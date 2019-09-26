Такая "Балтика" нужна Премьер-лиге!

Иногда калининградская "Балтика" способна выдавать настоящее зрелище, подкрепленное к тому же результатом. Ровно год назад наша команда провела отличный кубковый матч против московского "Локомотива", дважды вела в счете и лишь в дополнительное время железнодорожники смогли вырвать победу. Потом был провальный сезон в ФНЛ, по итогам которого "Балтика" только чудом осталась в первом дивизионе. Вчера был не менее фееричный матч, чем год назад, и опять с "Локомотивом". Только на сей раз выиграли калининградцы, и это вселяет надежду, что и последующие игры и в регулярном первенстве, и в розыгрыше Кубка России "Балтика" проведет достойно. А в мае 2020-го мы будет думать не о том, как бы уйти из зоны вылета, а о том, как попасть в заветную четверку, дающую шанс на выход в высший футбольный дивизион.

Прорыв бразильца Аллефа к воротам "Локо".Фото: Александр Подгорчук

Как признавались комментаторы вчерашнего матча и спортивные журналисты, освещавшие его ход, "Балтике" не хватает стабильности. Может выдать отличную игру, а может и "слить". С этим трудно не согласиться и нынешний сезон это демонстрирует красноречиво. Достаточно вспомнить, например, последнюю по счету победу в чемпионате над одним из лидеров ФНЛ "Ротором" и ничью с аутсайдером "Енисеем". Хочется надеяться, что вчерашняя победа над "Локомотивом" проведет жирную красную черту, после которой начнется "эпоха стабильности". Потому что кое-какие звезды для этого сошлись. Конечно, не все у футболистов вчера выходило элегантно и мастеровито, случались "детские" ошибки и в обработке мяча, и в завершении атак, и в обороне, но можно вспомнить и весьма креативные моменты. Чего стоит хотя бы феноменальный пас полузащитника Ильнура Альшина, после которого Ян Казаев сравнял счет. Или роскошный прыжок 19-летнего голкипера Максима Бориско в серии одиннадцатиметровых, после которого стало понятно, что "Локо" поедет домой в расстроенных чувствах.

Один из героев матча - голкипер "Балтики" Максим Бориско.Фото: Александр Подгорчук

У "Балтики" теперь есть очень яркий тренер, у которого, кажется, большое будущее. Ведь по тренерским меркам Евгений Калешин еще юноша, 41 год всего, главные победы впереди. Иногда по ходу трансляции операторы давали крупный план тренера "Балтики", он был временами был похож на разъяренного берсерка. Как известно из истории, берсерки рвали всё и всех. И этот дикий настрой Калешина, конечно, не мог не передаться футболистам, не мог их не заразить. Он заразил - все 120 минут (с небольшими паузами, разумеется) игроки бегали, как угорелые, восполняя все недостатки в мастерстве потрясающей заряженностью на игру. Извините за банальность, но "Балтика" больше хотела победить, гораздо больше. Она и победила. Вполне справедливо.

Кто-то пишет, и таких немало, что выстави Юрий Сёмин первый состав "Локо", не видать калининградцам победы как своих ушей. Может быть. А может быть и нет. Что бы сделали Смолов, Миранчуки, Гильерме с Жоау Мариу с лавиной берсерков, заряженных на смертельный бой? Непросто это. Вчерашняя игра мне напомнила поединки с участием сборной Исландии образца 2016 года. Кто знал этих парней до Евро? Никто. А они вошли в футбольную историю., при том, что среди них не было ни Месси, ни Роналду. У "Балтики" есть похожий "исландский" настрой, остается подкрепить этот настрой стабильностью. И тогда Премьер-лига перестанет быть мечтой. "Такая "Балтика" нужна Премьер-лиге", - писали после матча фанаты "Локомотива". Им вторили: "Странно, что такая шустрая и техничная команда, как "Балтика", до сих пор не играет в РПЛ".

И еще про атмосферу на стадионе. Моментами казалось, что смотришь игру "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". Мощнейшая поддержка, которой позавидует любая команда. И, есть уверенность, что "Балтике" она гарантирована - только бы продолжался "смертельный бой" на футбольном поле.

На матче присутствовали без малого 18 тысяч человек.Фото: Александр Подгорчук

КОНКРЕТНО

«Балтика» - «Локомотив» (Москва) 1:1, по пенальти 4:1

Голы: Казаев (75) – Эдер (31).

«Балтика»: М. Бориско, М. Плопа, Н. Глушков, А. Дудиев (А. Макарчук, 86), И. Альшин, М. Маркин, М. Кашчелан, А. Мещанинов (Наилсон, 89), Аллеф, Я. Казаев, М. Тишкин.

«Локомотив»: А. Коченков, Идову, А. Коломейцев, Эдер, Л. Джорджевич (Н. Дорофеев, 91), Мурило, М. Рыбус, С. Кверквелия, Р. Тугарев (Н. Титков, 110), Д. Куликов, Д. Рыбчинский (Д. Живоглядов, 84).

Предупреждены: Казаев, Мещанинов – Куликов, Кверквелия, Эдер, Коломейцев.

Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск)

25 сентября. Стадион «Калининград». 17807 зрителей.