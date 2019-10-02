Следственный комитет об отставке Виктора Леденёва: «Информация появится на нашем сайте»

Информация об уходе руководителя следственного управления СКР по Калининградской области генерал-лейтенанта Виктора Леденёва появилась в интернете поздно вечером 1 октября. В сети стала распространяться фотокопия указа Президента РФ «Об освобождении от должности и назначение на должности в некоторых государственных федеральных органах. В списке отставников значился генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв. Подлинность фотокопии мы пока подтвердить не можем. Помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко информацию об отставке не подтвердила и не опровергла.

- Информация об отставке появится на нашем сайте. Отслеживайте, - сказала она "КП".

Тем не менее, как пишут в СМИ, к исполнению обязанностей начальника управления уже приступил первый заместитель Леденёва полковник юстиции Евгений Козырецкий.

Напомним, Виктор Леденёв родился 18 августа 1961 года в Невинномысске Ставропольского края. В 1991 году окончил следственный факультет Высшей школы КГБ СССР имени Дзержинского в Москве. С 1985 по 2008 год проходил военную службу в следственных органах Федеральной службы безопасности Ставропольского края. С 2008 по 2013 год возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ (в том числе следственного комитета при прокуратуре РФ) по Чеченской Республике. Указом Президента России с 11 мая 2013 года назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области.

В последние годы службы генерал судился с издателем газеты "Новые колеса" Игорем Рудниковым по уголовному делу о вымогательстве 50 тысяч долларов США. Расследование было длительным, Игорь Рудников более года провел в СИЗО, а Виктор Леденёв был признан потерпевшим. В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях журналиста. 17 июня этого года Рудникова признали виновными в покушении на самоуправство и освободили в зале суда.

О Евгении Козырецком известно следующее. Приказом председателя Следственного комитета РФ от 12.08.2014 года он был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области, а 19.09.2019 года на должность заместителя руководителя СУ СКР региона.