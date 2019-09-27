Нелегальные торговцы - полицейским: «Быстрее выписывайте штрафы, мы дальше пойдем торговать»

На ближайшем заседании Калининградской областной думы депутаты рассмотрят поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают увеличение штрафа за несанкционированную торговлю. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» глава комитета Думы по безопасности и правопорядку Александр Мусевич, он уверен, что закон будет принят. Минимальный размер штрафа вырастет с трех до четырех тысяч рублей для физических лиц, торгующих в неустановленных местах.

Мусевич: Сам много покупаю у бабушек, грибами еще не травился 00:00 00:00

- Нелегальные торговцы обладают невероятным цинизмом. Говорят: быстрее выписывайте штрафы, мы дальше пойдем торговать. Потому хочу сказать: уважаемые, прекращайте это дело, дороже будет! - говорит Мусевич.

Тем временем в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона разработали программу специально оборудованных торговых точек для людей, торгующих товарами с собственных огородов. В области должно появиться 190 мест, где разместятся шестиметровые прилавки, рассчитанные на 6 − 12 человек. За аренду таких мест платить не придется. Но пока это только планы, а вот придется ли условным бабушкам с грибами оплачивать штрафы за незаконную торговлю?

- Если речь идет о пучке морковки или петрушки, то тут нет угрозы торговым сетям, - уверен депутат Мусевич. - А что касается безопасности… Я сам много покупаю у бабушек, в том числе грибы. Никаких отравлений не было. Просто надо покупать благородные грибы, которые не вызывают сомнений.

Если штрафы за незаконную торговлю могут ввести уже в ближайшее время, то сокращение времени продажи алкоголя пока откладывается. Вчера инициированные областной прокуратурой поправки рассмотрели на заседании профильного думского комитета по экономической политике. Предлагается, в частности, на три часа сократить время продажи спиртного, разрешив продавать его с 11 до 20 часов, и установить полный запрет на торговлю спиртным в ряд праздничных дней. В их числе – Рождество (7 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

Одним из ключевых аргументов в обоснование законодательной инициативы стало большое количество преступлений в регионе, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и растущая статистика случаев травматизма из-за спонтанного употребления спиртного.

С критикой законопроекта уже выступило местное бизнес-сообщество. По мнению предпринимателей, дальнейшее ужесточение правил торговли спиртными напитками стимулирует развитие теневого алкогольного рынка в Калининградской области. В свою очередь, региональное Министерство экономического развития высказало опасения в том, что закон приведет к закрытию или перепрофилированию значительного количества магазинов, сокращению числа рабочих мест в сфере торговли и, соответственно, уменьшению налоговых поступлений в бюджет области.

Некоторые депутаты поддержали идею не продавать спиртное в праздничные дни, однако прежде, чем выносить инициативу на рассмотрении думы, решили создать расширенную рабочую группу для доработки законопроекта в течение ближайших двух месяцев. Туда вместе с представителями депутатского корпуса, правительства области, прокуратуры и муниципалитетов войдут члены общественной и торгово-промышленной палат, а также главный нарколог региона.