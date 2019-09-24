Мэрия Калининграда объявила войну очкам и лепешкам

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, как его сотрудники ежедневно бьются с нелегальной торговлей на улицах города.

По словам чиновника, "беззаконники" (термин Чернышева – Ред.), подобно Гидре с постоянно отрастающими головами, умудряются быстро восстанавливаться от уплаты бесконечных штрафов. И самое обидное во всей этой истории – это то, что главный враг комитета Чернышева притаился на самом видном месте – в арке у гостиницы «Калининград». Торговцев оттуда не раз выгоняли, на них уже составили более 20 протоколов, кто-то их даже поджигал, но место, видимо, очень прибыльное, и нелегалы покидать его не собираются.

- Это одни и те же лица, у них разные продавцы, - заявил Чернышев. – Я с ними лично много раз общался. Также я лично присутствовал, когда вывозили этот автомобиль. Люди там не адекватные, они абсолютно не понимают никаких слов. По количеству взысканных штрафов мы сейчас обратились в адрес мировых судей, чтобы они нам эту информацию предоставили. Но, резюмируя, скажу: это неадекватные люди абсолютно, с ними говорить дальше бесполезно, с ними надо действовать радикально. Это первая точка в нашем плане по изъятию товаров и средств торговли. И они оттуда уйдут, чего бы нам это ни стоило.

Евгений Чернышев.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Чернышева, арку уже несколько раз благоустраивали, но «после торговых дней беззаконников, там постоянно грязно».

Также Чернышев сообщил, что в Калининграде на сегодняшний день есть только одна уличная торговая точка, где можно легально продавать очки (располагается она в Центральном парке культуры и отдыха), однако в городе работает множество торговцев, занимающихся этим видом деятельности нелегально. Евгений Чернышев рассказал, как его сотрудники собираются с этим бороться.

- Все остальное – это торговля незаконная, - заявил Чернышев. – Мы знаем этого предпринимателя, которому принадлежит большинство точек, и уже обратились в комитет экономики и финансов, чтобы там рассмотрели возможность увеличения торговых мест, в том числе и для этого предпринимателя. На улице рядом с Центральным рынком этот предприниматель устроил настоящую барахолку с этими очками. Напротив – лепешки. С этими торговцами органы полиции борются уже достаточно давно, и там постоянно происходят изъятия. Но как происходят? Полицейские изымают тележку, потом смотрят в камеры видеонаблюдения, а торговцы уже опять стол поставили. Забирают стол – они подвозят что-то третье. Там предстоит целая спецоперация. Тут должны быть задействованы и полиция, и минэкпром, и все, кто может принимать в этом участие.

Получат свое и уличные продавцы черепашек.

- Даже спецоперация отдельная была с пресс-службой администрации города, - продолжил обстоятельно рассказывать о достижениях комитета Чернышев, - когда мы пришли к торговцам, а они рассказывали байки, что черепашек они дарят детям и горожанам. А потом они бросились наутек, а мы – буквально вдогонку за ними. К сожалению, эти продавцы расплодились настолько, что вышли во все районы города и везде продают своих черепашек несчастных.

Вице-мэр предупредил торговцев, что его комитет начнет изымать товар и средства торговли уже до конца года.

- Мы уже определили несколько помещений для хранения изъятых товаров и средств торговли, - заметил Чернышев. - В ближайшее время остановимся на тех или иных и совместно с органами полиции начнем изымать. Думаю, это будет самая действенная мера, и уже мало, кому захочется торговать с таким риском.

Хранить изъятое планируется вплоть до момента принятия судом решения, то есть примерно до трех-четырех месяцев (для многих торговцев это критический срок, так как он фактически равен сезону торговли).