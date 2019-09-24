В Калининграде поджигают дачи, чтобы освободить место под многоквартирную застройку

Председатель регионального «Союза садоводов и огородников» Вадим Сафронов в эфире прямой линии радио «Комсомольская правда-Калининград» ответил на проблемные вопросы владельцев «шести соток».

Сафронов: Единый оператор обманывает председателей СНТ 00:00 00:00

Почему бросают землю?

- Вадим Иванович, нужно ли платить садоводам налог на урожай, выращенный на своих участках на продажу и заводить кассовые аппараты?

- Не надо. Никого не штрафовали из тех, кто продавал свои фрукты и овощи в Калининграде. Если бы такие факты были, мы бы вместе с профсоюзом садоводов били в колокола по всей России!

- Как вы считаете, должна ли облагаться собственная продукция садоводов каким-то налогом?

- Пенсионер живет на минимальную пенсию, которую и пенсией-то нельзя назвать, а то, что он вырастил на даче, его единственное подспорье – это его труд. Он вложил больше сил, чтобы получить урожай, чем получает от продажи своих натуральных овощей и фруктов, без химии. Это совсем не то, что нам предлагают по более высоким ценам супермаркеты. Тут и говорить не о чем!

- Почему сейчас все меньше людей занимаются своими дачными участками?

- Бросают участки, потому что не развита транспортная доступность. Например, в Гвардейский район очень редко ходит дизель, если ехать на автобусе, то от остановки далеко идти до СНТ. А машины есть у немногих пенсионеров-дачников, бабушек и дедушек.

- Заброшенная земля для нашего региона актуальна?

- Да, мы начали об этом говорить еще 15 лет назад. Если участок не оформлен в собственность, то с ним легко разобраться. Но если оформлен, возникают сложности, с тем чтобы забрать у владельца неухоженную землю, даже через суд. Хозяин приходит в суд, заявляет, мол, деревья и кусты растут, трава высокая – земля отдыхает, удобряется. Доказать заброшенность участка тяжело и изъять эту землю. Единственное, сейчас решается вопрос в Росреестре, куда обращаются председатели СНТ с фактическими доказательствами: фото, решениями правления и общего собрания общества и принимаются меры. Нарушителей-собственников штрафуют. Рекомендую всем председателям обращаться сразу в земельный контроль своего муниципалитета. Что касается земель сельхозугодий, на которых расположены СНТ, повлиять могут Россельхознадзор и местный земельный контроль. Представители этих структур должны выезжать на места и оказывать помощь, у них есть законные полномочия. Особенно много заброшенных участков в Багратионовском районе.

Единый оператор обманывает председателей

- Какова ситуация для садоводов с вывозом мусора? С началом мусорной реформы все били в набат из-за высоких тарифов за вывоз ТБО. За что сейчас платят садоводы?

- Проблема не решена. Единый оператор – региональный ЕСОО идет на обман председателей СНТ, заставляет заключать договора юрлица с юрлицом, как будто не знает 217-го федерального закона, который гласит, что члены правления СНТ, как юридическое лицо, представитель исполнительного органа, не отвечает за действия своих садоводов, а те в свою очередь – за членов правления. Если берем юрлицо, то не в каждом обществе есть офис, да и в офисе мусора нет, там один бухгалтер, который по безналу через кассовый аппарат принимает взносы. Бумажки можно сжечь прямо в урне, мусора нет! Что делает ЕСОО, спрашиваете. Например, у СНТ 60 га земли, семь из них земли общего пользования. И за эти земли тоже требуют платить. А земли общего пользования переведены по закону в имущество общего пользования. И новый ФЗ 217 гласит, что каждый член СНТ имеет свою долю в этом имуществе. Причем тут юрлицо – СНТ? Платить должен собственник земельного участка. Теперь откроем документ и почитаем, там написано «гражданин не имеет права, не обязан платить дважды». То есть, если вы зарегистрированы в многоквартирном доме, то он не должен платить мусорный налог. Если зарегистрирован по адресу в СНТ, то с ним ЕСОО должен заключить договор и взимать плату за вывоз мусора. Но ЕСОО отказывается заключать индивидуальные договора с владельцами, прописанными на своих дачах.

- А мусор единый оператор с дач вывозит?

- Не всегда. Например, у меня от офиса СНТ, где стоят контейнеры, мусор лежал пять суток, все было завалено. Сообщали, нет реакции. Обращались в ЕСОО, к исполнительной власти, природоохранной прокуратуре, достучались.

