«Как же здорово, что Володя снова нас всех собрал»: в Калининграде открылся «Клуб Высоцкого»

Это было? Было…

Калининград занимает особое место в мемориале Владимира Высоцкого. Так уж вышло, что именно у нас прошли его последние гастроли. Да еще закончились со скандалом.

22 июня 1980-го на предпоследнем концерте у Высоцкого стал пропадать голос. С трудом дотянув, следующее выступление он хотел отменить. Но потом все же передумал. Выйдя на сцену Дворца спорта «Юность» без гитары, честно сказал, что петь не сможет, так как голоса у него, считай, не осталось. И предложил рассказать о своей работе в театре и кино, о том, как пишет песни, об интересных людях, с которыми ему повезло быть знакомым. Попутно готов был отвечать на вопросы. «Согласны?» В ответ – крики «Конечно!» и аплодисменты.

Потом, уже ночью в 312-м номере гостиницы «Калининград», он скажет: «Единственный раз у меня получился концерт по-настоящему». И действительно, тот концерт мог войти в анналы как уникальное выступление, на котором Высоцкий не делал главного, чего от него все ждали, ради чего пришли, – не пел. И при этом он так «держал» зал, что публика была в восторге.

Но как «Место встречи изменить нельзя», так и в той встрече со зрителями, увы, ничего не поправишь. И потому в историю этот концерт вошел со знаком минус. Как выяснилось, не все были довольны. Получив очередную записку из зала, Высоцкий пробежал ее глазами и растерянно замолчал. Наступила неловкая пауза.

– Читать? – наконец спросил он у публики.

– Читать, читать! – послышалось в ответ.

– «Хватит трепаться, пой!»

В зале – немая сцена. А Высоцкий все так же растерянно постоял какое-то время, глядя перед собой невидящими глазами, после чего повернулся и ушел. Вслед ему откуда-то с задних рядов начали свистеть, раздались оскорбительные выкрики…

Это фото наш земляк Владимир Кравец сделал на одном из концертов в Калининграде. А затем попросил Высоцкого оставить на снимке автограф.Фото: Владимир КРАВЕЦ

Спасибо, что такой

Впрочем, это был лишь эпизод. И Калининград уже давно «искупил вину» за тот случай. Так, в городе есть улица Высоцкого. На «Юности» висит доска в память о тех гастролях. В Центральном парке установлен памятник Владимиру Семеновичу.

А сейчас у нас появился и «Клуб Высоцкого».

Вообще организация, призванная объединить калининградских поклонников Высоцкого, уже была. Но она давно не подает признаков жизни. Последнее проявление деятельности – упомянутый памятник. Кстати, тут тоже не обошлось без скандала. Вместо одобренной всеми работы скульптора Людмилы Богатовой незадолго до установки откуда-то вдруг возник проект некоего Бахтияра Саипова. Некоторое время он трудился в мастерской у Богатовой – форматором-увеличителем. Но, по ее словам, чувствовалось, что сей технический работник считает себя способным также и на творчество.

Его творение и стоит в парке. Художественные достоинства этого монумента, скажем так, спорны. Ну а после выхода фильма о Высоцком с Сергеем Безруковым в главной роли местные острословы стали называть наш памятник «Спасибо, что такой».

Однако даже самые великие памятники не могут заменить живого общения. Почитателям таланта Высоцкого, конечно, хочется где-то собираться, петь-слушать его песни, узнавать о нем что-то новое. Теперь такое место есть.

6 сентября при областной научной библиотеке был учрежден «Клуб Высоцкого». А 27-го состоялось его первое заседание.

На том же месте, в тот же час

Нужен ли был такой клуб? Полный зал – пожалуй, лучший ответ на этот вопрос. Причем все места оказались заняты, несмотря на то, что рекламы, считай, не было, а мероприятие – пилотное. Вот такой у нас, оказывается, запрос на Высоцкого.

К сожалению, не все получилось удачно. Гвоздем вечера должно было стать выступление Льва Черняка – исследователя биографии Высоцкого. Но вместо того, чтобы говорить о нем, гость из Москвы стал рассказывать о себе, о том, как он «пришел к Высоцкому». А потом и вовсе погрузился в мало кому интересные нюансы архивной работы. Лично мне все это напомнило старое кино «Дело было в Пенькове». Только там слушатели засыпают под лекцию «Сны и сновидения». А здесь, заскучав, начали уходить.

Ситуацию спас виновник торжества. Точнее, его творчество. После безвременно угасшей лекции начали звучать песни Высоцкого. С разным уровнем мастерства их исполняли как профессионалы, так и любители. Однако зал подтягивал с неизменным удовольствием. Еще читали стихи о Высоцком. А другие вспоминали, как им довелось побывать на тех самых калининградских концертах.

Время было уже позднее. Но расходиться не хотелось. И кто-то сказал:

– Как же все-таки здорово, что Володя снова нас всех собрал!

Следующее заседание назначено на 11 октября. Кроме того, в планах наших энтузиастов – создание документальной ленты о последних гастролях Высоцкого. Председатель нового клуба Марина Цветкова говорит, что эта работа уже началась. Также обсуждается идея подготовить книгу о тех концертах.

Еще есть такая задумка – к 40-летию последнего выступления Высоцкого в Калининграде устроить юбилейный концерт. И чтобы 22 июня 2020-го песни Владимира Семеновича звучали у нас не где-нибудь, а именно в «Юности».

Выступление Льва Черняка, московского исследователя биографии Высоцкого, должно было стать гвоздем вечера. Но вышло иначе.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

КСТАТИ

«Секретный» визит Высоцкого

Полвека назад, в октябре 1969-го, Владимир Семенович впервые побывал в Калининграде.

Уже тогда Высоцкий был одним из самых известных людей в стране. Однако тот первый его визит к нам не афишировался. Хотя, учитывая обстоятельства, это не удивительно. 50 лет назад Высоцкого в Калининград привезли друзья, чтобы местные специалисты вывели его из запоя. Якобы им очень рекомендовали нашу психиатрическую больницу.

Лечащим врачом был Валерий Лободин. Когда в середине 90-х этот мало кому известный эпизод из биографии Высоцкого стал вдруг достоянием широкой общественности, он тут же оброс массой неточностей. И доктору даже пришлось общаться с журналистами, чтобы расставить все точки над «i». Причем оказалось, что у него сохранилась история болезни знаменитого пациента.

По словам Лободина, планировалось, что Высоцкий проведет «на Невского» месяц. Но того хватило всего на три дня. Неожиданно, не мотивируя, он отказался от лечения.

Задерживать пациента не имели права, ведь все было на добровольной основе. И в тот же день, 23 октября 1969-го, Высоцкий покинул Калининград.

О том, чтобы он давал в больнице концерты, никто из очевидцев не рассказывал. Что, в общем, не удивительно – в том состоянии ему было не до песен…