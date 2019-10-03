СНИЛС теперь электронный: что нужно знать о страховом документе нового формата

Наряду с другими россиянами калининградцы в этом году начали получать новые СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) . Кого эта замена касается в первую очередь? Нужно ли беспокоиться обладателям «зеленых карточек»? Как оформляется документ детям, родившимся в этом году? В этих и других вопросах нам помогли разобраться в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области.

- Выдача новых СНИЛСов в нашем регионе уже началась?

- На днях в Калининградской области завершилось обновление программного обеспечения. Так что, можно сказать, да, регион включился в эту работу.

- Закатанные в пластик бумажные свидетельства обязательного пенсионного страхования выдавать больше не будут?

- Верно. При этом важно понимать, что обладатели традиционных ламинированных «зеленых карточек» не должны ничего менять. Есть у вас СНИЛС старого образца – пользуйтесь им спокойно! Изменения касаются тех, кто впервые оформляет этот документ. При первом обращении в территориальные органы Пенсионного фонда России, МФЦ «Мои документы» выдается СНИЛС в бумажном виде на листе формата А4.

- Бумажные СНИЛСы не затруднят обращение, например, в МФЦ? Вдруг у гражданина потребуют документ в новом формате?

- Никаких затруднений! СНИЛС старого образца - законный документ, он продолжает действовать. Вот если гражданин его потерял, тогда уже дубликат СНИЛСа он получит новой формы в клиентской службе ПФР или МФЦ. За дубликатом можно также обратиться в электронном виде, через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

- Новый СНИЛС отличается от «зеленой карточки»?

- По содержанию - ничем. Там содержатся те же сведения о гражданине, что и в старом бумажном документе: ФИО, страховой номер, дата и место рождения, пол, дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Для оформления требуются, как обычно, паспорт и свидетельство о рождении (если речь идет об оформлении СНИЛС ребенку). Единственное, на что хочется обратить внимание пользователей - электронный документ (поступивший при обращении за дубликатом через сайт ПФР) будет подписан электронной цифровой подписью должностного лица территориального органа ПФР. Его можно сохранить в телефоне, распечатать (в формате А4) и предъявлять в организациях, которые его запросят.

- С какого возраста оформляют СНИЛС ребенку? Куда для этого нужно обращаться родителям и что от них потребуется?

- Детям СНИЛС оформляют с самого рождения, обратившись лично в клиентские службы ПФР, МФЦ. Необходимо предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

- Сколько в Калининградской области обладателей традиционных СНИЛСов? И что делать тому, кто потерял документ?

- В регионе зарегистрировано свыше 1,3 млн «зеленых карточек». Если вы потеряли бумажный СНИЛС, можете обратиться или к нам лично, а также дистанционно через электронный сервис на портале ведомства, или в МФЦ. В этом случае вам выдадут СНИЛС нового формата.

- Калининградцы опасаются: мол, зачем все это делается, у мошенников будет еще свободнее доступ к персональным данным... Насколько защищены новые СНИЛСы?

- Опасения напрасны. С переходом на новую форму СНИЛС каналы передачи конфиденциальной информации остались прежними. Все они надежно защищены: требуется либо личное обращение гражданина с предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо дистанционное - с введением логина и пароля для портала госуслуг. Если страхователь подает анкеты на получение СНИЛСа на своих работников, он получает готовые документы также по защищенным каналам связи.

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С чем связана замена документа

Это предписывает вступивший в силу с 3 апреля этого года Федеральный закон N48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».