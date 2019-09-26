2019-09-26T13:05:57+03:00
В мире

«Третья мировая начнется с Калининграда»: литовские СМИ пугают население ядерным апокалипсисом

О чем пишут издания в соседней стране
Михаил КИСЕЛЕВ
Поделиться:
Так выглядит карта ядерной войны в одном из литовских изданий.Так выглядит карта ядерной войны в одном из литовских изданий.Фото: Delfi.lt
Изменить размер текста:

По данным небританских ученых

«Третья мировая война начнется с Калининграда, а интенсивность обоюдных ядерных ударов между Россией и НАТО потребует 34 миллиона смертей только в первые пять часов ядерного апокалипсиса», - сообщает литовский новостной портал Delfi. Литовское СМИ заинтересовало моделирование ядерной войны между Россией и НАТО, которую представили обществу сотрудники Принстонского университета (США). В сценарии не оказалось ничего нового, кроме, разве что, утверждения о том, что Третья мировая вспыхнет в Калининградской области. В целом вполне уверенно прогнозируется перспектива обоюдного уничтожения и едва ли не прекращения жизни на планете Земля. К этим не новым выводам американские ученые пришли, освоив грант Союза физиков Америки на 200 тысяч долларов США.

Тренируйся, Джефри!..

Литовская государственная телерадиокомпания LRT передает скандальное заявление главы военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Харригяна, который похвастался журналистам, что американские ВВС способны преодолеть системы противоракетной обороны Калининградской области в случае военного конфликта с Россией. Особый акцент делается на словах военного о том, что Соединенные Штаты постоянно тренируется, чтобы быть готовыми реализовать свои планы.

Минутная «сушка»

О том, что напряжение в регионе реально существует, а не является плодом фантазий отдельных журналистов и американских ученых, пишет балтийское новостное агентство BNS. Которое рассказывает, что Эстония обвинила Россию в нарушении границ страны. Якобы российский Су-34 в понедельник, 23 сентября по пути в Калининградскую область вторгся в воздушное пространство Эстонии и пробыл там не менее одной минуты. Из-за этого в МИД Эстонии был вызван посол Российской Федерации. Минобороны РФ вышеприведенные обвинения категорически отвергли, уточняет агентство.

Обманчивое единство

Непростая ситуация складывается и в другой сфере – пусть не военной, однако признанной приоритетом в плане национальной безопасности Литвы. Страна продолжает готовиться к отсоединению своей энергетической системы от единого кольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Но литовские власти опасаются, что их предадут соседи по Прибалтике – латыши и эстонцы. Пока в Литве думают, как избежать дефицита электроэнергии, если полностью прекратится экспорт из Калининградской области и Белоруссии, латыши и эстонцы тихо договариваются с Россией о будущих закупках электричества для своих сетей. Информационный портал 15min.lt узнал о том, что латвийский оператор Augstsprieguma t kls AS и эстонский Elering уже разрабатывают конкретную методологию. Иными словами, если Латвия и Эстония договорятся с РФ, то российская электроэнергия все равно пойдет в Литву, но окольными путями, и будет уже гораздо дороже, чем прямой импорт из Калининградской области.

Заглянуть за Неман

Впрочем, есть в Литве место и хорошим новостям. В Шилутском районе, около городка Русне, прямо на границе с Калининградской областью в следующем году построят гигантскую смотровую вышку. Это туристический объект. С него можно будет любоваться Куршским заливом, рекой Неман или мысом Вянтес, где действует крупнейшая в Прибалтике орнитологическая станция. А также увидеть территорию Славского и части других районов Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нестерове сгорел автомобиль «Ауди 100»
Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге
На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера
В Краснознаменске с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса
«Стыдно за спортсменов»: Алиханов обнаружил незаконный песчаный карьер под Зеленоградском
Из торгового центра в Калининграде угнали гироскутер
Калининградец хотел убить племянника, но лишил жизни другого человека
Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости матчей Кубка России по футболу
Калининградка сначала грозилась зарезать своих родителей, а потом подожгла автомобиль
Калининградский министр призналась в отвращении к канцеляризмам
В пятницу Славск останется без холодной воды
Парусник «Седов» проверяют перед плаванием в честь 200-летия открытия Антарктиды
В Калининградской области открылся центр помощи семьям с детьми
Пьяный капитан посадил на мель судно, следовавшее из Калининградской области
Жительницу Калининграда будут судить за мошенничество с квартирами
В Калининграде в четверг семь улиц остались без холодной воды
Во Фридландских воротах студенты из Сирии и Гвинеи прочтут стихи Ахматовой
На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пенсионерка
На ул. Емельянова в Калининграде «Мерседес» сбил велосипедиста
Прокуратура оспорила продажу 21 земельного участка в Гурьевском районе
В Правдинском районе завели уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в озере
Власти Зеленоградска потратили 320 тысяч рублей на новый уличный тренажер
На ремонт культурно-досугового центра в Багратионовске выделили 74 млн рублей