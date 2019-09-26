«Третья мировая начнется с Калининграда»: литовские СМИ пугают население ядерным апокалипсисом

По данным небританских ученых

«Третья мировая война начнется с Калининграда, а интенсивность обоюдных ядерных ударов между Россией и НАТО потребует 34 миллиона смертей только в первые пять часов ядерного апокалипсиса», - сообщает литовский новостной портал Delfi. Литовское СМИ заинтересовало моделирование ядерной войны между Россией и НАТО, которую представили обществу сотрудники Принстонского университета (США). В сценарии не оказалось ничего нового, кроме, разве что, утверждения о том, что Третья мировая вспыхнет в Калининградской области. В целом вполне уверенно прогнозируется перспектива обоюдного уничтожения и едва ли не прекращения жизни на планете Земля. К этим не новым выводам американские ученые пришли, освоив грант Союза физиков Америки на 200 тысяч долларов США.

Тренируйся, Джефри!..

Литовская государственная телерадиокомпания LRT передает скандальное заявление главы военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Харригяна, который похвастался журналистам, что американские ВВС способны преодолеть системы противоракетной обороны Калининградской области в случае военного конфликта с Россией. Особый акцент делается на словах военного о том, что Соединенные Штаты постоянно тренируется, чтобы быть готовыми реализовать свои планы.

Минутная «сушка»

О том, что напряжение в регионе реально существует, а не является плодом фантазий отдельных журналистов и американских ученых, пишет балтийское новостное агентство BNS. Которое рассказывает, что Эстония обвинила Россию в нарушении границ страны. Якобы российский Су-34 в понедельник, 23 сентября по пути в Калининградскую область вторгся в воздушное пространство Эстонии и пробыл там не менее одной минуты. Из-за этого в МИД Эстонии был вызван посол Российской Федерации. Минобороны РФ вышеприведенные обвинения категорически отвергли, уточняет агентство.

Обманчивое единство

Непростая ситуация складывается и в другой сфере – пусть не военной, однако признанной приоритетом в плане национальной безопасности Литвы. Страна продолжает готовиться к отсоединению своей энергетической системы от единого кольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Но литовские власти опасаются, что их предадут соседи по Прибалтике – латыши и эстонцы. Пока в Литве думают, как избежать дефицита электроэнергии, если полностью прекратится экспорт из Калининградской области и Белоруссии, латыши и эстонцы тихо договариваются с Россией о будущих закупках электричества для своих сетей. Информационный портал 15min.lt узнал о том, что латвийский оператор Augstsprieguma t kls AS и эстонский Elering уже разрабатывают конкретную методологию. Иными словами, если Латвия и Эстония договорятся с РФ, то российская электроэнергия все равно пойдет в Литву, но окольными путями, и будет уже гораздо дороже, чем прямой импорт из Калининградской области.

Заглянуть за Неман

Впрочем, есть в Литве место и хорошим новостям. В Шилутском районе, около городка Русне, прямо на границе с Калининградской областью в следующем году построят гигантскую смотровую вышку. Это туристический объект. С него можно будет любоваться Куршским заливом, рекой Неман или мысом Вянтес, где действует крупнейшая в Прибалтике орнитологическая станция. А также увидеть территорию Славского и части других районов Калининградской области.