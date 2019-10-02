Литва «надула» над Калининградом ядерное облако

В соседней Литве со вчерашнего дня, 1 октября, проходят масштабные учения на случай аварии на строящейся в Белоруссии атомной электростанции. Эта АЭС уже давно - главная точка кипения литовско-белорусских отношений, которую называют то «ядерным монстром», то «тикающей бомбой», словом, всячески пророчат в будущем катастрофу, которая превратит Вильнюс в прибалтийскую Припять. Белорусская АЭС находится всего в 50 км от литовской столицы. Население, однако, к паническим заявлениям с экранов ТВ и передовиц газет пока относилось спокойно. Вильнюс по-прежнему единственный растущий город Литвы, цены на недвижимость близки к заоблачным, а противогазы да счетчики Гейгера никто покупать пока не стремится.

Из-за этого или нет, но в чиновничьих кабинетах решили, что если и готовиться к аварии, то нужно это делать максимально публично. Утром 1 октября по всей стране завыли сирены, по государственному ТВ пошли драматические сообщения. «Всем срочно уйти с улиц в помещения и ждать дальнейших указаний об эвакуации», - такие и подобные уведомления в том числе и на мобильные телефоны получили десятки тысяч жителей Вильнюса. К счастью, с пометкой, что это все понарошку – учения.

В пригородах Вильнюса уже в среду, 2 октября, десятки добровольцев под «радиоактивным дождем», который, как назло, моросит в столице Литвы все эти дни, играли роль эвакуируемых жителей.

- Зря американцы в прошлом году снимали свой сериал «Чернобыль» в Вильнюсе. Могли бы сегодня, сильно бы сэкономили на массовке, - шутили в толпе.

Тем временем на специальном портале МВД Литвы в интернете любой желающий мог наблюдать, как радиоактивное облако вырвалось из недр Белорусской АЭС и двинулось на Литву. Через три часа после аварии зараженным оказался пригород Вильнюса, ещё через три – радиацию «фиксировали» в центре страны у Каунаса. Через 12 часов после взрыва облако прошло всю территорию страны и поразило площадь, на которой проживает 1 388 980 литовцев.

Судя по сценарию, «не повезло» и Калининградской области. Все города и поселки северной части региона оказались в зоне загрязнения, в том числе Советск, Неман, Краснознаменск – и так до Рыбачьего на Куршской косе.

Учения с эвакуацией, раздачей таблеток с йодом населению, отработка дезактивации и такое прочее продлятся вплоть до пятницы, 4 октября. Потом власти Литвы обещают представить выводы широкой общественности. Возможно, расскажут и о том, каким образом во время «аварии» вдруг подул восточный ветер, которого в этих краях почти не бывает. Может, расскажут и о том, почему ровно эти же чиновники ещё несколько лет назад активно агитировали за строительство в Литве новой АЭС по проекту Hitachi. Тому самому, который был реализован в японской Фокусиме, где произошла авария в 2011 году. И, возможно, даже проведут публичные учения на случай утечки радиации из временного хранилища отработанного ядерного топлива Игналинской АЭС. Хотя, вряд ли.