Подорожает ли в Калининграде молоко: участники рынка - о том, как отразится на ценах введение ветеринарной сертификации

Московские эксперты прогнозируют этой осенью рост цен на молочные продукты на 10 процентов. По их оценкам это связано с тем, что с 1 ноября запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. И еще с середины июля на производстве и в торговых сетях проводится эксперимент по маркировке некоторых видов «молочки». Как пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову, одновременный запуск двух систем контроля товаров потребует от предпринимателей дополнительных затрат, что может отразиться и на розничных ценах для покупателей:

- Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова.

Ждет ли повышение цен калининградский рынок? Свое мнение по поводу высказали представители крупнейших предприятий по производству молока.

- Я читал это заявление, но такое подорожание у нас невозможно, даже если производитель захочет на такой уровень цену поднять, - говорит соучредитель компании «Залесский фермер» Андрей Романов. - Потому что просто нет такого платежеспособного спроса на молочную продукцию. Подобного роста цен не ожидаем, все будет в пределах инфляции. А инфляция в этом году, судя по всему будет исторически минимальной в пределах 3-4 процентов. И это изменение цены на молочные продукты в течение года. Так что не будет какого-то экстремального роста цен на нашу продукцию с 1 ноября.

С его мнением солидарен совладелец предприятий «Долгов Групп» Александр Долгов:

- Сертификация не может сильно повлиять на цены. На наших ценах это точно не скажется.

Владелец АО «Молоко» Рустам Алиев разделяет выводы коллег:

- Увеличения стоимости продукции на 10-12 процентов просто не может быть. Кто-то просто хочет поднять цены. Мой прогноз – это ценовой рост на 1-2 процента и то не сразу. Все и всем будет понятно к середине 2020 года. Надо понимать, что любые дополнительные затраты предприятий-переработки и торговых сетей будут перекладываться на покупателя. Внедряемая система очень неудобна для производителя, всем тяжело. Но закон есть закон. Работать надо.