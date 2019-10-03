2019-10-03T15:53:47+03:00
Спорт

Ландшафтный парк и пять футбольных полей: как реконструируют стадион «Балтика»

Корреспондент "КП" побывал на исторической спортивной арене и узнал, во что она превратиться к концу года
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Вот так сегодня выглядит футбольное поле. Это временно. Скоро его покроют искусственным газоном.Вот так сегодня выглядит футбольное поле. Это временно. Скоро его покроют искусственным газоном.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградцы в очередной раз обратили внимание на судьбу одного из старейших в России стадионов. По сообщениям в соцсетях, на стадионе «Балтика» тяжелая техника перекопала футбольное поле, а Северную трибуну и вовсе снесли.

«Комсомолка» выяснила – стадион «Балтика» постепенно превращается в спортивно-рекреационный парк, как изначально и заявляли в областном правительстве.

На футбольном поле гудит экскаватор – снимает верхний слой с травой. Землю поднимают со старыми пластиковыми трубами, которые укладывали еще в 1996 году. Систему подогрева поля сделают по-новому. Всего планируют закопать 35 километров труб. Они, как и скрученное в рулоны покрытие поля, ожидают своего часа.

Работа кипит. Реконструкция должна закончиться к концу года. Фото: Александр КАТЕРУША

Работа кипит. Реконструкция должна закончиться к концу года.Фото: Александр КАТЕРУША

Газон на главной зеленой арене «Балтики» будет искусственный, с ворсом высотой 6 см.

- Натуральное поле можно использовать 6-8 часов в неделю, а искусственное – круглосуточно. И у нас очередь из желающих тренироваться, играть, - говорит директор Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика» Вениамин Вожжов.

По его словам, уже несколько учебных заведений Калининграда высказали желание заниматься на обновленной «Балтике». Еще бы – в центре города таких спортивных площадок больше не найти.

Северную трибуну «Балтики» уже снесли. Накануне были аккуратно демонтированы кресла – их выбрасывать не стали.

- На Северной трибуне было 8 тысяч кресел, еще 3 тысячи на Западной трибуне. Жалко было это ломать. У нас было условия – демонтаж и самовывоз. Порядка 20 стадионов в Калининградской области взяли кресла себе, сами их вывезли, - говорит Вениамин Вожжов. - В Светлом, Черняховске, Советске, Гусеве – везде кресла с «Балтики».

Южную трибуну трогать не будут. Она (как и входная группа стадиона) имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня Южная трибуна продолжает функционировать: работает клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, а также кафе.

Старую ель решили сохранить. Фото: Александр КАТЕРУША

Старую ель решили сохранить.Фото: Александр КАТЕРУША

А вот на месте Северной трибуны появится ландшафтный парк. Слой земли с травой большого поля «Балтики» перенесут туда.

- Хотим сделать альпийскую горку, все зеленое будет. А зимой чтобы дети на санках катались! Вот, на елку гирлянды повесим, - Вениамин Вожжов показывает одиноко стоящее на земляном холме дерево. Вокруг него все срыто. - Жалко было убирать такую ель, она еще и с шишками! Красота! Думали пересадить, но я не вижу у нас такой техники, которая может поднять дерево и перенести. Ель решили оставить. У нас вообще ни одно дерево не пострадало.

Тут же разместят два искусственных поля 20х40 метров. За ними – еще одно поле для занятий футболом 50х100 метров. Плюс главное большое поле, плюс тренировочное поле 30х50 метров, расположенное за Южной трибуной. Итого – пять мест для занятий футболом.

Некоторые площадки уже готовы, ребятня гоняет на них в футбол. Фото: Александр КАТЕРУША

Некоторые площадки уже готовы, ребятня гоняет на них в футбол.Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того, оборудуют легкоатлетический сектор и беговые дорожки. Уже известно, что на стадионе будет заниматься не меньше 500 детей.

Вообще, «Балтику» планируют по максимуму открыть для горожан. И сейчас по вечерам мужики играют – гоняют в мяч до 12 ночи.

Работы по реконструкции стадиона должны завершиться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Барселона - Интер 2 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол. Барселона - Интер 2 октября 2019, смотреть прямую онлайн-трансляцию группового этапа Лиги Чемпионов на стадионе Камп Ноу. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров
ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футбол, матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Осень в активной фазе: «Reebok. Стань Человеком». Яркие моменты и неожиданные испытания командного забега в Митино
На два дня ландшафтный парк Митино стал точкой сбора тех, кто привык проводить выходные активно: 28 и 29 сентября там прошел финальный забег сезона «Reebok. Стань Человеком»
Новости 24
Из-за ремонта улицы Гагарина меняется схема движения автобусов на областных маршрутах
В Правдинском районе ищут грибника, который заблудился 1 октября
В Калининграде на женщину-водителя завели уголовное дело за сбитую насмерть пенсионерку
В Калининграде будут штрафовать кондукторов автобусов, отказывающих пассажирам в безналичной оплате проезда
В Калининградской области хотят повысить взнос на капремонт
На улице Киевской в Калининграде оштрафовали пятерых нелегальных торговцев
В ноябре в калининградских автобусах начнут устанавливать стационарные валидаторы
«Распыляют газ в глаза, отбирают корзины»: В Польше бесчинствует грибная мафия
В Калининграде мошенники просят у бизнеса деньги от имени вице-премьера правительства
На участке ул. Гагарина в Калининграде спилят свыше 200 деревьев
Власти Калининграда заставят подрядчика переделать тротуар на улице Горького
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика
Школьники из Калининграда стали чемпионами России по регби