- Люди возмущались тем, что ЕСОО выставляет большие счета. Садоводы их не оплачивают?

- Не оплачивают. Будем разговаривать по этому поводу в суде. Суммы выставляются по расчетам министерства природы и экологии региона. А теперь у нас членов одного СНТ уже вызывают в прокуратуру Багратионовского района. Звонят мне из АТИ Калининграда, почему садоводы не платят, а мусор не вывозят. Объяснял, что есть законы страны и постановления правительства РФ, что данные вопросы мы еще в мае поднимали в президиуме общественного совета при областной думе, но туда не пришли представители минприроды, ни из прокуратуры, ни УФАС, ни службы по регулированию цен и тарифов. Явился только региональный оператор и отстаивал свои права. В результате, решили вновь собрать думский совет, он до сих пор собирается. А в Севастополе, например, садоводы проблему с мусором решили. Заместитель губернатора встал на их сторону, как мусор вывозили по заполнению контейнера, так вывозят по старым нормам и правилам, так и платят за услугу. Посмотрите, что у нас происходит. В сезон – вывоз 2 раза в неделю. Для общества «Мечта», например, это ни о чем, там в месяц формировалось летом до 56-ти восьми кубовых контейнеров! Еще у нас грубо нарушаются санитарные правила. СНТ не могут содержать контейнерные площадки, а в муниципалитете должен быть их реестр. Я проехал по Литве и России. Увидел картину в Литве – шикарные пластмассовые контейнера, из которых даже запаха нет. Потому как, в контейнер закладывается пластиковый мешок, когда он заполняется, приезжает спецмашина, снимается автоматически крышка, достается заполненная емкость, закладывается новая, просто блеск! У нас мимо контейнерных площадок из-за вони и грязи ходить нельзя! Раздельный сбор мусора – фикция, стыдно.

- Что же делать? Мусора много в СНТ, если совсем не платить…

- Оставить старые договора оплаты за контейнер, как это было до 1 января этого года. Будут платить, если тариф будет экономически обоснован. Самое интересное с кем вести расчет? Новая система не доработана. И садоводы России говорят – когда будет законная цена, тогда люди будут платить. Мы цену по региону сбили, выставляли 516 рублей, мы добились снижения до 488 рублей с копейками за кубометр. Отмечу, мы с садоводами проводим обучение, как использовать для утилизации растительного мусора биотехнологии, делать компост, который лучше всякого навоза. Ветки, спиленные деревья можно без ущерба для экологии сжигать на участке, топить печку или сжигать в бочке с поддувалом и крышкой, соблюдая правила противопожарной безопасности. Все просто.

Последний срок

- Почему дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года? Насколько эта проблема с неузаконенными участками для нас актуальна?

- В СНТ есть элитные дачи, особняки, есть участки брошенные участки, которые владельцам и наследникам некогда оформить. Мы выходили с предложением в Москву сделать эту амнистию бессрочной. Но срок определен. Те, кто хочет протянуть с оформлением до последнего срока, накличет беду. Рекомендую всем садоводам проверить свои документы на участки, оформить все юридически, в том числе и недвижимость на капитальном фундаменте. Все сделать надлежащим образом, провести межевание, вынести границы участка геодезически. Если этого не сделать, ваша земля останется землей муниципалитета, и он будет ей распоряжаться.

- Будут ли дешеветь участки в черте Калининграда?

- Они дешевеют. Смотрите, город растет. Земли мало. Приезжают переселенцы из дальнего зарубежья. Хотят купить кусок в СНТ, построить дом, прописаться. Рекомендую взять участок на окраине под ИЖД. Это первое. Второй момент - подключение к газу. Это большие деньги. Коммерсанты садоводов буквально доят! Третье, муниципалитет не показывают, что на месте СНТ в городской черте в дальнейшем планируется строить. Уже пошло рейдерство. Началось это в обществах «Золотой петушок», «Вишенка-2», «Пенсионер», там есть вся городская инфраструктура. Лакомые участки под многоквартирное строительство и так далее. А земли у отдельных садоводов не до конца узаконены. Владельцев дач сначала предупреждают, а потом идут угрозы, а после «нечаянно» пускают «петуха». В бывшем Балтрайоне такие пожары были. Выжигали все. Поэтому дачи в СНТ в городской черте покупать невыгодно. Идет прямое давление на СНТ. СНТ не вписываются в генплан застройки, посмотрите, что случиться с дачами в районе аэродрома Девау, там все застроят. Но советую покупать участки в обществах Багратионовского, Гурьевского района, пока туда не подошел наш мегаполис.