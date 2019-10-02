Калининградский депутат предложил отправлять экоактивистов копать огороды
После выступления Греты Тунберг на саммите ООН, школьники по всему миру стали выходить на экологические митинги, призывая взрослых спасать планету от загрязнения. Все на это реагируют по-разному, вот и депутат Госдумы от Калининграда в программе «Педсовет с Александром Пятикопом» на «Комсомольской правде» дал свои наставления родителям, чьи дети собираются на пикет по защите окружающей среды.
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- Нечем заняться? Хочешь пойти пикетировать? Скажите: сынок, у нас есть огород у бабушки. Любишь природу - помоги бабушке. По моим наблюдениям, кто больше всех орет, тот дерево ни разу не посадил. Боремся за экологию? Давайте начнем с себя. Посадим дерево, уберем мусор. Любовь к родине - она не когда плачешь под березкой, а когда бычки не бросаешь, - заявил депутат.
А накануне Дня учителя заслуженный педагог России еще и дал советы родителям, что подарить труженикам школы. По мнению Пятикопа, лучший подарок учителю - родительский интерес к успеваемости ребенка. Но дарить что-то материальное - тоже давняя российская традиция, от которой не стоит отказываться.
- Сейчас новинка - когда дарят фотосессию педагогу. Некоторые дарят сертификаты на прохождение курсов. Цветы, конфеты... Это не коррупция! - уверяет депутат. - Моя бабушка рассказывала, что у них в деревне учителю носили продукты - масло, яйца. Почему? Учительнице некогда на грядках копаться, она должна учить детей! На Руси так: священник, врач, учитель. Это была традиция еще при царе-батюшке. Я не призываю дарить автомобили! Главное - внимание. В школу люди приходят не за заработками, а по велению души.
Полностью программу «Педсовет с Александром Пятикопом» слушайте ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU