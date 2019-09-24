Время собирать камни: в Пионерском начался капремонт истерзанного штормами променада

Накануне в Пионерском начали капитально ремонтировать променад. Заказчиком работ выступает предприятие «Балтберегозащита», на балансе которого находится объект. Исполнителем – подрядчиком является компания «Калининград Транс Арго», выигравшее конкурс. Завершить капремонт планируют 13 ноября этого года.

В данный момент на объекте активно ведутся работы с применением самосвалов и экскаваторов. Засыпаются гигантские провалы, образовавшиеся в районе спасательной станции и спуска с переулка Комсомольский, где на крутом склоне достраивают фешенебельную гостиницу. Как сообщил «Комсомолке» представитель подрядчика Роман Баранов работы ведутся за средства компании, что же касается стоимости самого контракта, то она не разглашается.

- Мы планируем восстановить плиточное покрытие набережной, заменить ржавые и вырванные штормами пролеты ограждения на новые конструкции, провести отсыпку бутовым камнем вала вдоль променада со стороны берегового склона, сделать спуски к морю, там, где они разрушены, а также заливку плит с армированием, в тех местах, где сегодня провален грунт и набережная, - рассказал Роман Баранов.

Напомним, набережная в Пионерском была построена в 2012 году, но из-за конструктивных ошибок и плохих материалов, пришла в аварийное состояние. Шторма прошлого года вконец подкосили сооружение, которое, по задумке проектантов, должно было простоять века. Лестничные марши на пляж оказались разрушенными, как и металлические ограждения, их изрядно съела коррозия. К началу лета частично восстановили бетонные спуски и покрасили для внешней презентабельности ржавые ограждения.