2019-10-02T19:07:23+03:00
Звезды

Назад в СССР: в Калининграде снова открыли советский «Альбатрос»

Знаменитый некогда магазин для моряков загранплавания воссоздали в виртуальной реальности
Александр КАТЕРУША
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Интерьер, воссозданный до мелочей, можно увидеть только в 3D-очках.Интерьер, воссозданный до мелочей, можно увидеть только в 3D-очках.Фото: БФУ им. И. Канта
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У калининградцев теперь есть возможность оказаться внутри популярного советского магазина «Альбатрос», который работал на улице Богдана Хмельницкого. Можно ознакомиться с ассортиментом и прицениться, но вот потрогать и купить товары не получится – помещение виртуальное.

3D-модель знакового для нашего города объекта создали магистранты Института гуманитарных наук БФУ имени Канта, которые изучают цифровые технологии. Это совместный с Музеем Мирового океана и БФУ проект «Калининград советский. Морской».

Работа над 3D магазином шла больше трех месяцев, причем дольше всего пришлось собирать информацию.

- Мы нашли 12 человек, которые работали в этом магазин , - рассказывает создатель 3D-модели магазина магистрант Вячеслав Верещагин. - Отыскали начальников отделов, продавцов, даже директора «Альбатроса». Со всеми созванивались и встречались. И вот что интересно – люди проработали в магазине по много лет, но не могли вспомнить детали. Например, какого цвета были витрины. В итоге, собрав показания, мы выяснили, что они были белые с черной окантовкой.

Похожий квест был и с полами в «Альбатросе». Для 3-D- модели важна была историческая точность и абы какой паркет или плитку «укладывать» не спешили.

- Никто не мог сказать, какие были полы в магазине, - вспоминает Вячеслав. - Наверное, плохо смотрели под ноги, больше на товары. Сейчас в здании «Альбатроса» расположен магазин, в котором торгуют кафельной плиткой. Я заглянул к ним в подсобочку и обрадовался – там с советских лет сохранились оригинальные полы с геометричным рисунком. Теперь они тщательно отрисованы.

Остальные интерьеры воссоздавали по фотографиям. И хотя фотографировать в магазине было нельзя, несколько снимков нашлись. На фотокарточках сумели рассмотреть колонны, люстры, шторы и кое-что из товаров.

- Мы узнали, где и какой товар продавался, где и какие кассы стояли. Я отрисовывал ткани, посуду, мужскую и женскую одежду, обувь. Повезло – нам принесли туфли, которые когда-то были куплены в «Альбатросе», - рассказывает Вячеслав.

Сейчас в специальных очках «прогуляться» по старому «Альбатросу» можно в Музее советского детства (он находится на улице Чернышевского в корпусе БФУ с часами). Там же есть смоделированная на компьютере университетская аудитория образца 1970-х годов, комната первых переселенцев 1940-х и 1960-х годов.

Недавно список пополнился и китобойным судном. Желающие могут «пройтись» по палубе и посмотреть на переднюю мачту, ну или постоять у гарпунной пушки с канатами.

В ближайшее время 3D-модели появятся на сайте музея советского детства.

СПРАВКА «КП»

В «Альбатросе» продавались импортные товары за заменители иностранной валюты - так называемые боны. Свободное хождение иностранных денежных знаков в СССР было запрещено. Морякам, во время заходов в иностранные порты, конечно, выдавали доллары, марки и так далее, но часть зарплаты выплачивалась уже на родине в виде специальных чеков, которые, по неофициальному курсу «шли», как утверждают старожилы, по 10-15 советских рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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