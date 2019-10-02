2019-10-02T16:57:38+03:00
Общество

Калининградский депутат предложил отправлять экоактивистов копать огороды

Александр Пятикоп дал наставления родителям, чьи дети собираются на пикеты по защите окружающей среды
Светлана БАРОН
Поделиться:
Александр Пятикоп в студии радио "Комсомольская правда - Калининград".Александр Пятикоп в студии радио "Комсомольская правда - Калининград".Фото: Егор Сачко
Изменить размер текста:

После выступления Греты Тунберг на саммите ООН, школьники по всему миру стали выходить на экологические митинги, призывая взрослых спасать планету от загрязнения. Все на это реагируют по-разному, вот и депутат Госдумы от Калининграда в программе «Педсовет с Александром Пятикопом» на «Комсомольской правде» дал свои наставления родителям, чьи дети собираются на пикет по защите окружающей среды.

Пятикоп: Наше дошкольное образование лучшее в мире

00:00
00:00

- Нечем заняться? Хочешь пойти пикетировать? Скажите: сынок, у нас есть огород у бабушки. Любишь природу - помоги бабушке. По моим наблюдениям, кто больше всех орет, тот дерево ни разу не посадил. Боремся за экологию? Давайте начнем с себя. Посадим дерево, уберем мусор. Любовь к родине - она не когда плачешь под березкой, а когда бычки не бросаешь, - заявил депутат.

А накануне Дня учителя заслуженный педагог России еще и дал советы родителям, что подарить труженикам школы. По мнению Пятикопа, лучший подарок учителю - родительский интерес к успеваемости ребенка. Но дарить что-то материальное - тоже давняя российская традиция, от которой не стоит отказываться.

- Сейчас новинка - когда дарят фотосессию педагогу. Некоторые дарят сертификаты на прохождение курсов. Цветы, конфеты... Это не коррупция! - уверяет депутат. - Моя бабушка рассказывала, что у них в деревне учителю носили продукты - масло, яйца. Почему? Учительнице некогда на грядках копаться, она должна учить детей! На Руси так: священник, врач, учитель. Это была традиция еще при царе-батюшке. Я не призываю дарить автомобили! Главное - внимание. В школу люди приходят не за заработками, а по велению души.

Полностью программу «Педсовет с Александром Пятикопом» слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
Новости 24
Новгородец дистанционно украл у калининградки 20 тысяч рублей
Госпитализированная в Израиле калининградка засудила своего страховщика
Покупателей не спросят: к декабрю депутаты решат, как сократить время продажи алкоголя в Калининграде
Калининградец из мести поджег квартиру своей знакомой
Поле перекопали, трибуну снесли: что происходит на стадионе "Балтика"
На Сельме завершается строительство новой улицы
Область выделила 50 млн на подготовку к отопительному сезону в 15-ти муниципалитетах
В Калининградской области впервые пройдет слёт студенческих отрядов СЗФО
Под Калининградом полицейские задержали серийного автовора
В Калининграде организованы дополнительные акции по вакцинации против гриппа
В Калининграде организован бесплатный прием маммологов
В Калининграде на неделю закроют проезд по участку ул. Баранова
Самолет в луже горящего топлива: В «Храброво» прошли учения
Стремясь отучить приятеля от водки, калининградец забил его насмерть
В Калининграде в Ботаническом саду покажут семена реликтового дерева с запахом французского сыра
"Названия просто прилипли": Андрей Кропоткин предложил переименовать озера Пелавское и Шенфлиз
Мэрия: Калининградцы стали чаще оплачивать проезд в автобусах безналом
В Советске водитель «Ниссана» сбил на «зебре» 75-летнюю женщину
Судно «Витязь» отправили на ремонт до декабря
На автодороге Калининград-Голубево-Полевое открылось движение транспорта
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала 77-летняя пенсионерка
В Калининграде 1300 человек уклоняются от военной службы