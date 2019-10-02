2019-10-02T17:00:15+03:00
Общество

Следственный комитет об отставке Виктора Леденёва: «Информация появится на нашем сайте»

В правоохранительном ведомстве очень осторожно комментируют кадровые перестановки
Ольга Гончарова
Поделиться:
Виктор Леденёв.Виктор Леденёв.Фото: klops.ru
Изменить размер текста:

Информация об уходе руководителя следственного управления СКР по Калининградской области генерал-лейтенанта Виктора Леденёва появилась в интернете поздно вечером 1 октября. В сети стала распространяться фотокопия указа Президента РФ «Об освобождении от должности и назначение на должности в некоторых государственных федеральных органах. В списке отставников значился генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв. Подлинность фотокопии мы пока подтвердить не можем. Помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко информацию об отставке не подтвердила и не опровергла.

- Информация об отставке появится на нашем сайте. Отслеживайте, - сказала она "КП".

Тем не менее, как пишут в СМИ, к исполнению обязанностей начальника управления уже приступил первый заместитель Леденёва полковник юстиции Евгений Козырецкий.

Напомним, Виктор Леденёв родился 18 августа 1961 года в Невинномысске Ставропольского края. В 1991 году окончил следственный факультет Высшей школы КГБ СССР имени Дзержинского в Москве. С 1985 по 2008 год проходил военную службу в следственных органах Федеральной службы безопасности Ставропольского края. С 2008 по 2013 год возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ (в том числе следственного комитета при прокуратуре РФ) по Чеченской Республике. Указом Президента России с 11 мая 2013 года назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области.

В последние годы службы генерал судился с издателем газеты "Новые колеса" Игорем Рудниковым по уголовному делу о вымогательстве 50 тысяч долларов США. Расследование было длительным, Игорь Рудников более года провел в СИЗО, а Виктор Леденёв был признан потерпевшим. В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях журналиста. 17 июня этого года Рудникова признали виновными в покушении на самоуправство и освободили в зале суда.

О Евгении Козырецком известно следующее. Приказом председателя Следственного комитета РФ от 12.08.2014 года он был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области, а 19.09.2019 года на должность заместителя руководителя СУ СКР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Новости 24
Новгородец дистанционно украл у калининградки 20 тысяч рублей
Госпитализированная в Израиле калининградка засудила своего страховщика
Покупателей не спросят: к декабрю депутаты решат, как сократить время продажи алкоголя в Калининграде
Калининградец из мести поджег квартиру своей знакомой
Поле перекопали, трибуну снесли: что происходит на стадионе "Балтика"
На Сельме завершается строительство новой улицы
Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах
В Калининградской области впервые пройдет слёт студенческих отрядов СЗФО
Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора
В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа
В Калининграде организован бесплатный прием маммологов
В Калининграде на неделю закроют проезд по участку ул. Баранова
Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть
В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз
Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
В Советске водитель «Ниссана» сбил на «зебре» 75-летнюю женщину
Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы