Вины не признал и не раскаялся: генерал Косенков получил три года за покушение на убийство своего тестя

3 октября в Московском районном суде завершился резонансный процесс по убийству Александра Шишкина, заслуженного военного летчика. Он стал жертвой собственного зятя – известного генерала Бориса Косенкова, бывшего высокопоставленного политработника армии, бывшего руководителя областного совета ветеранов, бывшего советника губернатора нашего региона. Подсудимый два раза встречался лично с президентом России Владимиром Путиным.

Более года длилось следствие, проведены экспертизы, следственные эксперименты, собраны доказательства. Судебное следствие стало не менее затяжным, оно длилось с 17 сентября 2018 года, когда уголовное дело из СУСКР по Калининградской области поступило на рассмотрение фемиде. Состоялось около 40 заседаний. Процесс откладывался не раз по причине «слабого» здоровья подсудимого, а в июле был объявлен перерыв из-за отпуска судейского корпуса. Допрошены свидетели, потерпевшие (родные дочери покойного Александра Шишкина), сам генерал, эксперты. Защиту подсудимого активно осуществляла его родная дочь Ирина Косенкова, бывший следователь и адвокат. Вторым защитником преступника был известный адвокат Виталий Горобченко.

В суде генерал Косенков не признавал свою вину (хотя изначально написал явку с повинной), вообще руководствовался статьей 51 Конституции. 14 мая он заявил, что отказывается давать показания и намерен молча принять приговор. Разговорился подсудимый, когда ему дали последнее слово:

- Виновным себя я не признаю. Никакого преступления в отношении Шишкина Александра Яковлевича не совершал. Уголовное дело сфабриковано и носит заказной характер. В обвинении нет мотива, нет улик, нет доказательства – одно словоблудие. О противозаконных грязных методах работы следствия и правоохранительных органов Московского района станет известно начальнику следственного комитета и Генеральному прокурору России. Подлость, коварство и предательство бывшей жены для меня очевидно. Ваша честь, прошу принять справедливое решение и оправдать. Я невиновен.

После чего, судья объявила двухнедельный перерыв, необходимый для подготовки приговора.

И вот в четверг судья Елена Дмитриковская поставила точку в резонансном уголовном деле. На оглашение приговора ушло почти два часа. Решение - Борис Косенков виновен и приговорен к 3 годам лишения свободы. Реальный срок. В законную приговор силу он не вступил. На последнем заседании Ирины Косенковой не было.

Напомним, 10 октября 2017 года Косенков находился в квартире с тяжелобольным Александром Яковлевичем Шишкиным. Из неприязни генерал сильно сдавил шею тестя руками и давил, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. Вывод суда и следствия: «Косенков совершил преступление, предусмотренное частью 3 ст. 30, частью 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».