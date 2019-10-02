Крики, дым и автоматные очереди: кто устроил стрельбу в центре Калининграда

Днем 30 сентября стрельбу и дым от разрывов автоматных пуль отчетливо слышали жители Центрального района Калининграда. А затем в Фейсбуке появилось сообщение от жительницы города Анастасии Гусевой, которая стала очевидцем тех страшных событий:

«Сегодня на улице Шиллера военные организовали учения. Проходило это так. Мы работали в офисе и нас стали оглушать автоматные очереди и крики военных. Из окон стало видно вооруженных людей-штурмовиков с автоматами, из которых они стреляли в направлении здания прокуратуры. Потом все затянуло дымом, слышны были только очереди и ощущался запах пороха. Мы легли на пол, все три этажа».

Напуганные граждане стали звонить в полицию. Там ответили, что «этого не может быть». Тем временем бой продолжался. А рядом, между прочим, детский сад, жилой дом, куда по словам очевидцев, через 5 минут после штурма приехала реанимация. "Видимо сердце у кого-то не выдержало такой импровизации, - предположили в соцсетях. - Было очень страшно и очень по-настоящему". Автоматные очереди, говорят были отлично слышны на улице Красной. Боевое эхо разносилось по всему району.

Жители улицы Шиллера собирали на тротуаре гильзы от холостых патронов.Фото: Facebook

После окончания штурма буквально за минуту военнослужащие в масках исчезли, словно призраки. Остались только гильзы…

Сегодня народ резонно задает вопросы: зачем пугать мирных граждан и разыгрывать спектакль про войну? Почему не оповестили о «мероприятии» население? Мы попытались это выяснить.

В пресс-службе Балтийского флота «Комсомолке» ответственно заявили, что учения в этот день и в этом месте не проводились, Военный прокурор Балтийского флота генерал-майор Владимир Старцев также доложил, что его подчиненные в учебной операции фактически не участвовали. Аналогичный ответ дали в Росгвардии, региональном управлении МВД и в УФСБ по Калининградской области. В отделении Центробанка (оно находилось в эпицентре операции) также однозначно ответили, что абсолютно непричастны к штурму и холостой перестрелке на улице Шиллера.

Оказалось, что устрашившая мирное население Калининграда «силовая» операция – это учения Военно-следственного управления Балтийского флота. Это нам стало известно из информированных источников. Мы обратились за более развернутой информацией, однако, в приемной руководителя ведомства комментировать произошедшее отказались, сославших на «отсутствие полномочий». На нашу беду, должностное лицо, отвечающее за связи со СМИ, находится в служебной командировке.

Как говорится – здесь вам не тут.