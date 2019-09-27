Общественник или ворчун: Каким вы будете на пенсии

В предстоящий вторник, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. «Комсомолка» решила заглянуть в гороскоп и узнать, кем вы будете, когда достигните пенсионного возраста.

Овен

Общественник. Даже на пенсии без Овнов не обходится ни одно общественное событие. Будь то субботник или массовый сбор подписей на замену домофона. Наверняка вы уже догадались, кто у нас старший по подъезду. Конечно, Овен. И, разумеется, у Овнов налажены связи во всех жизненно важных инстанциях — поликлиника, почта, паспортный стол и собес.

Телец

Путешественник. Выход на пенсию для Тельцов не наказание, а открытая виза. Они с удовольствием заново познают мир и начинают колесить по загранице. Дети выросли — надо и для себя пожить. Только в погоне за магнитиком для внуков не растратьте все деньги? отложенные на черный день.

Близнецы

Вечный студент. На пенсии у Близнецов появится повод подтянуть форму, заняться самообразованием и «показать высокий класс». Они с удовольствием ходят на йогу, учатся вязанию крючком и даже записываются на компьютерные курсы. Ведь представителям этого знака не сидится на месте.

Рак

Экстремальщик. Ракам нужны острые ощущения. Отправляясь на пенсию, они уходят в полный отрыв. Теперь можно все. И с парашютом спрыгнуть, и в кругосветку отправиться. И даже играть в преферанс с пожилыми друзьями на всю пенсию. Во как!

Лев

Карьерист. Лев на пенсии такой же целеустремленный, как и в молодости. Он с легкостью штурмует вершины. И чем недостижимее цель, тем с большей вероятностью Лев ее добьется. Как правило, он продолжает работать до последнего. Ведь внуков еще поднимать надо.

Дева

Творец. Девы на пенсии открывают в себе уснувшие таланты. Если они когда-то в молодости мечтали рисовать, то обязательно начнут этим заниматься. А может быть, начнут писать мемуары о своей жизни или запишутся в танцевальный ансамбль для тех, кому за 60. Жизнь только начинается.

Весы

Дачник. Весы не представляют себя на пенсии без домика в деревне, огорода и рыбалки. Весы-пенсионеры поймут новый вкус жизни, попробовав общение с природой. Они с удовольствием перебираются от городской суеты в живописное и тихое место, где утром поют петухи, а соседка приносит к завтраку парное молоко. Идеальный сюжет.

Скорпион

Ворчун. Яркая натура Скорпиона жаждет общения и на пенсии. Тем более что с возрастом он остановится еще более остер на язык и колоритен. Скорпион находит себя в разговорах о политике, в которых он обязательно выскажет свое недовольство. Да, и в транспорте его все раздражает, и современная молодежь, и эти, как их, «компуктеры».

Стрелец

Домохозяин. На пенсии Стрельцы готовы остепениться. Бурная молодость позади, а дальше что? Дом, уют, внуки. В этом Стрельцы и находят себя. Но другим и этого мало. Они занимаются торговлей выращенных огурчиков или же пекут торты на заказ.

Козерог

Романтик. Кто сказал, что пенсионер должен быть одинок? Козерог с этим не согласен и не видит себя в старости без второй половинки. В гости ходят вместе, квасят капусту тоже вдвоем и даже в Одноклассниках у них общая страница. Чтобы «классов» больше ставили.

Водолей

Рукодельник. Золотые руки Водолея сослужат добрую службу ему и его семье. На пенсии он не сидит без дела, постоянно что-то чинит или вышивает. У внуков Водолея всегда самые лучшие работы по труду и рисованию. Для представителей этого знака нет ничего проще и приятнее.

Рыбы

Мечтатель. Пенсионный возраст для Рыб станет поводом вспомнить старые желания и осуществить их. Всегда хотели попробовать лягушачьих лапок в Париже — значит, самое время делать визу и откладывать кругленькую сумму. А может быть, в горы мечтали подняться. Тоже без проблем. Даже иметь 40 кошек больше никто не запретит (кроме ваших соседей). Теперь все можно, вы сами себе волшебник.