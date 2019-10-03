В Калининграде сотрудники МБУ «Чистота» пожаловались губернатору на урезание зарплат

В конце сентября коллектив сотрудников МБУ «Чистота» в составе 43 человек написал заявление «о необоснованном понижении заработной платы рабочих» губернатору Антону Алиханову. Представитель коллектива написал от имени всех сотрудников, что с приходом нового директора МБУ «Чистота» Юрия Егорова (он возглавил коммунальную службу в декабре 2018 года – Ред.) без разъяснения причин с июня 2019 года «по его распоряжению заработная плата рабочих за отработанный период уменьшилась более чем на 1000 рублей в месяц.

- Из-за постоянного повышения инфляции какое благосостояние работников будет с понижением заработной платы? – интересуются сотрудники в заявлении. – Какую корыстную цель директор МБУ «Чистота» Егоров Ю.В. преследовал по отъему денежных средств из заработной платы каждого работника, неизвестно.

Также сотрудники «Чистоты» утверждают, что снижение их зарплат противоречит трудовому законодательству, нарушают права и интересы работников.

- Коллектив рабочих МБУ «Чистота» считает, что за ручной труд в любую погоду по уборке улиц и дорог города от мусора и грязи, тяжелый, вредный, опасный, сопряженный со взаимодействием с токсичными и вредными отходами, понижение заработной платы необоснованно, - заключает представитель коммунальщиков.

За комментарием по поводу возмущения сотрудников «Чистоты» мы обратились к руководству предприятия. Так как сам Юрий Егоров сейчас находится в отпуске, ситуацию прокомментировала его заместитель Галина Паращук.

- У нас такие обращения уже были, и мы их рассматривали, - заявила Паращук. – Мне непонятно, конечно, какая это категория работников. Там же просто одним словом написано: «рабочие». Снижения никакого не было. У нас есть анализ за 2018 год, тогда средняя зарплата по предприятию была 25 тысяч, а в этом году она уже 28.

Паращук добавила, что если заявление написано от подсобных рабочих или от рабочих по благоустройству населенных пунктов, то «у них вообще не может быть снижения зарплаты».

- Мы с марта дворникам зарплату увеличили на 25%, - продолжает Паращук.

Также замдиректора заявила, что ошибка авторов письма в том, что «они сравнивают зарплату с маем месяцем».

- Они обычно с маем начинают сравнивать, а потом говорят, что у них упала зарплата, - утверждает Галина Паращук. - Май у нас был коротким по дням, а также было много праздничных и выходных дней. В бюджете заложены у нас две надбавки, все они выплачиваются, и ниже зарплаты мы никому не платим. Также экономия года нам позволяет делать так, чтобы средний уровень зарплаты не падал, а рос.

По словам Паращук, снижение зарплат в некоторых конкретных случаях может иметь место, Например это может произойти из-за того, что работник пришел в нетрезвом виде, и решение о лишении премии было принято руководителем.

- Некоторые не знают, что у них алименты пришли, - добавляет Паращук, - или по исполнительному производству что-то удержано. Если есть конкретные снижения, то можно это проверить по расчетным листам. Но мы снижения не заметили. У водителей зарплата была 28 тысяч рублей, а стала 30. У подсобных рабочих увеличение на 23% по сравнению с прошлым годом. Рабочие по благоустройству получили зарплату в среднем на 20% выше, а рабочие 4-го разряда, занятые летом на окосах, получили вторую надбавку достаточно высокую.