Вместо Девау: авиаторы предложили властям передать им заброшенный аэродром в Нивенском

Исторический объект

Во минувший вторник губернатор Антон Алиханов сделал в своем Инстаграме подробный пост о снятии с Девау статуса аэродрома. По словам главы региона, инфраструктура этого объекта, не использовавшегося по прямому назначению около десятка лет, сегодня в аварийном состоянии, а здание аэропорта (оно построено, к слову, по проекту известного кёнигсбергского архитектора Ханса Хоппа) подвергается разрушению. Губернатор напомнил, что застроить саму территорию аэродрома невозможно, так как она является предметом охраны объекта культурного наследия, но там можно развернуть филиал парка «Патриот», то есть сохранить аэродром «как памятник первым авиаторам Европы, развить полеты парапланов и дельтапланов, проводить там соревнования по техническим видам спорта».

К тому же, рядом с Девау расположен проблемный объект долевого строительства. Дом строился не совсем законно, а покупавшие там квартиры, конечно, не были в курсе того, что застройщик запланировал недопустимую для этого земельного участка этажность. В итоге, появились обманутые дольщики, и один из вариантов решения вопроса с ними - как раз лишить Девау статуса аэродрома. Но главной проблемой Девау, по мнению Алиханова, является его местоположение, из-за которого «любая техническая неисправность самолета неизбежно приведет к падению его в густонаселенный район».

Полеты в любую погоду

Альтернативой Девау может стать аэродром возле поселке Северный, что в 25 километрах от Калининграда (по направлению на Багратионовск). В правительстве области «Комсомолке» сообщили, что уже получили обращения по поводу этого объекта. В том числе - от предпринимателя Гайка Закаряна, который предлагает организовать регулярные авиаперевозки самолетами малой авиации в Польшу и другие страны Европы. Этой идеей особенно заинтересовались в областном Центре поддержки предпринимательства, где готовы помочь с поиском решений для реализации проекта. А в четверг на заброшенном сегодня военном аэродроме в Нивенском прошла встреча с летчиками, представляющими легкомоторную авиацию Калининградской области.

"Перевод аэродрома из Девау в Северный - это идеальный вариант", - уверен летчик-инструктор Виктор Гнут.Фото: Иван МАРКОВ

- Перевод аэродрома из Девау в Северный - это идеальный вариант, потому что это, наверное, самое подходящее место в области, - уверен летчик-инструктор Виктор Гнут. - Тут бетонное покрытие, благодаря которому аэродром может использоваться всепогодно.

По словам Гнута, частые дожди вынуждают летчиков отказываться от посадки на грунтовые полосы имеющихся аэродромов и уходить в Храброво, где им тут же предъявляют огромные счета на взлет, посадку и стоянку.

- Аэродром в Северном можно использовать всегда, - объясняет Виктор Гнут. – У него есть перспектива развития. Главное – воля властей. Если они повернутся лицом к авиации общего назначения, то здесь все может получиться. В этом случае и самолеты у нас останутся, и будет перспектива развития, и подготовкой летчиков и парашютистов можно будет начать заниматься. Все это сделать реально без больших вложений. Причем, в довольно короткие сроки. В течение месяца-двух мы бы не один и не два самолета сюда посадили.

Также Гнут заметил, что площадка аэродрома Девау уже не очень безопасна для прыжков с парашютом.

- Там очень ограниченная площадка, высоковольтные провода, был даже случай печальный в этом отношении, - напомнил летчик-инструктор. - Парашютистов-перворазников там бросать не рекомендуется. Но для спортсменов там помех нет.

Место притяжения энтузиастов

Главная проблема аэродрома в Северном – его неопределенное будущее. Статус военного аэродрома он уже потерял, а статус гражданского еще не приобрел. Сейчас земельный участок, на котором расположена взлетно-посадочная полоса длиной 2,6 километра, рулежные дорожки, больше двух десятков капониров, а также несколько заброшенных зданий, включая бывший штаб, находится в собственности правительства Калининградской области. Площадь всего участка – примерно 55 гектаров. Речь о том, чтобы использовать аэродром для нужд малой авиации заходила еще в августе 2016 года. Тогда и.о. губернатора Евгений Зиничев предложил эту идею на одном из рабочих совещаний. Но дальше разговоров дело не зашло.

По мнению летчиков, представляющих гражданскую авиацию, аэродром было бы разумно передать в управление какому-либо аэроклубу, спортшколе или другой профильной некоммерческой организации. В этом случае энтузиасты смогут постоянно поддерживать площадку в рабочем состоянии. Пример для этого уже есть – в краткие сроки на ровном месте был создан аэродром Вальдау рядом с поселком Низовье.

- Для поселка Северный, буквально вымирающего сегодня, это бы стало серьезным подспорьем, - добавил Гнут. – Это у них поселкообразующее предприятие будет. Тут же живут техники, летчики, военные пенсионеры. Они сразу сюда прибегут и пить бросят.

На территории находятся несколько заброшенных зданий, включая бывший штаб.Фото: Иван МАРКОВ

«Идеальная платформа»

В развитии аэродрома в Нивенском заинтересован и бизнес. Уже упомянутый предприниматель Гайк Закарян, являющийся поклонником малой авиации, заявил «Комсомолке», что старается сделать все возможное для ее развития в регионе.

- Этот аэродром – идеальная платформа для развития всей авиации Калининградской области, в особенности малой, - считает Закарян. - Это точка притяжения, на базе которой можно создать и учебный центр, и производство. Взлетно-посадочная полоса здесь позволяет производить безопасные полеты. Это важно, так как мы отвечаем и за себя, и за пассажиров.

Бизнесмен Гайк Закарян уверен, что безопасным полетам ничего мешать не будет.Фото: Иван МАРКОВ

Вложения в аэродром, по мнению Закаряна, конечно, нужны, но они не будут большими.

- Бетонная полоса существует тут еще с военных времен (у немцев это был аэродром Йесау – Ред.), она реконструировалась советскими авиаторами, была приведена в порядок и позволяла сажать сюда даже тяжелые грузовые самолеты, - добавляет бизнесмен.

Что же касается аэродрома Девау, то в настоящее время правительство области забирает его землю в собственность – соответствующая документация уже ждет подписей в Росимуществе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дома вместо самолетов: аэродром Девау перестанет быть аэродромом

На заседании правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов поручил снять с Девау статус аэродрома.

- Аэродром для самолетов в пределах города иметь нецелесообразно, - заявил Антон Алиханов. – Если вдруг какой-нибудь легкомоторный самолет заглохнет над городом, то ему нужно будет дотянуть до Девау либо падать. Куда? На улицы, на дома или еще куда-то (ПОДРОБНЕЕ).