Ландшафтный парк и пять футбольных полей: как реконструируют стадион «Балтика»

Калининградцы в очередной раз обратили внимание на судьбу одного из старейших в России стадионов. По сообщениям в соцсетях, на стадионе «Балтика» тяжелая техника перекопала футбольное поле, а Северную трибуну и вовсе снесли.

«Комсомолка» выяснила – стадион «Балтика» постепенно превращается в спортивно-рекреационный парк, как изначально и заявляли в областном правительстве.

На футбольном поле гудит экскаватор – снимает верхний слой с травой. Землю поднимают со старыми пластиковыми трубами, которые укладывали еще в 1996 году. Систему подогрева поля сделают по-новому. Всего планируют закопать 35 километров труб. Они, как и скрученное в рулоны покрытие поля, ожидают своего часа.

Работа кипит. Реконструкция должна закончиться к концу года.Фото: Александр КАТЕРУША

Газон на главной зеленой арене «Балтики» будет искусственный, с ворсом высотой 6 см.

- Натуральное поле можно использовать 6-8 часов в неделю, а искусственное – круглосуточно. И у нас очередь из желающих тренироваться, играть, - говорит директор Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика» Вениамин Вожжов.

По его словам, уже несколько учебных заведений Калининграда высказали желание заниматься на обновленной «Балтике». Еще бы – в центре города таких спортивных площадок больше не найти.

Северную трибуну «Балтики» уже снесли. Накануне были аккуратно демонтированы кресла – их выбрасывать не стали.

- На Северной трибуне было 8 тысяч кресел, еще 3 тысячи на Западной трибуне. Жалко было это ломать. У нас было условия – демонтаж и самовывоз. Порядка 20 стадионов в Калининградской области взяли кресла себе, сами их вывезли, - говорит Вениамин Вожжов. - В Светлом, Черняховске, Советске, Гусеве – везде кресла с «Балтики».

Южную трибуну трогать не будут. Она (как и входная группа стадиона) имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня Южная трибуна продолжает функционировать: работает клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, а также кафе.

Старую ель решили сохранить.Фото: Александр КАТЕРУША

А вот на месте Северной трибуны появится ландшафтный парк. Слой земли с травой большого поля «Балтики» перенесут туда.

- Хотим сделать альпийскую горку, все зеленое будет. А зимой чтобы дети на санках катались! Вот, на елку гирлянды повесим, - Вениамин Вожжов показывает одиноко стоящее на земляном холме дерево. Вокруг него все срыто. - Жалко было убирать такую ель, она еще и с шишками! Красота! Думали пересадить, но я не вижу у нас такой техники, которая может поднять дерево и перенести. Ель решили оставить. У нас вообще ни одно дерево не пострадало.

Тут же разместят два искусственных поля 20х40 метров. За ними – еще одно поле для занятий футболом 50х100 метров. Плюс главное большое поле, плюс тренировочное поле 30х50 метров, расположенное за Южной трибуной. Итого – пять мест для занятий футболом.

Некоторые площадки уже готовы, ребятня гоняет на них в футбол.Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того, оборудуют легкоатлетический сектор и беговые дорожки. Уже известно, что на стадионе будет заниматься не меньше 500 детей.

Вообще, «Балтику» планируют по максимуму открыть для горожан. И сейчас по вечерам мужики играют – гоняют в мяч до 12 ночи.

Работы по реконструкции стадиона должны завершиться до конца 2019 года.