На матче «Балтика» - «Локомотив» обещают живую музыку, бутерброды на трибунах и отличный футбол

В среду калининградская «Балтика» принимает московский «Локомотив». Матч 1/16 финала Кубка России на стадионе «Калининград» начнется в 20:30. Эксперты считают фаворитом красно-зеленых, но мы прекрасно помним, как ровно год назад «Балтика» и «Локомотив» также на стадии 1/16 финала встречались в Калининграде, и фавориту удалось победить лишь в дополнительное время. За счет чего «Балтика» может дать именитому сопернику бой, где посмотреть телетрансляцию и что интересного приготовили для болельщиков, выясняли в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

«Давайте смотреть правде в глаза: к нам едет лидер российского футбола» 00:00 00:00

Пресс-атташе ФК "Балтика" Сергей Кандалов с утра бодр. Утверждает, что и у команды настроение рабочее. Футболисты ночевали не по домам, а на базе. Впереди - целый день занятий, на которых особенно много внимания уделят теории и разбору игры соперника. Обычно в половине девятого — девять вечера футболисты «Балтики» ужинают, так что график ради игры придется сбить.

- Мы понимаем, что фаворит сегодня не «Балтика», несмотря на нашу успешную серию (не проигрываем уже девять матчей!), - признает Кандалов. - А из того состава, который выходил на игру с «Локомотивом» год назад, почти никого не осталось. Да и любой полурезервный состав «Локомотива» по меркам ФНЛ — это звезды. Но есть такое понятие, как общеклубный реванш, ведь «Балтика» не побеждала «Локомотив» ни разу в истории.

Руководитель Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис считает, что новый тренерский штаб балтийцев перестроил тренировочный процесс и пригласил хороших ребят, которые явно усилили команду. Именно поэтому у «Балтики» наконец стало получаться многое. А поскольку «Локомотив» сейчас один из лучших клубов в России, настраивать на бой нет необходимости — футболисты сами будут заряжены желанием показать себя.

- Жалко, что получили травму братья Миранчуки (игроки сборной). Наверное, у «Локомотива» не будет возможности выставить основной состав, но игра все равно будет боевой. Возможно, нужно играть от обороны, отдать преимущество «Локомотиву», а еще «Балтика» должна уметь перестраиваться в процессе игры. Калешин — хороший тренер, молодой, берет все новое от сегодняшнего футбола — и тренировочный, и восстановительный процесс. У него все получится, - уверен Гвардис.

- Давайте не обольщаться, - советует спортивный журналист Виталий Макаров. - Пока рано говорить о стабильности и хороших результатах. Было несколько матчей, которые «Балтике» надо было доводить до победы, а не терять очки. К нам едет лидер российского футбола. Да, возможно, Семин поставит не основных игроков, но даже второй состав Локомотива сильнее «Балтики». И только за счет морально-волевых качеств, тактики и дисциплины «Балтика» может навязать борьбу. Но в футболе все возможно, даже «Барселона» проигрывает.

В калининградском клубе сообщили, что к утру среды, 25 сентября, было продано около 15 тысяч билетов на игру «Балтика» - «Локомотив». Особенно готовятся представители фан-сектора. Все болельщики на первых рядах получат флажки, которыми смогут приветствовать выходящие команды. Ну а настроения фанатам не занимать:

- В прошлый раз они («Локомотив» - Ред.) еле ноги от нас унесли! - вспоминает болельщик Николай. - Если бы не судья, мы бы прошли дальше. Но теперь у нас девять игр без поражения, должны выигрывать и десятую!

А теперь - информация для болельщиков. Вход на стадион откроют в 19 часов. Перед игрой будут традиционные активности и несколько нововведений, одно из которых — возможность заказать через интернет еду прямо с доставкой на трибуны. Живую музыку обеспечит диджей. Попасть на стадион можно будет на шаттлах и своем транспорте, парковки для личных машин открыты. А телетрансляцию можно посмотреть на канале «Матч-премьер».

Полный эфир о грядущей игре «Балтики» слушайте ЗДЕСЬ.