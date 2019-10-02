Год до Всероссийской переписи: С вопросами придут и к подводникам, и к дачникам

По видеотрансляции из Росстата сообщили, что нас всех ждет первая цифровая мультиканальная перепись населения. То есть человек может переписаться через портал госуслуг, через МФЦ, а также в обычном порядке, когда на дом придет переписчик, но не с анкетой, а с планшетом в руках. Впрочем, не отказались и от бумажных носителей: отпечатанные на «Гознаке» анкеты будут иметь систему защиты. Именно так перепишут кадровый состав Балтийского флота (контрактников и срочников), а также контингент регионального УФСИНа. В общем, перепишут и подводников ,и космонавтов.

Всего на перепись 2020 года планируют потратить 33 миллиарда рублей, из них половина уйдет на оплату труда писарей, четверть - на цифровые технологии (в частности на приобретение планшетов для переписчиков потребуется порядка 7 миллиардов). В отряд переписчиков зачислят 360 тысяч человек, которые обойдут 50 миллионов домохозяйств, в том числе так называемые домохозяйства без жилья. В нашем регионе будут работать 1800 переписчиков и 300 инструкторов. Правда, сколько денег получит область на перепись из федерального центра, пока не известно.

- В прошлый раз прямые субвенции составили 12 миллионов рублей. А вот планшеты и другая техника после завершения переписи останется у нас, - отметил временно исполняющий обязанности руководителя Калининградстата Михаил Плюхин.

Адресная неразбериха

Активная работа по подготовке к переписи идет с июля этого года началась. Создана специальная комиссия под руководством губернатора Антона Алиханова, а также штаб временного персонала для организации работы переписчиков. Сейчас составляются списки домовладений в электронном виде. В августе и сентябре регистраторы провели проверку списков населения по адресам. Теперь главное - привести адресное хозяйство в порядок, внести в списки новостройки, появившиеся после 2010 года, и убрать из перечня дома, которых уже не существует в природе. Так, представитель Правдинского городского округа Евгения Исаева сообщила, что в муниципалитете внесено в реестр 52 новых здания и снято с учета 32 дома, которых уже нет.

- Наши сотрудники сталкиваются с веселыми историями. Например, в поселке Каштаново у дома 13 четыре литеры «А», «Б», «В», «Г» и «Д», а между «Б» и «В», строится новое здание! Жители сами удивились. А в поселке Домново обнаружен неизвестный адрес, но люди очень доброжелательные, - рассказала Исаева.

Под охраной полиции

Беспокоит власти еще одна проблема. Многие калининградцы и жители пригородов постоянно живут на дачах, где нет уличного освещения и много собак. Здесь переписчикам работать весьма опасно, однако без «садоводов» не будет полной статистической картинки.

- Мы уже встречались по этому поводу с председателями СНТ, - заверил представитель мэрии Калининграда Сергей Воропаев.

Опыт предыдущей переписи показал, что не все ждут переписчиков в гости. В 2010 году 18 тысяч калининградцев просто не открыли двери. Люди опасаются воров и мошенников. Как отличить настоящего переписчика от преступника? Как сообщили на пресс-конференции в Калининградстате, переписчик будет в специальной экипировке с бейджиком и должен предъявить должностное удостоверение и паспорт. Кроме того, население будет уведомлено о телефонах горячих линий и уполномоченных по переписи в муниципалитетах, где помогут идентифицировать конкретного переписчика. Полиция будет обеспечивать безопасность и сопровождать переписчиков по асоциальным адресам. Эта миссия будет возложена на участковых уполномоченных. А еще всех переписчиков застрахуют.

«Принимаем всех»

Перепись - дело добровольное и, как сказал Михаил Плюхин, принимают в переписчики всех желающих, обучение кадров пройдет в два этапа в будущем году.

- Главное - знание территории, где проводится перепись, умение работать с людьми, коммуникабельность. Упор в подборе кадров мы делаем на членов участковых избирательных комиссий, - уточнил Плюхин.

Оплата труда переписчика невелика - 16 тысяч 200 рублей с учетом подоходного налога. С 1 по 31 октября 2020 года каждому предстоит опросить 550 человек - приличная нагрузка. На одного респондента при опросе отводится 12-15 минут и гражданин должен будет ответить на 56 вопросов анкеты, в том числе о национальности, образовании, семейном положении, социальном статусе и мечтах, например, о новой квартире и детях. Конечно, достоверность сведений не гарантируется. Доходит до курьезов. По данным переписи 2010 года два калининградца признали себя «эльфами. Но как скажете, так и запишут - никто не будет вас переспрашивать и перепроверять по паспорту. Тем не менее, как показывает мировая практика, расчетные данные по переписи и фактическая ситуация всегда близка к истине.

Предварительные итоги переписи будут подведены в феврале 2021-го, а окончательные статистические данные выведут спустя полтора года.