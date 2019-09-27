Почему Озерки утопают в сточных водах

Полковнику все пишут

Поселок Озерки, расположенный между Калининградом и Гвардейском, по большому счету, ничем не отличается от других подобных населенных пунктом области. Население - около 2, 5 тысячи человек (по данным 10-летней давности, сейчас, может, и меньше), средняя школа, два детсада, библиотека, Дом культуры и братская могила советских воинов. От довоенных времен остались лишь усадьба XIX века с усыпальницей начала века XX-го, старая кирха да несколько немецких домов разной степени ухоженности. Главной достопримечательностью Озерков (а заодно и «градообразующим предприятием») сегодня можно считать лечебное исправительное учреждение №5. О нем речь еще впереди.

В поселке мы оказались благодаря Николаю Снеговому, бывшему начальнику Гусевского районного отдела внутренних дел. После выхода в отставку полковник милиции принялся вникать в местные реалии с тем же рвением, с которым некогда руководил своим РОВД. И вот уже несколько лет пытается решить проблему поселкового коллектора. Точнее, фактического отсутствия такового. Сведущий в юриспруденции отставник успел «достать» своими обращениями все инстанции вплоть до прокуратуры. И не сказать, что в ответ полковнику никто не пишет (см. «Официально»).

Николай Иванович все привык делать обстоятельно, поэтому по ходу утроенной им небольшой экскурсии мы сначала посетили очистные сооружения еще советской постройки, давно уже выведенные из эксплуатации.

Правдоруб Николай Снеговой показывает, по какому маршруту текли нечистоты.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Старое и новое

Зияющее выбитыми окнами приземистое сооружение из силикатного кирпича окружал забор – вернее, то, что от него осталось. Проникнуть на якобы огороженную территорию не составляет ни малейшего труда, но лучше этого не делать. Прямо за калиткой, от которой остался лишь проем, любопытного посетителя подстерегает спрятавшийся в высокой траве открытый и жутко зловонный колодец. Подобных ловушек тут масса, и стоит лишь надеяться, что вечно любопытную ребятню от посещений этого таинственного места отпугивают пресловутые миазмы. С опаской осмотрев канализационный памятник советской эпохи, отправляемся к его преемнику, расположенному неподалеку.

Здание новых очистных сооружений тоже силикатно-кипичное, но отличается от прозябающего в запустении предшественника в лучшую сторону, благодаря застекленным окнам и целому забору из сетки-рабицы. Заметно, что сугубо прикладному объекту пытались даже придать некоторый уют: два выставленных рядом унитаза приспособлены под цветочные клумбы, на которых, правда, сейчас не растет ничего, кроме сорняков. Но сама попытка достойна похвалы.

- На постройку якобы 50 миллионов рублей ушло, - сообщает Николай Иванович. – Разве похоже, что это может стоить такую массу денег?

- Может! – легкомысленно отвечаем мы, будучи хорошо знакомы с реалиями большого города, который во всех отношениях может дать фору районному поселку.

Попутно отмечая, что все емкости за забором аккуратно закрыты, а находящиеся вне огороженной территории открытые отстойники абсолютно безопасны для окружающих. Потому что сухие – введения в строй нового коллектора сельчане ждут уже который год.

Болото страха

Куда сегодня деваются сточные воды из Озерков, мы увидели, продолжив обзорную поездку по окраинам поселка. Грунтовую дорогу в нескольких местах пересекали неглубокие канавки, похожие на русла пересохших рек.

- По ним все дерьмо и утекает, когда болото – вон оно, справа – после дождей переполняется, - подтвердил нашу догадку Снеговой.- Вонища стоит – ужас! Это бы еще полбеды, но ведь в здешней колонии содержатся больные туберкулезом, в том числе с его открытой формой, а также ВИЧ-инфицированные. Если честно, даже думать не хочется, что оттуда в канализацию сливается. Хотя нас, конечно, уверяют: мол, все абсолютно безопасно, причин для беспокойства никаких.

Чавкающее за густыми зарослями болото деревенский воздух и впрямь не озонировало. На слова отставного полковника мы сочувственно покивали, стараясь дышать через раз. Посочувствовали видневшемуся за деревьями по левую сторону грунтовки живописному озеру, когда-то носившему имя Гаулиндерзее, и нескольким аналогичным водоемам поменьше, из-за которых поселок и получил свое нынешнее название. И отправились разговаривать с поселковым руководством.

Не поверите, но это элементы новых очистных сооружений.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Власть без полномочий

- Не имею права ничего комментировать, - насупился крепкий мужчина с южным загаром и усами подковой на лице. – По всем интересующим вас вопросам рекомендую обращаться в районную администрацию.

Впрочем, после напоминания о том, что цензура запрещена Конституцией РФ, начальник территориального отдела Александр Долгий изменил свое первоначальное решение.

- Когда я пришел на нынешнюю должность, очистные уже были смонтированы, - вспомнил он. – Какой-то человек их запускал. Но меня в эти дела никто не посвящал, поэтому дать какую-то объемную информацию я не могу. Этим вопросом занимались Техкомстрой и Управление ЖКХ. В администрации городского округа об этой проблеме знают и ею занимаются, но ситуация пока как будто стоит на месте. Вроде как с месяц назад на объект приезжала первый заместитель главы.

- Александр Иванович был в отпуске, - пришла на выручку своему шефу женщина за соседним столом. – Я его замещала. На той неделе были представители Управления ЖКХ и, наверное, той организации, которую хотят задействовать для пуска-наладки очистных. Ходили, смотрели все узлы, подстанцию, емкости. Поэтому сказать, что никто не занимается этим вопросом, нельзя.

- Значит, есть надежда, что скоро ситуация изменится к лучшему?

- Надежда есть всегда, - философски ответила Валентина Мефодьевна и вновь порекомендовала обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства окружной администрации. – А у нас и полномочий таких по ЖКХ нет, занимаемся поручениями, которые дает нам работодатель.

ОФИЦИАЛЬНО

«Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проведенной проверки установлено, что в настоящее время сточные воды в поселке Озерки собираются в канализационных отстойниках (колодцах), затем откачиваются ассенизаторской машиной, после чего вывозятся на очистные сооружения города Гвардейск. Между тем, установлено, что указанные работы не обеспечивают надлежащего водоотведения в поселке Озерки, в связи с чем главе администрации Гвардейского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении».