2019-09-25T13:06:09+03:00
Общество

Голосуем за лучшего учителя Калининградской области-2019!

Имя победителя, за которого будет отдано наибольшее количество голосов, назовем 5 октября, в День учителя
Сергей Богров
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Друзья! Перед вами — претенденты на звание «Лучший учитель Калининградской области–2019». Спасибо за ваши трогательные письма! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.

Голосование завершится 4 октября. Имя победителя «Комсомолка» назовет 5 октября. Следите за новостями. Начали!

ИСТОЧНИК KP.RU

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