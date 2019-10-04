«Убивать не хотел, больших усилий не прилагал»: дело о жестокой расправе в поселке Северный дошло до Москвы

Чистосердечное признание избавляет от наказания?

Новый поворот произошел в криминальной истории, связанной с безвестным исчезновением 27-летнего Андрея Рымарчука в поселке Северный 26 декабря прошлого года. Напомним, в убийстве односельчанина фактически признался другой местный житель – Владимир Трушников (фамилия изменена – Ред.), который показал место, где спрятал труп. Однако вскоре его выпустили из-под ареста. В возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» было отказано, расследование до сих пор не завершено.

Еще 30 апреля Владимир Трушников дал первое объяснение следователю Гурьевского отдела следственного комитета Страшинскасу. «Официально нигде не трудоустроен, подрабатываю на стройках. Получаю в месяц 60 тысяч рублей. 10 лет назад привлекался к уголовной ответственности по статье 158 части 2 УК РФ («Кража» - Ред.). Спиртные напитки употребляю только в свободное от работы время. Пью в основном пиво, водку чуть меньше».

По его словам, в роковой день, к нему зашел приятель Андрей Рымарчук. Выпили, поругались.

- Я ударил ему острым концом ножниц в шею. Убивать не хотел, больших усилий не прилагал. Андрей убежал в другую комнату, на вопросы не отвечал. Было тихо. Я подумал, что он уснул, и сам тоже уснул… Потом пошел в туалет, увидел, что Андрей лежит лицом вниз. Перевернул его, из носа и рта кровь, а из раны на шее сочилась кровь. Тело было окоченевшим. Испугался и решил избавится от трупа, так как не хотел в тюрьму. Решил ночью вынести Андрея из дома и спрятать в теплотрассе. Когда выносил, меня никто не видел. Опустил труп в открытый люк, спустился сам и протащил его вглубь тоннеля. Дома вымыл полы, тряпки, ножницы. Одежду и обувь Андрея отнес на мусорку. О произошедшем я никому не рассказывал, понимал, что меня осудят на длительный срок.

Говорит Москва

После извлечения останков Рымарчука из теплотрассы была проведена судебно-медицинская экспертиза. Причину смерти установить не удалось. Повторная экспертиза завершилась в конце июня с тем же результатом.

По мнению родственников, полиция и региональное Следственное управление СКР просто спустили дело на тормозах.

- Мы писали жалобы и заявления, - говорит Наталья, родная сестра Андрея. -Доследственная проверка закончилась ничем. Представляете, уголовное дело возбудили только по статье 115 статье «Причинение легкого вреда здоровью»! А ведь брату было нанесено смертельное ранение в область сонной артерии, но это в расчет не приняли, мол, эта рана «прижизненная», она не повлияла на его смерть. Мы сделаем все, чтобы дело было переквалифицировано.

Родной дядя погибшего парня - Михаил Семичев обратился в интернет-приемную Следственного комитета России. И вот Москва отреагировала: приказ «организовать проверку доводов» заявителя направлен руководителю Гурьевского межрайонного следственного отдела, куда изначально поступили материалы по факту произошедшего в Северном.

Кстати, жители Северного прогнали Владимира Трушникова из поселка. Сейчас 31-летний мужчина снимает жилье в Калининграде. В Северном больше не появляется.

- Только раз как-то нарисовался, приехал к родне, - рассказывают местные. - Так мы всю ночь не спали. Он ведь черт окаянный!

БЫЛО ДЕЛО

Братья-маньяки убили шесть односельчан

Нередко тела погибших находят спустя даже не месяцы, а годы. Тем не менее, когда расследованием занимаются профессионалы, преступники получают реальный срок.

В поселке Дворики Зеленоградского района в самом начале «нулевых» вдруг стали один за другим исчезать местные жители. Как выяснилось позже, на счету братьев Коноваловых оказалось в общей сложности шесть убийств. Первой из их жертв октябре 2001-го стал Максим Гутниченко, труп которого расчленили, вынесли на сеновал и сожгли. Обугленную руку подобрала собака и принесла людям. Но милиция бездействовала, и убийцы продолжили свое дело.

Наталью Герасимову искали больше года, пока в 2003-м не нашли ее останки закопанными в поле. Мать погибшей писала во все инстанции, дошла до Москвы – тщетно.

Безнаказанность толкала преступников на новые зверства. Одного человека братья закопали в землю живьем. И только в 2009 году серия убийств была раскрыта.

В то время руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела Владимир Шерстов говорил:

- Свидетельские показания очень важны, как и весь спектр собранных доказательств, подтверждающий причастность к преступлениям. Работа криминалистов при почти полном отсутствии так называемых «немых свидетелей» - вещественных доказательств заключалась именно в определении стратегии и тактики, канвы ряда следственных действий, которые проводились нашими сотрудниками.