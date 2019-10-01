Как хандру отличить от депрессии и можно ли победить осеннюю грусть: советы профессионального психолога

Грустить осенью - это нормально. Главное сделать это правильно. Как - в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала психолог Анна Храмова.

«Не нужно пытаться успеть, когда можно подождать» - об осеннем вождении 00:00 00:00

Вспомните все прекрасное

- Способность к смене настроений - это очень важная особенность нашей психики, - говорит психолог. - Каждое чувство важно, нет эмоций плохих или хороших. Надо их правильно проживать. Когда мы расстаемся с чем-то значимым для нас, грусть нужна, чтобы прожить расставание. В данном случае - с летом, теплом, солнцем. Такая печаль свойственна большинству людей, просто некоторые не замечают этого настроения, стараются справляться и «не разводить нюни». Но если все сделать правильно, печаль пройдет быстрее.

Как же правильно грустить осенью? Психолог советует вспомнить все прекрасное, что случилось летом, и как-то творчески это выразить. Попробуйте написать стихотворение или нарисовать рисунок. Но и сами воспоминания с просмотром фото тоже помогут. Вдохновляйтесь героями книги «Вино из одуванчиков», которые закупоривали в бутылки летние впечатления, чтобы зимой их открывать. Используйте осень, как повод прислушаться к себе, побыть наедине с собой или близкими. Живущим в ритме современного города этого очень не хватает.

На вопрос: «Что лично вам поднимает настроение осенью?», калининградцы назвали музыку, танцы, прогулки на природе (особенно с собакой!), спорт, прием витаминов, резьбу по дереву, позитивное мышление и хороший рабочий коллектив. Ученые же говорят, что на настроение прямо влияет продолжительность светового дня — чем он короче, тем нам печальнее. Но оказалось, что существует и летняя депрессия! Как только температура воздуха поднимается выше 20 градусов тепла, некоторые люди становятся гиперактивными, пытаясь таким образом компенсировать внутреннее ощущение уныния.

Не путать хандру с депрессией!

Мы привыкли разбрасываться словом «депрессия», но с клинической точки зрения это очень серьезное состояние, которое трудно не узнать и не заметить. Это не грусть и не сплин, а изнуряющее, изматывающее ощущение отчаяния и безысходности, нарушения на когнитивном уровне; проблемы с концентрацией внимания, нежелание общаться с людьми и отказ от контактов, мрачный взгляд на собственное будущее. Такое настроение игнорировать нельзя, да и «прожить» самостоятельно его не удастся.

- К сожалению, у нас в культуре принято справляться с такими проблемами, говорить себе: «соберись, тряпка!». Люди игнорируют настоящую депрессию, и тогда она начинает маскироваться за телесными недугами. Когда медицинские исследования не выявляют никаких заболеваний, а человек страдает от хронических болей, теряет сон, аппетит и вес — значит, тело сигнализирует о проблемах и пора обращаться за помощью, - говорит Анна Храмова.

Если близкий вам человек столкнулся с такими проблемами, его ни в коем случае нельзя ругать, обвинять или призывать к бодрости. Нужно проявить внимание и участие, а главное помочь найти правильную помощь.

А полный эфир о борьбе с осенней грустью слушайте ЗДЕСЬ.