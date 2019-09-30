Певец Прохор Шаляпин: Я раздражаю всех одним именем, и это прекрасно

В Калининград приехал певец Прохор Шаляпин. Второго октября с программой «Городские цветы» он выступит в Калининградской областной филармонии в сопровождении концертного духового оркестра. А накануне вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской посетил утреннее шоу «Говорит Калининград».

Прохор Шаляпин: Улыбаюсь всем назло! 00:00 00:00

Половину эфира Прохор просидел в темных очках, сетуя на ранний подъем. Потом очки снял и даже согласился на фото. Но не раз подчеркнул, что узнаваемость ему надоела.

- Я бы лучше был миллиардером и вытирал обо всех ноги, но чтобы меня никто не узнавал в лицо. Мне не нужна эта узнаваемость в "Ашане", когда я редиску покупаю! Я наелся этого, пройдя «Фабрику звезд», - говорит певец. - Теперь я хочу счастья, любви, денег, двадцать квартир в Москве, но не дешевой узнаваемости на улицах! А меня, к сожалению, узнают. Везде. Фотографируют на телефон, когда выходишь заспанный из самолета. Ту же Гузееву сфотографировали на пляже и поместили на обложку. Жуткая фотография, мне так было ее жалко! Она ведь женщина, она человек прежде всего...

На вопрос ведущих о том, почему Прохор и Виталина решили не скрывать своих отношений, певец ответил просто: «На самом деле, вы о нас ничего не знаете. Люди хотят шоу - они его получают». А критика певца только раззадоривает.

- Я улыбаюсь назло, я таким образом из окружающих энергию высасываю. Я же русский человек! Сожги свой дом, чтобы у соседа сарай сгорел. Но от негатива есть и польза. Человек написал гневные комментарии и уже на домочадцев не кричит. То, что я раздражаю одним именем, это прекрасно. Даже Пугачева отреагировала и не взяла меня на пятую "Фабрику". Но мы не виноваты, что Федор Шаляпин - номер один в истории музыки! Не факт, что через сто лет после смерти Аллы Борисовны про нее кто-нибудь вспомнит.

Свои страницы в соцсетях певец ведет сам, удаляя негативные комментарии. Уверен, что слушают его мыслящие люди с хорошим вкусом, а вот о гонорарах отзывается скептически:

- Я же народные песни пою, возрождаю культуру, а получаю три копейки, как Настя Волочкова! А вот футболисты - погоняли мяч, получили все по миллиарду и пошли домой. Что, кроме ненависти, это может вызвать? Я бы всех футболистов на Колыму отправил. Собрал бы и депортировал.

В Калининграде Шаляпин будет петь проверенный временем репертуар. Все потому, что никто из современников не способен написать хит формата «Ах, эти черные глаза».

- Мне предлагают такой кошмар - ни текста, ни музыки! Такое впечатление, что мы уже все инфузории-туфельки, никто ничего не соображает, - жалуется Шаляпин.

В эфире певец признался, что терпеть не может гастроли из-за переездов и отелей. Тем не менее, в Калининграде он был уже дважды и имеет свое мнение по поводу общественного транспорта.

- Друзья, не убирайте трамваи! Это достопримечательность города! Я фанат трамваев! У меня в детстве было перепутье: то ли пойти в водители трамваев, то ли в артисты, - признался певец.

Полное интервью с Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской слушайте ЗДЕСЬ.