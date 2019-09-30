В Калининградской области с начала года собаки покусали полторы тысячи человек

Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году в нашей области провели фундаментальная зачистку от бродячих животных. Организация "Право на жизнь " получила 7,8 миллионов рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию от бешенства 2175 бездомных собак, а всего по расчетам волонтеров в регионе проживало около трех тысяч безнадзорных особей. Увы, меньше проблем для людей от четвероногих бомжей не стало.

По данным управления Роспотребнадзора по Калининградской области, только за 8 месяцев этого года дикие и домашние животные покусали около полутора тысяч человек. Для сравнения, за медицинской помощью за весь 2017 год обратились 2 тысячи 326 человек. В прошлом году благодаря «мундиальной» зачистке от укусов пострадали чуть меньше - 2 тысячи 89 человек, все они обратились к медикам, лечение назначено 1502 пациентам. К счастью, случаи бешенства не диагностировались - это смертельно опасное заболевание не регистрируется у нас с 70-х годов прошлого века благодаря вакцинации четвероногих. Тем не менее всем укушенным, приходится проходить профилактический курс лечения.

Стерилизация не помогает?

Мы решили узнать у специалистов, насколько вообще стерилизация способна снять угрозу нападения со стороны бездомных собак.

- Кастрация – это не метод лечения агрессии у животных, - говорит кандидат ветеринарных наук Анастасия Фарафонтова. - Например, за границей, когда владелец собаки обращается к ветврачу о проведении кастрации или стерилизации, чтобы улучшить ее поведение, врач назначает сначала химическую кастрацию. Если характер животного после этого улучшается, тогда можно провести хирургическую операцию. В случае, когда «химиотерапия» не приводит к положительному результату, а характер питомца напротив ухудшается, то хирургическая кастрация противопоказана. Бродячих животных, конечно, кастрируют не для того, чтобы они стали добрей, а для того, чтобы сократить их популяцию, убрать репродуктивную функцию. При этом они зачастую сохраняют агрессивные качества и остаются опасными для человека.

Калининградский кинолог Виталий Латышонок подтверждает, что характер собаки после операции кастрации или стерилизации не меняется.

- Если особь была злобной и агрессивной, то и остается такой же, - отмечает кинолог. -Беспризорной собаке на улице надо выживать, а это борьба с сородичами, завоевание территории, пищи. Слабое животное долго на улице не проживет по определению, выживают сильнейшие, а значит более агрессивные особи. У бродячих собак формируются свои ареалы обитания. Они собираются в стаи, где действует своя иерархия. Наиболее страшны собаки, которые жили с человеком, знают повадки людей. Они становятся лидерами в стае. Те, кто родились на улице, трусливы по натуре и редко нападают. Бродячих животных надо изымать с улицы, отправлять в специальные приюты. Не стоит забывать, что с виду ласковая, спокойная собака может проявить «немотивированную» агрессию. Практика показывает, что организацией и содержанием бездомных собак не должны заниматься частники, они с этой задачей не справляются. Ведь частная компания – это бизнес, а бизнес нацелен на развитие. И чем больше бродячих животных, тем большую выгоду может получить частный приют. Логика : отловили с улицы – выпустили. Поэтому нужна государственная служба по защите животных, где будут созданы гуманные условия содержания. Пускай этой структуре помогают волонтеры. Но все должно быть под контролем: расходование средств, уход за животными, лечение и так далее. Если бродячих животных кастрировать и стерилизовать, популяция будет постепенно уменьшаться, естественно уменьшатся и затраты на содержание приютов.

Все в суд!

Если у собаки, которая вас покусала, есть хозяин, то его можно наказать рублем, обратившись с иском в суд. Собака – это имущество владельца, который несет бремя содержания (статья 210 ГК РФ). Обычно такие дела рассматривают быстро, а ответчика обязывают компенсировать пострадавшему ущерб здоровью и моральный вред. Так, совсем недавно в Правдинске суд взыскал компенсацию в пользу матери и ребенка, пострадавшего от нападения собаки. В марте этого года мальчик гулял на детской площадке, во дворе дома свободно бегала собака, которая неожиданно укусила ребенка. Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать при нападении

Если собака проявляет агрессию и пытается укусить, специалисты советуют встать, не кричать, не делать резких движений, не отступать назад. Собаки прекрасно чувствуют внутреннюю уверенность человека, поэтому ретируются. Дворняги пытаются уйти от прямого взгляда человека, обученные псы, напротив принимают это как вызов к бою. Можно пойти на собаку буром, попытаться имитировать движение, что вы наклоняетесь за палкой или камнем и ударите противника.

Если собака уже вцепилась, надо биться до конца. Схватить ее за горло и придушить. Это для собаки самое страшное. Но на это не каждый способен. Для самообороны подходят перцовые баллончики и электрошокеры, хотя опять же надо уметь и успеть такой защитой воспользоваться.

При укусе бездомной собаки в Роспотребнадзоре советуют:

- в течение 15 минут промыть с мылом раны и другие места, куда могла попасть слюна животного.

- промыв рану, обработать место укуса перекисью водорода и 5-процентной настойкой йода и обратиться в травмпункт. При необходимости врач назначит курс прививок для профилактики бешенства.

Владельцам животных медики рекомендуют раз в год прививать питомца и поставить его на учет в ветеринарной клинике. Выводить собак на прогулки следует только на коротком поводке, а крупных — еще и в наморднике.