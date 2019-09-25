Голосуем за лучшего учителя Калининградской области-2019!
Имя победителя, за которого будет отдано наибольшее количество голосов, назовем 5 октября, в День учителя
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Друзья! Перед вами — претенденты на звание «Лучший учитель Калининградской области–2019». Спасибо за ваши трогательные письма! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.
Голосование завершится 4 октября. Имя победителя «Комсомолка» назовет 5 октября. Следите за новостями. Начали!
ИСТОЧНИК KP.RU