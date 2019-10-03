Оксана Астахова: Конца капремонту не будет, а тариф, возможно, вырастет на рубль

Обновленный Железнодорожный нам покажут в декабре, а в следующем году тариф за капремонт в Калининграде впервые вырастет. О новой сумме в платежках, ремонте домов на Ленинском проспекте и недобросовестных подрядчиках в эфире «Прямой линии» на радио «Комсомольская правда» рассказала глава калининградского Фонда капремонта Оксана Астахова.

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Когда можно ехать на фотосессию в отремонтированный Железнодорожный?

- В Железнодорожном все идет по плану, до конца года собираемся завершить ремонт, - говорит Окстана Астахова. - «Мокрые» процессы (как оштукатуривание) подходят к концу, и уже в ближайшие пару недель все работы, которые зависят от погоды, будут закрыты. В первые две недели декабря назначим мероприятие, пригласим прессу. Это событие для нашей области. Там же не только Фонд трудится, идут дорожные работы, делают тротуары, освещение, «чистое небо». Надеюсь, это все даст новую жизнь Железнодорожному и привлечет инвесторов.

А из Крыма приезжали уже опыт перенимать?

- Крымчанам мы все объяснили по телефонной связи. Там тоже хотят сделать доминантную улицу в городе (в Севастополе - Ред.), но стиль у них будет другой, относительно их субъекта. Мы рассказали, какая должна быть нормативная база, какие нужно пройти этапы. Будем рады, если это начнут применять по всей России. То, что мы прошли, было нелегко, но результативно.

Сколько домов в области капитально отремонтировали в этом году?

- В этом году 628 домов, в прошлом — 631, с 2015 года — 15600. Конца капитальному ремонту не будет! По нашим расчетам, 26 лет эксплуатируется фасад, крыша — в зависимости от того, какой настил — 17-70 лет. Пришел срок, накопили, сделали. Сегодня у нас программа рассчитана до 2044 года.

Какие дома в Калининграде капитально отремонтируют в 2020 году?

- Мы перенесли на следующий год ремонт пяти домов на Ленинском проспекте (в районе Биржевого сквера). Архитекторы долго согласовывали проекты, но это хорошо: принято решение о применении лучших материалов за ту же стоимость. Там будут навесные конструкции на фасадах. Керамический фасад очень долго эксплуатируется, его можно мыть, он красивый. В следующем году с апреля начнутся работы.

В районе музея Мирового океана на ул. Баграмяна в следующем году стартует вторая очередь. И ждем проектных решений по второй части Ленинского проспекта. Очень хочется их увидеть!

Работы в поселке Железнодорожный идут полным ходом.Фото: Александр КАТЕРУША

Тариф будет расти?

- Мы передали инициативу в Калининградскую областную думу, чтобы повысить тариф на один рубль (вместо 5,90 за квадратный метр - 6,90). Тариф не повышался в 2015 года. Да и такое незначительное удорожание возможно только с учетом бюджетных дотаций. Если депутаты утвердят наше предложение, новые тарифы будут введены в следующем году.

А как решают, в какой последовательности ремонтировать дома?

- Ежегодно программа капремонта подлежит актуализации. В этом году еще можно принести сведения, которые помогут перенести дом на более ранний период. Самый весомый повод - год постройки. У нас везде в технической документации указано «до 1945 года», но они же не построены в сорок пятом. Мы принимаем любые квалифицированные сведения, подтверждающие существование дома на карте в определенное время. Такая справка может быть в архиве (стоит 140 рублей, в течение месяца ее выдают). Если нет, можно обратиться в музей, найти картографические сведения у специалистов.

Но ведь бывает, что жильцы выступают против капремонта...

- Да, по разным причинам. Одна из них - «сохраните наше детство». Или: у меня приезжают родственники в этом месяце, потому приходите через год. А у соседки родственники приезжают как раз в следующем году, так что приходите через два. По правилам, 70% жителей должны согласиться, но мы же не пойдем с вилами вскрывать крышу, если нас не пускают. В таком случае оформляем недопуск, в драку не лезем.

Люди опасаются негативных сторон ремонта?

- Мы выплатили все компенсации владельцам квартир, чье имущество было повреждено. С ремонтом лифтов в книгу рекордов Гиннеса можно было входить… Девять месяцев (вместо трех!) длился ремонт оборудования. Я представляю, каково жить на девятом этаже без лифта, но мы делали все, что могли.

Пять недобросовестных подрядчиков уже включены нами в специальный реестр. В сентябре добавили туда СК «Гранит». У них было 19 домов в области, из них удалось завершить работы только на пяти, и то с привлечением субподрядной организации. Пострадали Гвардейск, Калининград, Янтарный. Мы завели новые организации, ведутся работы, до конца года все закроем. Но есть и плюс — те подрядчики, что остаются, заряжены на долгосрочную перспективу, правильно планируют свой бизнес и знают наши требования: не пытаются подменить материал, укладываются в сроки.

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