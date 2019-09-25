Тест «КП»: Как хорошо вы знаете гербы Калининградской области?
«Комсомолка» подготовила задачку для настоящих знатоков истории региона
Как хорошо вы знаете символику городов областиФото: из архива «КП»
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На прошлой неделе прокуратура потребовала изменить герб Черняховска, на котором изображены латинские буквы — инициалы регента Пруссии Георга Фридриха. А ведь он просуществовал практически в неизменном виде несколько столетий. И мы подумали, а как хорошо мы знаем гербы других городов Калининградской области. А вы? Проверим!
1Начнем с простого. На гербе этого города Калининградской области изображен серебряный осетр с золотою короной. Какой это город?
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Правильный ответ:Герб Балтийска практически полностью перенял герб Пиллау (так это место называлось раньше), который был утвержден в середине 18 века.
2Герб этого города украшают два серебряных топора, положенных накрест. Любопытно, что прежнее название этого населенного пункта переводится с немецкого как «священный топор». Какое название носит город сегодня?
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Правильный ответ:Раньше Мамоново назывался Хайлигенбайль, что переводится с немецкого как «священная секира» или «священный топор».
3Едем дальше. Поле, три серебряные горы, золотое солнце и черный орел с расправленными крыльями. Где такое можно встретить?
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Правильный ответ:Герб Озерска практически полностью повторяет символику немецкого Даркемена. Так это место называлось раньше.
4На гербе этого города области изображен орешниковый трилистник зелёного цвета с тремя золотыми орехами. О чем речь?
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Правильный ответ:Краснознаменск — бывший Лазденен, а затем Хазельберг (дословно — «Ореховая гора»).
5А эту девушку, сидящую на берегу, на гербе какого города можно встретить?
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Правильный ответ:Вы ведь догадались, что в руках у девушки янтарь.
6На этом гербе мы видим ствол зеленого дуба в серебряном поле, червленых петуха и курицу, а также перекрещенные посох и меч. Какой город носит такой герб?
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Правильный ответ:На гербе изображен 500-летний дуб, который и поныне жив в центре Гурьевска. А курица и петух в том числе символизируют птицефабрику — главное предприятие города.
7Золотой корабельный фонарь, чайка, море… Ну, вы точно знаете ответ.
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Правильный ответ:Разумеется, это герб города Светлый.
8Вот сейчас будет сложно. Золотой стол в зеленом поле, а позади кирпичный ворота с аркой, из которой выглядывает солнце. Где такое встретишь?
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Правильный ответ:Стол на герб Нестерова перекочевал с символики немецкого Шталлупёнена. «Шталл» так и переводилось «стол», жертвенник.
9И напоследок еще один герб с рыбой. Но на этот раз ее золотыми когтями хватает птичья лапа. На гербе какого города можно увидеть такой сюжет?
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Правильный ответ:Изображение птичьей лапы, которая зажимает рыбу, перекочевала с герба немецкого Фридланда (прежнее название Правдинска). По преданию лапу птицы, досаждающей горожанам, отрубил охотник и после этого событие решили увековечить на городском символе.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы помните только, что изображено на гербе Калининграда. А, кстати, что там?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы помните только, что изображено на гербе Калининграда. А, кстати, что там?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы помните только, что изображено на гербе Калининграда. А, кстати, что там?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы помните только, что изображено на гербе Калининграда. А, кстати, что там?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете герб Светлого от Светлогорска. Пора наверстывать упущенное.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете герб Светлого от Светлогорска. Пора наверстывать упущенное.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все вышло. А вас не так-то просто обвести вокруг пальца. И это радует.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все вышло. А вас не так-то просто обвести вокруг пальца. И это радует.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ух, ты! Кажется, вы краевед. Гербы даже маленьких городов области хранятся в вашей памяти. И это здорово!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ух, ты! Кажется, вы краевед. Гербы даже маленьких городов области хранятся в вашей памяти. И это здорово!
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ИСТОЧНИК KP.RU