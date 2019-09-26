2019-09-26T12:53:48+03:00
Звезды

Максим Дунаевский: «Сегодня искусство государству не нужно!»

Знаменитый композитор провел творческий вечер в Калининградском музыкальном театре, а потом поделился с журналистами наболевшим
Александр КАТЕРУША
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Максим Дунаевский ответил на вопросы "КП".Максим Дунаевский ответил на вопросы "КП".Фото: Александр КАТЕРУША
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О закрытом фонде

- У меня был благотворительный фонд по поддержке юных исполнителей музыкальных школ. Мы отбирали талантливых ребят и помогали стипендиями, с покупкой инструментов. Делали два раза в год концерты со стипендиатами фонда на хороших площадках консерватории, в Доме музыки. Но пару лет назад я вынужденно этот фонд закрыл. Потому что людей, которые любят детей, все меньше и меньше. Они на словах их любят. Это как в шутке – обидеть девушку может каждый, а вот помочь материально… И здесь примерно такая же история. Когда доходит до «Дай денег», то все. Причем, денег не таких уж больших. У нас в фонде было два сотрудника: я и художественный руководитель. И зарплат мы не получали. И то поток денег прекратился, люди перестали участвовать.

О поддержке талантов

- В Америке вопрос поддержки молодых талантов решили бы просто: собирайте деньги, находите попечителей и работайте. У нас по-другому. Мы и в спонсорство не вошли, и государственной политики нет. Только если хороший друг скажет: «На тебе, Макс, пару миллионов, и отстань». Но так работать нельзя! Когда в России были просвещенные купцы, такие как Морозов и Третьяков, на них рассчитывали. Сегодня тоже существуют меценаты, но рассчитывать на них нельзя. Потому что сегодня они есть, а завтра уже нет. Экономическая ситуация такая, что многие бизнесмены даже на себя не могут рассчитывать. Нужна система. Помогать должно быть выгодно- прежде всего, я говорю о налогах.

О деньгах

- Социальные психологи проводили большую исследовательскую работу. Оказывается, что у людей творчества, которые всегда почему-то говорят: «Сколько вы мне заплатите?», вопрос денег стоит на десятом месте. Сначала идет: сделать, что сделать, для кого и как. Мотивация другая. И у меня так. Наш смысл в том, чтобы творить, написать, показать вам, чтобы вам понравилось! Деньги для меня - средство существования. Их все же пока не отменили, не в коммунизме живем. Но думаю о них в последнюю очередь. Автомобили, квартиры и дома не коллекционирую. Просто живу!

О США и 90-х

- Я уехал в Америку в 1992 году и прожил там почти 10 лет. Но я приезжал в Россию достаточно часто, развитие событий в 90-е наблюдал. А вернулся потому, что понял: здесь снова можно работать. Сначала был полный вакуум и отсутствие профессионалов. Кино снимали осветители, музыку писали вообще не знаю кто. Все занимались не своим делом. И обнаружилось, что это приводит к катастрофе. Стало понятно, что нужны кино и театр, которые умерли в 90-е. Я это почувствовал.

О госпомощи

- Под государством мы, видимо, подразумеваем некую общность людей, которая руководит. Мое глубокое убеждение – искусство им не нужно, оно им как кость в горле. Хотя об искусстве красиво все говорят. Да, кино и театру, вроде как, помогают. Но эта помощь очень опосредованная.

О работе в филармонии

- Я руковожу Московской областной филармонией и у меня есть госбюджет. Зарплаты маленькие, и для того, чтобы сохранить коллектив и делать что-то интересное, я должен ночами не спать и изобретать способы, как доплачивать людям деньги. Все время стоим, как на войне. Мне в зал нужен свет и звук. Может ли филармония без этого? Оказывается, может! Мне говорят: «А вы работайте. Вы мало зарабатываете денег!» А как мы будем зарабатывать, если нет света и звука? А в деньгах на свет и звук мне отказали. Говорят: «Что-то останется от бюджета в конце года, мы вам подбросим». Вот и весь разговор с культурой.

О звездах

- У нас есть звезды искусства, которые все время при власти. Так всегда было в советской стране и продолжается сейчас. Эти звезды имеют все. Да, они умеют это выцарапать, потому что они там близко. А остальные – нет! Есть люди, которые при помощи эпатажа создают себе звездность. Это те, кто выводит голых девчонок на театральную сцену и так далее. Эстраду я очень хорошо знаю. Эти люди занимаются сегодня только зарабатыванием денег. Им больше ничего не нужно.

О молодых актерах

- Моя дочь работает в Малом академическом театре, получает такую малую зарплату, что и сказать стыдно. Я ей помогаю естественно. Для нее выходить на сцену Малого театра – это престижно, это многое значит. У молодежи, которая идет в театры, другая мотивация. Да, жить надо и хлеб лучше с маслом иметь, но они не думают только о том, как заработать деньги. Молодые люди в культуру идут и их много, слава богу. Врачами работать не идут, а в театр идут.

О детях

- Любовь ребенка к театру можно привить только хорошими спектаклями. У нас в филармонии есть отдел, специально работающий на детей, программы, основанные на классической музыке, и никакой эстрады. И они сидят, слушают. Это же дети! Если им дать группу «Ленинград» с детства, то они больше ничего не захотят. А если Моцарта давать, то они будут по-другому мыслить и жить.

О творчестве

- В мой юбилейный год, а скоро мне 75, у меня сразу три премьеры. В Санкт-Петербурге ставим мюзикл по пьесе «Коломба» Жана Ануя. Комедия «Сервиз ее императорского величества» будет в Московском театре оперетты. Наконец, в Театре российской армии по предложению самого министра обороны ставим, ну, почти оперу. Это им практически придуманная и упорно им продвигаемая идея создания мюзикла о людях, которые в первые послереволюционные годы организовывали экспедиции на Север. Называется опера «Святая Анна» - по названию ледокола, который был снаряжен Московским географическим обществом, по сути любителями. Сначала я этой темы испугался. Потом, когда уже была написана пьеса, понял, что это большая человеческая драма, трагическая страница истории, полная любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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