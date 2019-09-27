О чем говорит Калининград: Призрак с черными парусами, "Янтарный" вверх тормашками и новая фаза войны с лепешками

"Янтарный" пел, кричал и танцевал

Есть подозрение, что в четверг вечером спорткомплекс "Янтарный" дал серьезную просадку. Потому что такого количества народа не было ни на ДДТ, ни на "Мумий Тролле", ни даже на сборной России по волейболу, которую в Калининграде очень любят. В четверг, когда на сцену "Янтарного" вышел Серёжа Жуков и его группа "Руки Вверх!", пришлось открывать верхний ярус и искать дополнительные табуретки. Для девочек, потому что концерт по понятным причинам вызвал повышенный интерес именно у прекрасного пола. Ну какой серьезный мужчина будет слушать: "Крошка мою, я по тебе скучаю"?

Больше всего повезло, конечно, тем, кто купил билеты на танцпол (слушать "Руки Вверх!" сидя, очевидно, менее комфортно), но они, то есть эти билеты, закончились еще в мае. Еще повезло двум очаровательным дамам - волейболистке "Локомотива" Юле Подскальной и директору автовокзала Алене Беликовой. Им каким-то удивительным образом удалось прорваться к Жукову в гримерку и там сфотографироваться. Вообще же фронтмен "Руки Вверх!" держал с поклонницами дистанцию, автографы не раздавал, а сразу после концерта, прихватив горсть янтаря, уехал из спорткомплекса, а наутро и из Калининграда. Концерт в Вильнюсе, понимаешь.

Концерт "Руки Вверх!" посетили около 6 тысяч человек.Фото: Instagram.com

Пожалуй, больше "Руки Вверх!" собирал народу у нас только Шнур этим летом, но он выступал на стадионе. И, пожалуй, еще больше соберет "Депеш Мод", если случится чудо, и британская группа все-таки приедет в Калининград. Ждем, если что, с конца 80-х.

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"Балтика" - это звучит веско

Главная новость недели (да простят меня противники футбола) - победа "Балтики" над московским "Локомотивом" в Кубке России. Казалось бы, какая ерунда - одна шестнадцатая финала. Но взрыв эмоций был такой, как если бы "Балтика" кубок взяла или чемпионат выиграла.

Кстати о чемпионате. После матча фанаты "Локомотива" рассыпались в комплиментах нашей команде. "Такая "Балтика" нужна Премьер-лиге", - писали они. Мы, конечно, не против, все зависит от "Балтики". Перестанет команду лихорадить, кидать от победы над лидером к ничьей с аутсайдером, значит будет результат. И в мае будем торжественно провожать команду в Премьер-лигу. А в следующем году, глядишь, и в Лигу Европы пробьемся.

"Балтика" обыграла "Локомотив" в серии пенальти.Фото: Александр Подгорчук

И еще почему-то есть уверенность: если игра команды наладится, все в порядке будет и посещаемостью стадиона. Выйдем в Премьер-лигу - уверен, станем лидерами по посещаемости в России.

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"Черная жемчужина" в Балтийске

Наверняка вы обратили внимание на таинственный визит одной из самых крупных и, пожалуй, самой красивой яхты в мире - "Черной жемчужины". Фотографы случайно заметили, как она пришла, потом, через несколько дней, специально полетели в Балтийск запечатлеть, как она уходит. Зрелище и правда волшебное, нечасто такие суда подходят к нашим берегам.

Яхта ценой в 250 млн евро пробыла в Балтийске несколько дней.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Загадкой осталась причина визита яхты. Есть, правда, версия, что владелец красавицы олигарх Олег Бурлаков специально прибыл в Калининград, чтобы провести переговоры с руководством судостроительного завода "Янтарь" о внедрении на гражданских судах каких-то новых разработок, уже использованных, в частности, на "Черной жемчужине". Ранее, мол, подобные переговоры проходили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Но это всё не точно. Заводы хранят молчание, олигархи тем более. Натуральная яхта-призрак.

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Авиацию просят с Девау

Губернатор Антон Алиханов на этой неделе весьма недвусмысленно дал понять, что терпеть аэродром в центре города он не намерен. Речь идет о самом старом в России аэродроме Девау, где сейчас теоретически базируется малая авиация, хотя практически давно уже там не летает. Разруха на Девау страшная. Тем не менее, ДОСААФ, которому принадлежит аэродром, съезжать с насиженного места не собирается, хотя развивать его тоже не планирует. Дело в итоге все глубже тонет в судах.

Аэродром в Нивенском не используется уже несколько лет.Фото: Иван МАРКОВ

Компромисс накануне попытались найти в областном правительстве, предложив калининградским авиаторам давно неиспользуемый военный аэродром в Нивенском. Авиаторы согласны переехать. Говорят, даже денег нам не надо, поднимем там всё за свой счет, дайте только официальный документ о передаче аэродрома. Но с документом пока проблема. На словах - еще не значит на деле.

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Война с лепешками

Где-то в начале года началась война мэрии Калининграда с нелегальными торговцами очками, зонтами, узбекскими лепешками и польской санкционкой. Время от времени на торговые точки совершает стремительную атаку группа проверяющих, заставляет свернуться, штрафует, но через час-два лепешки снова на прежнем месте:

- Подходи, дорогой, свежайшая!

Нелегальная торговля возле Центрального рынка.Фото: Иван МАРКОВ

На этой неделе председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев разозлился окончательно и заявил, что всё, война вступает в решающую фазу, держитесь, мол, "беззаконники" (его термин). Вскоре подключились депутаты облдумы, пообещавшие поднять штрафы.

И что вы думаете? На следующий день после этих громких и воинственных заявлений в знаменитой арке на Ленинском проспекте снова стояли столики с польской колбасой и сырами. Кому война, а кому торговля дотемна.

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