дети смогут сменить больничные стены на уютную домашнюю обстановку, где они всегда будут в окружении родителей и самых близких друзей. Стоимость необходимого оборудования - 1 000 000 рублей. Флешмоб продлится до 6 декабря.

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