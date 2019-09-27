2019-09-27T20:37:32+03:00
Звезды

«Янтарный» трещал по швам: как прошел концерт «Руки Вверх!» в Калининграде

Такого количества зрителей спорткомплекс не видел, наверное, никогда [фото, видео]
Александр КАТЕРУША
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Концерт в "Янтарном" собрал 6 тысяч зрителей.Концерт в "Янтарном" собрал 6 тысяч зрителей.Фото: Instagram.com
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Концерт популярной группы «Руки Вверх!» в Калининграде прошел на ура. Такого количества зрителей спорткомплекс «Янтарный» не видел, наверное, никогда. Аншлаг! Была, что называется, полная посадка - 6 тысяч зрителей. То есть организаторы открыли для зрителей все ярусы и сектора, включая самые верхние, находящиеся под потолком.

- Билеты начали раскупать за несколько месяцев. Как только объявили о старте продаж. В мае шли толпы поклонников, чтобы купить билеты на танцпол. Я такого не видела раньше, - рассказывает руководитель спорткомплекса «Янтарный» Татьяна Васильева.

Сергей Жуков исполнил главные хиты группы. Фото: Instagram.com

Сергей Жуков исполнил главные хиты группы.Фото: Instagram.com

Кажется, ожидания калининградцев оправдались сполна. Сергей Жуков исполнил все хиты 90-х и новые песни. «Забирай меня скорей» и «Крошка моя» пели всем залом.

А вот доступ к звезде был ограничен. То ли охрана сработала хорошо, то ли сам артист не желал общения… Словом, встретиться с Сергеем Жуковым получилось мало у кого. Девчонки зря простояли у черного входа и напрасно ловили звезду в аэропорту.

Но некоторым все же повезло. В спорткомплексе Жуков (не считая коллективной фотографии) сфотографировался лишь с двумя поклонницами. Одна из них хорошо знакома любителям волейбола. Юлии Подскальной из калининградского клуба «Локомотив» повезло и она попала в гримерку певца.

Волейболистке "Локомотива" Юлии Подскальной повезло и она попала в гримерку певца. Фото: Instagram.com

Волейболистке "Локомотива" Юлии Подскальной повезло и она попала в гримерку певца.Фото: Instagram.com

Второй счастливицей стала директор Калининградского автовокзала Алена Беликова. Фото с любимцем миллионов девчонок (да чего уж там, и мальчишек) можно считать прекрасным подарком на день рождения, который она праздновала в день концерта «Руки Вверх!».

Сам Сергей Жуков обошелся без гуляний и тусовок. Сразу после концерта он, не задерживаясь в гримерке, уехал из «Янтарного». Впереди у него концерты в Литве и Беларуси. Правда, без подарков не обошлось.

Сфотографироваться с Жуковым посчастливилось и директору Калининградского автовокзала Алене Беликовой. Фото: Instagram.com

Сфотографироваться с Жуковым посчастливилось и директору Калининградского автовокзала Алене Беликовой.Фото: Instagram.com

- Калининград, что еще можно увезти из вашего чудесного города? - спросил зал в конце концерта Жуков. - Конечно же, воспоминания об этом концерте, ваши руки, поднятые вверх, настроение, эмоции, радость, любовь, слезы, танцы и немножечко янтаря.

"Руки Вверх!" в Калининграде.vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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