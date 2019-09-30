Заказчик работ на замке Бранденбург: Подрядчик выполнил всего 12% работ и не уложился в сроки

24 сентября «Комсомолка» писала, что с подрядчиком, работавшим на восстановлении замка Бранденбург (научно-реставрационная фирма «Мир») в поселке Ушаково Гурьевского района был разорван контракт. В итоге замок по-прежнему в руинах, и до сих пор не совсем понятно, куда были потрачены деньги, выделенные на реставрацию тевтонской твердыни по программе «Культура России 2012—2018 гг.». Ситуацию в этом вопросе прояснил заказчик - Северо-Западная дирекция министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации.

Так, по словам пресс-секретаря дирекции Даниила Морозова, еще по контракту 2017 года на ремонтно-реставрационные работы компания «Мир», выполнив свои обязательства, получила 12,5 миллиона рублей. Однако по контракту следующего года, рассчитанному на 25 миллионов рублей, подрядчику, согласно выполненному объему работ, было выплачено лишь 2,9 миллиона.

- Компания должна была выполнить работы по реставрации кирпичной кладки стен большемерным кирпичом, расчистить верхний обрез несущих стен и заполнить швы, - говорит Даниил Морозов. - Необходимо было также расчистить поверхности стен от биопоражений, снять поздние наслоения грунта вокруг стен и выполнить ряд сопутствующих работ. Однако из значительного объема ремонтно-реставрационных работ подрядчик выполнил не более 12%.

Из перечисленных видом работ, по словам представителей дирекции, подрядчик с 17 октября по 19 ноября 2018 года лишь расчистил грунты и убрал мусор, после чего на объект не выходил.

- Всего за выполненные на замке Бранденбург работы компании «Мир» было выплачено 15,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе дирекции. - На объекте также велся авторский надзор, сумма контракта по данному виду работ составила 45 тысяч рублей.

Самая живописная часть замка Бранденбург.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Что же касается сроков выполнения контракта, против которых ранее протестовал подрядчик (напомним, что разрешение на проведение работ было выдано Службой охраны объектов культурного наследия лишь за три дня за окончания срока выполнения работ), то с ними, по словам пресс-секретаря дирекции, представители компании «Мир» были знакомы.

- При подаче заявки на участие в конкурсе компания «Мир» выразила согласие на исполнение контракта на условиях, указанных в конкурсной документации, - добавили в дирекции. - При подаче заявки подрядчик ознакомился с документацией, в том числе со сроком выполнения работ. При заключении контракта компания «Мир» предоставила подписанный со своей стороны и согласованный с дирекцией календарный план выполнения работ.

В итоге подрядчику из-за нарушения условий контрактов была начислена неустойка в размере 2,5 миллиона рублей, которую компания «Мир» также не выплатила. Это стало основанием для обращения дирекции в суд с иском о взыскании неустойки (слушание назначено на 24 октября 2019 года).

Что же касается дальнейшей судьбы Бранденбурга, то, как и сообщалось ранее, по согласованию с Калининградской епархией (она пользователь замка), планируется провести музеефикацию стен замка. На текущий момент разрабатывается проектная документация на проведение противоаварийных работ с последующей консервацией объекта.

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В начале сентября 2017 года пресс-служба правительства Калининградской области сообщила о начале реставрационных работ на замке Бранденбург в поселке Ушаково Гурьевского района. Средства на эти цели были выделены по Федеральной целевой программе «Культура России 2012—2018 гг.», и в результате должно было пройти укрепление сохранившихся несущих стен (ПОДРОБНЕЕ).

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«Комсомолка» уже сообщала об остановке восстановительных работ на замке Бранденбург в поселке Ушаково Гурьевского района. Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на прошлой неделе сообщал, что подрядчик (Научно-реставрационная фирма «Мир» из Санкт-Петербурга) не достиг своей цели и не завершил консервацию объекта. Тогда же Маслов посоветовал обратиться за разъяснениями к самому подрядчику (ПОДРОБНЕЕ).