Что стоит за конфликтом вокруг аэродрома Девау

Сколько себя помню, аэродром Девау - один из старейших в Европе, если забыли, - представлял из себя печальное зрелище. Историческое здание аэровокзала, в котором за холодным пивком Владимир Маяковский царапал в тетради кривые строчки стихотворения "Москва - Кёнигсберг", теряло кирпич за кирпичом, а некогда ровная взлетка становилась все более бугристой. Самолеты там если и взлетают, то очень редко. Иногда выбрасывают парашютистов, но учитывая, что летное поле пересекает ЛЭП, это выглядит немного дико. Никому не было, да и сейчас нет дела до того, что Девау - историческое место. Не помню, чтобы ДОСААФ, которому принадлежит аэродром, как-то реагировало на предписания Службы охраны объектов культурного наследия: "Смотрите, здание разрушается!". Во всяком случае зримые работы по реконструкции не проводились.

В таком вот нелицеприятном виде Девау этим летом отпраздновал 100-летний юбилей. Хотели отмечать два дня, ждали сотню легкомоторных бортов со всей Европы, но не случилось. Юбилей прошел, можно сказать, незаметно. Реконструкцию аэровокзала не провели, спонсоров не нашли, областное правительство поддерживать праздник отказалось. Поэтому после юбилея вопрос о судьбе старого аэродрома встал ребром. ДОСААФ, кажется, хотело бы все оставить, как есть (в этом году общество еще на пять лет продлило разрешение на эксплуатацию аэродрома), то есть, иными словами, не делать ничего. Калининградское правительство ратует за вынос аэродрома за пределы городской черты, потому что его наличие мешает городу развиваться.

Мотив властей понятен. Территория, где находится аэродром, - это уже не окраина города, рядом - жилые массивы. Скоро появится еще один - "Русская Европа". Этот микрорайон должны построить на месте перехватывающей парковки, развернутой к чемпионату мира по футболу (территория находится буквально через дорогу от Девау). Здесь же должна пройти часть Восточной эстакады, которая соединит улицу Гагарина и Московский проспект. В такой компании самолеты точно лишние. И неудобно, и, что важнее, небезопасно. В ДОСААФ так не считают - там готовы биться до последнего винта. Сейчас, например, в суде пытаются оспорить законность выданных решений на застройку участка инвесторами проекта "Русская Европа". В качестве ответного удара губернатор заявил о том, что лишит Девау статуса аэродрома.

Ситуация, на первый взгляд, патовая. Однако буквально на днях появилось, кажется, оптимальное решение. Правительство готово передать аэроклубу ДОСААФ еще одну забытую территорию - заброшенный военный аэродром в Нивенском. Его судьба чем-то напоминает судьбу Девау - столь же она безрадостная. После того, как истребители покинули базу в начале 1990-х годов, в Нивенском все разрушается и разбирается местными жителями. Но бетонная взлетка еще, к счастью, цела, а это для пилотов большое преимущество. И летчики признаются, что с удовольствием обменяли бы Девау на Нивенское. Даже выразили готовность за счет собственных средств начать поднимать аэродром. Нужна малость - документ о передаче территории Нивенского авиаторам. Но документа пока нет и это тревожит.

Тревожит и другое. Не вполне понятна и судьба Девау после того, как он перестанет быть аэродромом (если губернатору удастся перетянуть одеяло на себя). Антон Алиханов говорил о создании на летном поле филиала парка "Патриот". Мне трудно оценить эту перспективу, парков "Патриот" я в своей жизни не видел. Но то, что исторические здания необходимо сохранить, - это бесспорно. Нужно восстановить комплекс аэровокзала, прочие сохранившиеся сооружения, возможно, открыть небольшую музейную экспозицию, рассказывающую об истории Девау. Может быть, в качестве вишенки на торте поставить небольшую скульптуру Владимира Маяковского, выходящего с чемоданами из дверей. Таким образом можно было бы сохранить историческое место, пусть и не в качестве действующего аэродрома, который в черте города действительно выглядит лишним.

Но все это пока - только благие пожелания. Повторю, нет пока гарантии, что Нивенское отойдет под нужды малой авиации. Нет также гарантии, что Девау после того, как перестанет быть аэродромом, не будет полностью застроено (а такая опасность, как вы понимаете, тоже существуют - аппетиты калининградских застройщиков всем известны). Но шанс на разрешение конфликта и на восстановление исторического места имеется. Главное - им воспользоваться.

СПРАВКА "КП"

Аэропорт Девау открылся в 1919 году, став одним из первых аэропортов мира. В 1921 году в аэропорту открылась первая в мире стационарная авиационная метеослужба, в 1922 году - первый аэровокзал Европы, построенный по проекту архитектора Ханнса Хоппа.

24 ноября 1921 года было создано совместное Русско-Германское общество воздушных сообщений Дерулюфт, базовым аэродромом которого стал Девау. Первыми самолетами общества были десять Фоккеров F III. Первый полет Дерулюфта по маршруту Кёнигсберг-Москва с посадками в Ковно и Смоленске состоялся 30 апреля 1922 года. Обратный рейс состоялся 3 мая 1922 года. Регулярные рейсы стали выполняться два раза в неделю в обоих направлениях. 10 мая 1922 года рейсом Дерулюфта из Москвы в Кёнигсберг прилетели поэт Сергей Есенин и Аседора Дункан. Как минимум, дважды Девау посетил Владимир Маяковский.

(По материалам сайта Prussia39).

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Во минувший вторник губернатор Антон Алиханов сделал в своем Инстаграме подробный пост о снятии с Девау статуса аэродрома. По словам главы региона, инфраструктура этого объекта, не использовавшегося по прямому назначению около десятка лет, сегодня в аварийном состоянии, а здание аэропорта (оно построено, к слову, по проекту известного кёнигсбергского архитектора Ханса Хоппа) подвергается разрушению (ПОДРОБНЕЕ).