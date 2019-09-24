Подрядчик, поднимавший из руин замок Бранденбург, получил разрешение на проведение работ за три дня до окончания срока их выполнения

«Комсомолка» уже сообщала об остановке восстановительных работ на замке Бранденбург в поселке Ушаково Гурьевского района. Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на прошлой неделе сообщал, что подрядчик (Научно-реставрационная фирма «Мир» из Санкт-Петербурга) не достиг своей цели и не завершил консервацию объекта. Тогда же Маслов посоветовал обратиться за разъяснениями к самому подрядчику.

Гендиректор научно-реставрационной фирмы «Мир» Анатолий Миропольский ответил на наши вопросы, объяснив, что вины его компании в досрочном окончании работ нет. По его словам, госзаказчик («Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации») принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, «мотивируя нарушением сроков выполнения работ», а также «невозможностью завершить работы в согласованные сторонами сроки». Однако дело тут именно во временных промежутках, в которые должен был уложиться подрядчик.

Контракт, как рассказывает, ссылаясь на документы, Миропольский, был заключен заказчиком с его фирмой 4 сентября 2018 года, а уведомление о его расторжении было получено в компании уже 24 апреля этого года. При этом, Миропольский пишет, что работы, согласно контракту, его компания должна была выполнить до 20 октября 2018 года.

- Государственный контракт на ведение научного руководства и авторского надзора при продолжении проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Замок Бранденбург» был подписан государственным заказчиком только 11 октября 2018 года, - пишет Миропольский. То есть за девять (!) дней до их окончания.

Далее этот документ был направлен в калининградскую службу охраны объектов культурного наследия для получения разрешения для проведения работ на замке. Это разрешение было выдано службой лишь 17 октября, то есть за три (!) дня за окончания срока выполнения работ.

- Подрядчик, - продолжает Миропольский, - после заключения контракта к выполнению работ приступил. До получения разрешения на проведение работ силами подрядчика была проведена подготовительная работа по изучению фактического состояния дел на объекте в зоне планируемых реставрационных работ, оценке возможности выполнения состава и объема работ, предусмотренных контрактом.

Пока научно-реставрационная фирма «Мир» готовилась к реставрации, ее сотрудники также заметили, что комплект документов, необходимый для проведения реставрации, неполный. Об этом, по словам Миропольского, заказчику было направлено предупреждение. В частности, сообщалось, что изготовление недостающих документов повлечет за собой растягивание сроков выполнения контракта. Правда, на письма подрядчику так никто и не ответил. Проигнорировал заказчик и предложение увеличения срока выполнения работ.

В итоге, с момента выдачи разрешения питерская компания проработала на объекте около месяца (с 17 октября 2018 года по 19 ноября того же года).

- Подрядчик выполнил работы по реставрации кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом, - сообщил Миропольский, - снятию поздних наслоений грунта и разборке завалов мусора.

К сожалению, Миропольский не сообщил, сколько компании "Мир" было выделено денег. И таким образом открытым остается вопрос о том, куда были потрачены 40 миллионов рублей, выделенных на реставрацию и восстановление замка. Напомним, ранее Евгений Маслов сообщал, что выделенные средства будут частично перераспределены на другие цели, а также частично их потратят на продолжение работ.

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