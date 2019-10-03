2019-10-03T18:07:04+03:00
Происшествия

Калининградский бизнесмен получил пулю от бывшего компаньона

По предварительной информации, причиной стрельбы на улице Невского стал многомиллионный долг
Игорь ОРЕХОВ
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Инцидент произошел в Ганзейском переулке.Инцидент произошел в Ганзейском переулке.Фото: предоставлено очевидцем
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Сегодня, 3 октября на улице Александра Невского в Калининграде стреляли. В результате один человек получил тяжелое ранение.

Как удалось выяснить, инцидент стал следствием давних разборок между компаньонами по рыбному бизнесу. Около 5 лет назад один из них взял из кассы предприятия 5,9 миллиона рублей для собственных нужд, пообещав вскоре вернуть деньги. Однако время шло, а должник не торопился расплачиваться. Если верить словам совладельца фирмы, за все это время он получил несколькими траншам в общей сложности около 300 тысяч рублей. Наконец, его терпение лопнуло, и он решился на крутые меры воздействия.

Где именно мужчина раздобыл обрез охотничьего ружья (сам он утверждает, что украл у каких-то людей на каком-то озере) – сейчас выясняет полиция. Положив оружие в рюкзак, калининградец отправился в Ганзейский переулок, где в личном особняке проживал должник. Дождался, когда тот на своей «Мазде СХ5» остановится у ворот, подошел вплотную к машине и выстрелил. Пуля пробила водительскую дверь и попала в ногу потерпевшему. Стрелок убежал, но недалеко – его задержал прибывший по вызову экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в 200 метрах от места преступления, на одной из городских автомоек.

Пуля пробила водительскую дверь и попала в ногу потерпевшему Фото: предоставлено очевидцем

Пуля пробила водительскую дверь и попала в ногу потерпевшемуФото: предоставлено очевидцем

Тем временем истекающему кровью горожанину оказывала первую помощь его супруга. Женщина была в доме, услышала выстрел и выскочила на улицу. Тут ей весьма пригодились профессиональные навыки – калининградка по образованию медик. Потом приехала «Скорая» и забрала раненого.

Задержанный стрелок доставлен в полицию, с ним уже работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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